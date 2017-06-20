S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Construction of several segments of the S19 expressway between Lublin and Rzeszow in eastern Poland
The project forms part of the broader north-south S19 expressway route in eastern Poland, eventually extending from the Belorussian border (Hrodna) to the Slovakian border (near Barwinek). It will facilitate the passage of long-distance traffic, including Warsaw-bound traffic originating from the Rzeszow region. The economic benefits expected include time savings and vehicle-operating-cost reductions for road users on the corridor due to enhanced road capacity. The project may also offer some safety and environmental benefits.
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU). EIAs have been completed for all sections and environmental decisions issued. Compliance with the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively) is required. Three of the sections: Krasnik – Lasy Janowskie, Lasy Janowskie – Nisko and Nisko – Sokolow Malopolski go through or border Natura 2000 areas (viz PLH060078 Polichna, PLB 0600005 Lasy Janowskie, PLH 060031 Uroczyska Lasow Janowskich; PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu ; PLB 180005 Puszcza Sandomierska (on site border) PLH 180055 Enklawy Puszczy Sandomierskie). These will be further examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas and whether supplementary EIAs are needed. The Bank will discuss the permits needed to implement the project with the promoter/competent authorities on environmental issues, as well as any social and land acquisition issues and the protected areas affected by the project.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.