Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) en Roumanie

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement avec le ministère roumain des investissements et des projets européens en vue de la création du fonds de fonds pour la reprise et la résilience. Cette initiative s’inscrit dans le volet « prêts » du Plan national pour la reprise et la résilience de la Roumanie.

Le fonds de fonds sera mis en œuvre au moyen d’un instrument intermédié. Des intermédiaires financiers sélectionnés par la BEI investiront dans :

des activités liées au climat ;

la transformation numérique ;

des projets d’investissement plus larges soutenant la reprise économique de la Roumanie.

Les investissements devront être effectués au plus tard le 30 juin 2026.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.