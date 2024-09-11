Ukraine : deux écoles rénovées dans l’oblast de Vinnytsia rouvrent pour la rentrée avec le soutien de la banque de l’UE

EIB

Plus de 700 élèves et 100 membres du personnel scolaire des établissements des villages de Stryzhavka et de Miziakivski-Khutory, dans l’oblast ukrainien de Vinnytsia, font leur rentrée au sein d’écoles rénovées et économes en énergie.

Les améliorations permettront de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à 30 %, de diminuer la consommation d’énergie thermique de 15 % par an et de prolonger la durée de vie des écoles, accroissant ainsi le confort d’apprentissage et de travail.

Financées dans le cadre du programme d’appui à la relance de l’Ukraine, ces rénovations font l’objet d’un prêt de la BEI de 340 millions d’euros visant à remettre en état les infrastructures sociales dans les communautés ukrainiennes.

Deux écoles de l’oblast ukrainien de Vinnytsia – le lycée n° 2 situé dans le village de Stryzhavka et le lycée Miziakivsko-Khutirskyi situé dans le village de Miziakivski-Khutory – ont rouvert leurs portes à temps pour la nouvelle année scolaire et après d’importants travaux de rénovation. Les deux écoles sont désormais dotées de technologies à bon rendement énergétique, bénéficiant notamment d’une meilleure isolation des murs et des toits, et de nouvelles fenêtres et portes économes en énergie, des éléments essentiels dans un contexte de pénuries d’énergie dues à l’invasion russe de l’Ukraine. Ces améliorations visent à fournir des environnements d’apprentissage et de travail plus sûrs et plus confortables tout en réduisant les coûts de chauffage et les émissions de carbone.

Les travaux de rénovation des établissements scolaires des villages de Stryzhavka et Miziakivski-Khutory, qui ont coûté respectivement 380 000 et 205 000 euros, ont été réalisés dans le cadre du programme d’appui à la relance de l’Ukraine, une initiative conjointe de l’Union européenne et de sa banque, la Banque européenne d’investissement (BEI), dans le but d’aider les municipalités ukrainiennes à reconstruire les infrastructures sociales. Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec le ministère ukrainien pour le développement des communautés et des territoires, le ministère des finances et les autorités locales – en l’occurrence, l’administration régionale de l’oblast de Vinnytsia – avec l’assistance technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine.

À ce jour, sept projets de reconstruction sont en cours dans l’oblast de Vinnytsia au titre de deux programmes de la BEI – le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine et le programme de relance de l’Ukraine. Les projets portent sur quatre écoles, deux infrastructures essentielles et un bâtiment public, ainsi que sur deux sous-projets déjà achevés et d’autres projets à divers stades de construction. Le programme qui suivra (« Ukraine Recovery III ») devrait être annoncé prochainement sur le site web du ministère pour le développement des communautés et des territoires, et les collectivités pourront soumettre leurs demandes concernant des projets de reconstruction à petite échelle dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du chauffage, du logement public, de l’eau et de l’assainissement.

Vasyl Shkurakov, premier vice-ministre ukrainien du développement des communautés et des territoires : « Un aspect crucial du rétablissement d’une vie digne pour les Ukrainiens, même dans le contexte de la guerre en cours, est la fourniture d’installations éducatives modernes et sûres. Avec le soutien de nos partenaires européens dans le cadre des programmes d’appui au relèvement mis en œuvre par la BEI, nous obtenons des résultats tangibles : ce jour, deux écoles reconstruites dans l’oblast de Vinnytsia ont rouvert leurs portes, offrant à plus de 700 élèves la possibilité de continuer leurs études. Nos efforts de relèvement progressent grâce à de nombreux autres projets en cours dans toute l’Ukraine. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Remettre en état les infrastructures ukrainiennes ne consiste pas seulement à reconstruire ce qui a été perdu, mais aussi à investir dans notre avenir et à assurer la résilience de nos communautés. Grâce aux programmes d’appui de la BEI et au soutien continu de l’Union européenne, nous acheminons des ressources essentielles vers des projets qui font une réelle différence, comme la réouverture de ces deux écoles dans l’oblast de Vinnytsia. Nous sommes déterminés à gérer efficacement les fonds affectés au soutien d’initiatives similaires dans l’ensemble du pays. »

Natalia Zabolotna, première cheffe adjointe de l’administration militaire régionale de Vinnytsia : « Dans la région, il s’agit non seulement de moderniser l’apparence de deux établissements d’enseignement secondaire général, mais surtout d’élargir le réseau d’écoles accessibles, de créer un nouvel espace éducatif inclusif et d’améliorer la base matérielle et technique. »

Vyacheslav Sokolovyi, président du conseil régional de Vinnytsia : « Ces projets importants permettent d’assurer un processus éducatif continu. L’isolation et la mise à niveau thermiques signifient non seulement l’indépendance énergétique et des conditions confortables, mais aussi d’importantes économies de coûts qui pourront servir à améliorer les conditions d’apprentissage. »

Mykhailo Demchenko, président du conseil municipal de Stryzhavka : « Grâce à l’assistance financière et technique de nos partenaires européens, nous sommes en mesure de mettre en œuvre le principe qui consiste à reconstruire en mieux. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Au moment où chaque jour nous apporte des nouvelles choquantes sur les destructions dans les villes ukrainiennes, la réouverture de ces écoles dans l’oblast de Vinnytsia est un symbole puissant de la résilience et de la détermination des Ukrainiens, qui poursuivent leur important travail. En tant que banque de l’UE, la Banque européenne d’investissement s’est engagée à appuyer le relèvement de l’Ukraine, en soutenant toutes ses infrastructures critiques, de l’éducation à l’énergie en passant par les transports. Notre objectif est de contribuer à la reconstruction d’une Ukraine plus forte et plus résiliente ainsi qu’aux investissements nécessaires sur la voie de l’adhésion à l’UE. »

Stefan Schleuning, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « L’Union européenne se tient fermement aux côtés de l’Ukraine. En reconstruisant des écoles, des hôpitaux et d’autres infrastructures critiques, nous contribuons à un avenir meilleur et plus résilient pour les enfants ukrainiens comme pour les communautés au sein desquelles ils vivent. Les deux lycées rénovés que nous inaugurons aujourd’hui sont un nouveau témoignage de notre travail conjoint en faveur du relèvement de l’Ukraine. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « En rouvrant des écoles rénovées dans l’oblast de Vinnytsia, nous créons des espaces d’apprentissage sûrs et modernes, contribuant ainsi à la résilience et à l’avenir des enfants et des familles d’Ukraine. En partenariat avec l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement, le PNUD aide les villes ukrainiennes à reconstruire des infrastructures essentielles qui non seulement rétablissent les services, mais renforcent également les communautés. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après son invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, la BEI a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer plus encore ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Le programme de relance de l’Ukraine appuyé par la BEI

La rénovation de deux écoles de l’oblast de Vinnytsia – le lycée n° 2 dans le village de Stryzhavka et le lycée Miziakivsko-Khutirskyi dans le village de Miziakivski-Khutory – a été réalisée dans le cadre du programme d’appui à la relance de l’Ukraine, un prêt-cadre multisectoriel de 340 millions d’euros consenti par la BEI et signé en décembre 2020. En donnant aux collectivités locales les moyens de remettre en état leurs infrastructures sociales, ce programme améliore les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil. Outre les deux écoles, 155 autres sous-projets en sont actuellement à différents stades de mise en œuvre.

Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires coordonne ce programme et d’autres en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement en Ukraine fournit une assistance technique, assurant l’exécution efficace et efficiente des projets.