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STEG V TRANSPORT ELECTRICITE

Signature(s)

Montant
46 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 46 500 000 €
Énergie : 46 500 000 €
Date(s) de signature
29/11/2016 : 46 500 000 €
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05/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 29/11/2016
20140184
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STEG V TRANSPORT ELECTRICITE
SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 46 million
EUR 110 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is a multi-component investment programme encompassing 17 electricity transmission schemes geographically dispersed throughout Tunisia. Overall the project comprises the construction of 6 new substations, the extension of 11 existing substations, the erection of 43 km of overhead lines and the installation of 53 km of underground cables.

The main purpose of the project is to integrate new conventional power generation facilities into the grid, to reinforce the interface to the distribution grid and ultimately to contribute to catering for the electricity demand of the country that over the coming years is projected to grow at a pace of 4-5%/year. The project will essentially help to improve the availability of power supply, which is crucial for the economic development of the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Five schemes under the scope of the project, if implemented in the EU, would fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The Bank will require the promoter to carry out environmental and social impact assessments for such schemes and to implement the resulting mitigating and/or compensation measures.

The project is in the public sector and is therefore subject to public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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05/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Etude d'impact sur l'environnement et social des projets de transport d'electricité - LOT 1: Region de Tunia
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64339172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Etude d'impact sur l'environnement et social des projets de transport d'electricité - LOT 3: Region Nord
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64339919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Evaluation avifaune et plan de protection aviaire
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
arabe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66002402
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Etude d'impact sur l'environnement et social des projects de transport d'electricité - LOT 2: Region du Cap Bon
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64335446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Résumé non technique - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65993601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Résumé non technique - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65998787
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Etude des impacts socio-economiques - Cadre d'acquisition foncière et de compensation
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
arabe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66000961
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Evaluation avifaune et plan de protection aviaire
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66002594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Environmental and Social Action Plan
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66003196
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Plan d'Action Environnemental & Social (PAES)
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
arabe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65990867
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Résumé non technique - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Etude des impacts socio-economiques - Cadre d'acquisition foncière et compensation
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65990868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Plan d'Action Environnemental & Social (PAES)
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66000051
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Plan de participation des parties prenantes (version Française)
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66001705
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE - Plan de participation des parties prenantes (version Arabe)
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
arabe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66002403
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Résumé non technique - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
arabe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65993006
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STEG V TRANSPORT ELECTRICITE
Date de publication
5 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67479548
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140184
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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