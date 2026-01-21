Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) en Roumanie

Le fonds de fonds de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) soutient les investissements des grandes entreprises et des petites municipalités roumaines. Ces investissements contribuent aux transitions écologique et numérique de la Roumanie, favorisent la croissance, créent des emplois et soutiennent la reprise économique plus large du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement avec le ministère roumain des investissements et des projets européens en vue de la création du fonds de fonds pour la reprise et la résilience. Cette initiative s’inscrit dans le volet « prêts » du Plan national pour la reprise et la résilience de la Roumanie.

Le fonds de fonds sera mis en œuvre au moyen d’un instrument intermédié. Des intermédiaires financiers sélectionnés par la BEI investiront dans :

  • des activités liées au climat ;
  • la transformation numérique ;
  • des projets d’investissement plus larges soutenant la reprise économique de la Roumanie.

Les investissements devront être effectués au plus tard le 30 juin 2026.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.

Comment en bénéficier

Le fonds de fonds fournira jusqu’à 98 millions d’euros de nouveaux financements pour des projets admissibles. Les ressources seront mises à disposition au moyen d’une garantie de portefeuille plafonnée consentie à certains intermédiaires financiers en Roumanie. Les bénéficiaires finals potentiels peuvent solliciter des financements auprès de ces intermédiaires financiers.

Quels sont les investissements admissibles ?

L’instrument vise à améliorer l’accès au financement pour les bénéficiaires finals en soutenant, en débloquant et en accélérant de nouvelles activités d’investissement qui contribuent à la reprise économique de la Roumanie. Il encouragera tout particulièrement l’action en faveur du climat et le passage au numérique, en accompagnant la transition écologique et numérique du pays.

Critères d’admissibilité supplémentaires :

Qui peut solliciter un financement ?
  • les grandes entreprises qui emploient plus de 500 personnes et (ou) dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros et dont le total du bilan dépasse 43 millions d’euros ;
  • les petites municipalités de moins de 100 000 habitants.

Pour pouvoir solliciter un financement, il faut être basé en Roumanie ou avoir des opérations dans le pays.

À qui s’adresser ?

Les personnes intéressées sont invitées à contacter directement les intermédiaires financiers sélectionnés. Cliquer sur les logos pour de plus amples informations :

À propos de la Facilité pour la reprise et la résilience en Roumanie

La pandémie de COVID-19 a fortement perturbé les sociétés et les économies dans l’ensemble de l’UE. Dans ce contexte, la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), pièce maîtresse du dispositif Next Generation EU, vise à soutenir une relance rapide et durable dans tous les États membres de l’UE.

Le Plan national pour la reprise et la résilience de la Roumanie comprend un ensemble d’investissements et de réformes financés par la FRR. Le plan définit des étapes et des objectifs clairs, établis par les autorités roumaines et convenus avec la Commission européenne.

La Roumanie et la BEI

Nous intervenons en Roumanie depuis 1991, à l’appui de la modernisation des infrastructures, des petites entreprises, du renforcement des compétences et de la résilience économique et environnementale.

En savoir plus  

