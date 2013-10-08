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CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
35 663 338,1 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 35 663 338,1 €
Transports : 2 139 800,29 €
Industrie : 33 523 537,81 €
Date(s) de signature
9/12/2013 : 2 139 800,29 €
9/12/2013 : 33 523 537,81 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 09/12/2013
20130344
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
CITY OF CZESTOCHOWA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 150 million (EUR 35 million)
PLN 395 million (EUR 92 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project focuses on financing small and medium-scale investment schemes, mainly in the fields of urban renewal, transport, health and education in Czestochowa.

The project will contribute to the implementation of a sustainable development strategy of the City of Czestochowa, and in particular, to the improvement of the urban infrastructure such as the internal road network and public transport as well as public buildings (schools, public housing, social care centres, and cultural amenities). The project should contribute to the overall development of the City and enhancement of the overall conditions for life and business in the city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
21 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49411195
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Makuszynskiego
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218766
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Rózana
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Korfantego
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222373
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Wezel-Srebrna
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Renovation of the streets Warszawska and Rędzńiska
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Korytarz - Polnocny
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53223821
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Zlota
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220586
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Sejmowa
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220692
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Résumé non technique - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II - Gminnej
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222547
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
114994478
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130344
Secteur(s)
Transports
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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