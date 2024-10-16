Ensemble pour le relèvement de l’Ukraine : le partenariat CE-BEI-PNUD stimule la reconstruction et renforce la résilience

Ivana Živković : « La résilience du peuple ukrainien me donne des raisons d’espérer, mais les attaques incessantes menacent d’effacer les progrès enregistrés au prix de nos efforts conjoints de redressement. Nous devons continuer à soutenir l’Ukraine avec détermination et veiller à prendre en compte dans notre réponse les enseignements tirés de notre expérience. Nos partenariats basés sur la confiance nous ont permis de répondre rapidement et efficacement aux besoins de l’Ukraine. Il ne s’agit pas seulement de reconstruire les infrastructures, mais aussi de donner les moyens aux communautés locales de se rétablir par elles-mêmes. C’est ainsi que nous garantissons la résilience et la durabilité. »

Donner des moyens aux collectivités locales

Ces projets de reconstruction sont soutenus par des partenaires internationaux, mais entièrement gérés par des collectivités locales. Elles ont un rôle d’impulsion essentiel pour mener à bien des projets adaptés aux besoins de chaque communauté. Deux maires ukrainiens ont présenté les modalités des projets de reconstruction en cours dans leur région et témoigné de l’esprit de résilience de l’Ukraine qui s’épanouit jusque dans les plus petites communautés. Ils sont un exemple du volontarisme des administrations locales ; ils s’emploient à réparer les dommages de guerre, à accueillir les personnes déplacées et à favoriser l’essor de leur village en dépit de l’adversité et des tendances pressantes de l’urbanisation moderne.

Mykhailo Demchenko, chef de la communauté territoriale de Stryjavka dans la région de Vinnytsia : « À Stryjavka, nous travaillons sur des projets clés. Il s’agit notamment de la construction d’un nouveau bâtiment administratif et d’importants travaux de réparation de deux écoles locales récemment inaugurées. Ces initiatives, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de relèvement de l’Ukraine, sont essentielles pour restaurer non seulement les infrastructures, mais aussi l’esprit et les fonctions de la communauté. Avec le soutien de la délégation de l’UE, de la BEI et du PNUD, nous construisons un avenir meilleur pour les habitants de notre ville et pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays que nous accueillons. »

Ruslan Yaremchuk, chef de la communauté territoriale de Palanka dans la région de Tcherkassy : « Notre communauté fait porter ses efforts sur la reconstruction des établissements d’enseignement qui ont été gravement endommagés pendant la guerre, notamment le lycée de Palanka et l’école secondaire d’Horodetsk. Nous rénovons également le jardin d’enfants de Palanka, de sorte que nos plus jeunes habitants disposent d’un endroit sûr pour leurs apprentissages. Ces projets, qui représentent un investissement total de plus de 4 millions d’euros, sont essentiels pour la résilience à long terme de Palanka. »

Des initiatives de reconstruction et des réformes à long terme essentielles

Kristina Mikulova, cheffe du pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale, a animé la table ronde sur le thème de l’évolution des besoins de l’Ukraine. Vsevolod Chentsov, chef de la mission de l’Ukraine auprès de l’UE, a souligné les priorités absolues du pays, en particulier à l’approche de l’hiver : « Les frappes actuelles de missiles et de drones russes ont détruit une capacité de production d’électricité de l’Ukraine de 9 GW, ce qui nous met dans une situation critique et urgente. Le soutien financier de l’Union européenne, qui a déjà mis à disposition plus de 2 milliards d’euros d’aide, et la contribution des États membres, constituée pour partie de fonds issus des actifs russes gelés, revêtent une importance cruciale pour prévenir le pire cet hiver. »

Anna Jarosz Friis, directrice du service pour l’Ukraine à la DG NEAR, a souligné l’engagement de la Commission européenne à soutenir l’Ukraine par l’intermédiaire de la facilité pour l’Ukraine 2024-2027, qui vise à la fois à répondre aux besoins immédiats de reconstruction et à appuyer les réformes à long terme. Violaine Silvestro von Kameke, conseillère principale à la BEI, a témoigné de l’impact tangible des récents projets qu’elle a inaugurés et de la manière dont les prêts-cadres de la BEI ont amélioré les conditions de vie de plus de 120 communautés. Enfin, Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine, a présenté des enseignements précieux tirés du vaste programme de réponse aux crises du PNUD et établi un rapprochement entre les efforts de relèvement rapide de l’Ukraine et des initiatives similaires dans d’autres environnements fragiles dans le monde.

Perspectives : bâtir un avenir résilient pour l’Ukraine

À l’heure où l’Ukraine fait face aux défis actuels posés par la guerre, le soutien international reste crucial. Le partenariat UE-BEI-PNUD continuera de jouer un rôle central pour répondre à la fois aux besoins immédiats de redressement et aux objectifs d’investissement à long terme, en particulier dans la perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. La conférence a mis en évidence les progrès accomplis jusqu’à présent, tout en mesurant le long chemin qui reste à parcourir pour reconstruire une Ukraine résiliente et durable.