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S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY

Signature(s)

Montant
580 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 580 000 000 €
Transports : 580 000 000 €
Date(s) de signature
2/01/2018 : 580 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 02/01/2018
20120665
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION / GDDKIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 580 million
EUR 1449 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of several segments of the S19 expressway between Lublin and Rzeszow in eastern Poland

The project forms part of the broader north-south S19 expressway route in eastern Poland, eventually extending from the Belorussian border (Hrodna) to the Slovakian border (near Barwinek). It will facilitate the passage of long-distance traffic, including Warsaw-bound traffic originating from the Rzeszow region. The economic benefits expected include time savings and vehicle-operating-cost reductions for road users on the corridor due to enhanced road capacity. The project may also offer some safety and environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU). EIAs have been completed for all sections and environmental decisions issued. Compliance with the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively) is required. Three of the sections: Krasnik – Lasy Janowskie, Lasy Janowskie – Nisko and Nisko – Sokolow Malopolski go through or border Natura 2000 areas (viz PLH060078 Polichna, PLB 0600005 Lasy Janowskie, PLH 060031 Uroczyska Lasow Janowskich; PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu ; PLB 180005 Puszcza Sandomierska (on site border) PLH 180055 Enklawy Puszczy Sandomierskie). These will be further examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas and whether supplementary EIAs are needed. The Bank will discuss the permits needed to implement the project with the promoter/competent authorities on environmental issues, as well as any social and land acquisition issues and the protected areas affected by the project.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED-Sokołów Młp.-Świlcza
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76539319
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED-S19 Lublin-voiv. Border
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76534545
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED voiv. border-Sokolow_Mlp
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76534059
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19-EIA Sokołów MLP. Swilcza
Date de publication
20 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79428866
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19- EIA Świlcza Rzeszów Południe
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76540748
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED-S19 Dabrowica-Konopnica
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76542869
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY
Date de publication
1 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76555622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19 - SEIA Sokołów Młp.- Stobierna
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76546395
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19-EIA Lublin-voiv. border
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76539630
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19-EIA Sokołów MLP. Swilcza
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76542739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19 - EIA voiv. border-Sokolów Młp
Date de publication
23 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76533831
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120665
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche récapitulative
S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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