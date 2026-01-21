Facilité pour la reprise et la résilience en Espagne

Le Groupe Banque européenne d’investissement a signé des accords juridiques avec le ministère espagnol de l’économie, du commerce et de l’entreprise pour la mise en œuvre d’instruments financiers au titre du Fonds pour la résilience régionale (Fondo de Resiliencia Autonómica – FRA), dans le cadre du volet « prêts » du Plan national pour la reprise et la résilience en Espagne (PNRR).

La mise en œuvre du Fonds pour la résilience régionale se fera progressivement afin d’adapter les produits financiers à la demande du marché et aux besoins des communautés autonomes.

La première phase porte sur le déploiement de deux instruments financiers gérés par la BEI :

un instrument direct pour cofinancer des opérations soutenues par la BEI dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les transports propres ou les infrastructures durables, notamment ;

un prêt intermédié par des établissements financiers agréés par la BEI pour appuyer des projets d'aménagement urbain et de tourisme durable ;

La coordination de la mise en œuvre des deux instruments financiers sera assurée par le ministère de l’économie, les communautés autonomes et le Groupe BEI. Les communautés autonomes participeront au Fonds par l’intermédiaire des comités d’investissement qui sont les instances dirigeantes des instruments financiers de la BEI.

Ces mécanismes font partie des instruments financiers de la FRR que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez la Facilité pour la reprise et la résilience et les instruments financiers de la BEI.