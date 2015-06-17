STEG V TRANSPORT ELECTRICITE

Fiche récapitulative
The project is a multi-component investment programme encompassing 17 electricity transmission schemes geographically dispersed throughout Tunisia. Overall the project comprises the construction of 6 new substations, the extension of 11 existing substations, the erection of 43 km of overhead lines and the installation of 53 km of underground cables.
The main purpose of the project is to integrate new conventional power generation facilities into the grid, to reinforce the interface to the distribution grid and ultimately to contribute to catering for the electricity demand of the country that over the coming years is projected to grow at a pace of 4-5%/year. The project will essentially help to improve the availability of power supply, which is crucial for the economic development of the country.
Five schemes under the scope of the project, if implemented in the EU, would fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The Bank will require the promoter to carry out environmental and social impact assessments for such schemes and to implement the resulting mitigating and/or compensation measures.
The project is in the public sector and is therefore subject to public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.