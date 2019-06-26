Lors du séminaire économique mondial organisé par l’Université Tor Vergata de Rome à la villa Mondragone du 25 au 27 juin, le vice-président Scannapieco a pris la parole devant un parterre fourni d’économistes et d’experts qui se retrouvent chaque année pour débattre du développement durable et d’autres questions de portée internationale. Il a présenté le rôle et les activités du Groupe BEI en matière de promotion de la cohésion et de la croissance de l’UE, ainsi que les nouvelles initiatives visant à relever des défis d’aujourd’hui tels que les changements climatiques ou les migrations massives.

« La mission initiale de la BEI était de contribuer à une croissance équilibrée du marché intérieur afin d’améliorer la vie des citoyens européens [...] l’appel à la solidarité est, en réalité, plus pressant que jamais, car notre continent offre un visage beaucoup plus hétérogène et inégal qu’autrefois [...]. En tant que banque de l’UE, la BEI a un rôle à jouer en la matière, étant parfaitement équipée pour relever les nouveaux défis mondiaux sans oublier son mandat d’origine : contribuer à la construction d’une Europe cohésive et inclusive. »

Consultez ici le texte intégral du discours