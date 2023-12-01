La coalition d’institutions de financement du développement et d’organisations multilatérales constituant la Global Green Bond Initiative (GGBI) a lancé ce jour un partenariat stratégique avec la Banque africaine de développement pour la mise en place d’une coopération en matière d’assistance technique visant à promouvoir les marchés obligataires verts en Afrique.

Des représentants de la coalition composée de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), de la banque allemande de développement KfW, de Proparco (filiale du groupe AFD), agissant en qualité de consortium d’institutions européennes de financement du développement et du Fonds vert pour le climat (FVC), ont signé une déclaration à Dubaï le deuxième jour du sommet de la COP 28.

Ce nouveau partenariat stratégique est appelé à s’inscrire dans le cadre du programme d’assistance technique de la Global Green Bond Initiative (GGBI) annoncé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en juin 2023.

La GGBI salue cette nouvelle collaboration avec le Groupe de la Banque africaine de développement. Grâce à l’expérience approfondie et précieuse de la Banque africaine de développement, ce partenariat facilitera le déploiement en Afrique du programme d’assistance technique de la GGBI. En outre, la Banque africaine de développement entend explorer la possibilité d’investir dans le fonds public-privé spécifique de la GGBI, aux côtés du consortium d’institutions européennes de financement du développement et d’autres investisseurs publics, sous réserve de conformité avec ses politiques et de l’obtention d’approbations internes.

La Global Green Bond Initiative facilitera les flux de capitaux privés d’investisseurs institutionnels vers des projets climatiques et environnementaux dans les pays partenaires de l’UE, ce qui améliorera leur accès aux capitaux. Elle le fera notamment en fournissant une assistance technique aux émetteurs d’obligations vertes sur les marchés émergents et dans les économies en développement (MEED) et en mobilisant des investisseurs privés par l’intermédiaire d’un fonds spécifique axé sur l’atténuation des risques, qui agira comme investisseur de référence pour les obligations vertes émises sur les MEED. Ce fonds pourrait mobiliser entre 15 et 20 milliards d’EUR d’investissements verts.

Afin de renforcer encore le volet assistance technique de la Global Green Bond Initiative, la coalition GGBI cherche à collaborer avec des partenaires stratégiques, y compris des banques de développement régionales et locales dans le monde entier, en particulier pour soutenir l’émission d’obligations vertes, le recensement et la constitution de réserves de projets verts et l’élaboration de cadres fiables et cohérents pour les obligations vertes. Le 6 septembre 2023, la coalition GGBI a fait un premier pas dans cette direction avec la signature d’un partenariat stratégique avec la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Société interaméricaine d’investissement à Carthagène, en Colombie.

Le rôle détaillé des organisations qui participent aux différentes opérations et activités sera défini dans le cadre de cette coopération.

Le texte de la déclaration commune signée ce jour est disponible ci-dessous.

Global Green Bond Initiative : un objectif commun

Développer la finance durable par l’intermédiaire de l’Équipe Europe et de partenaires stratégiques en Afrique

Reconnaissant le rôle des obligations vertes comme un outil clé pour mobiliser des capitaux d’investisseurs privés à l’appui d’investissements ayant un impact sur l’environnement et contribuer au financement d’une reprise durable,

la Banque européenne d’investissement (BEI),

la Cassa Depositi e Prestiti (CDP),

l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID),

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD),

la banque de développement allemande KfW,

la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) pour l’ensemble du groupe Agence française de développement (AFD),

Agissant en qualité de consortium d’institutions européennes de financement du développement,

· ainsi que le Fonds vert pour le climat (FVC),

Constituant la coalition Global Green Bond Initiative (ci-après « nous »),

En présence de la Commission européenne,

Nous voulons unir nos forces pour coopérer en matière d’assistance technique afin de soutenir les marchés des obligations vertes sur le continent africain et de permettre le développement et le renforcement des marchés de capitaux locaux grâce à la Global Green Bond Initiative (GGBI).

La GGBI a l’intention de combiner différents types d’interventions possibles pour renforcer les marchés des obligations vertes afin de produire un impact maximal. Elle prévoit notamment :

de mobiliser des investisseurs privés au moyen d’un fonds public-privé spécifique, qui interviendrait comme investisseur de référence pour acquérir une partie des obligations vertes émises par des entités privées, souveraines et infraétatiques sur les MEED et inciter d’autres investisseurs à participer au niveau opérationnel ;

de soutenir les émetteurs d’obligations vertes par le renforcement des capacités et la fourniture d’une assistance technique au niveau national. Il pourrait s’agir d’aider les pays partenaires à élaborer des cadres fiables et interopérables pour les obligations vertes afin de constituer une réserve de projets verts (y compris des projets d’infrastructure) et de procéder à l’émission en veillant à l’établissement de rapports de grande qualité.

Dans ce contexte, le consortium des institutions européennes de financement du développement et le FVC (par l’intermédiaire de sa facilité de préparation de projets) se réjouissent à la perspective de collaborer avec des partenaires stratégiques, y compris des banques de développement régionales et locales du monde entier qui peuvent contribuer au programme d’assistance technique de la GGBI.

Le 6 septembre 2023, la coalition GGBI a renforcé son réseau de partenaires d’assistance technique avec la signature d’un premier partenariat stratégique avec la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Société interaméricaine d’investissement à Carthagène, en Colombie.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a mentionné la GGBI lors du sommet africain sur le climat qui s’est tenu à Nairobi, le 5 septembre 2023, en tant qu’initiative clé pour contribuer à la croissance du marché africain des obligations vertes.

Aujourd’hui, nous voulons continuer à renforcer le réseau de partenariats stratégiques d’assistance technique avec le Groupe de la Banque africaine de développement.

Ce partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement vise à renforcer le programme d’assistance technique de la GGBI sur le plan stratégique en vue de son déploiement en Afrique, compte tenu de son expérience solide et précieuse. Le Groupe de la Banque africaine de développement entend également explorer la possibilité d’investir dans le fonds public-privé spécifique de la GGBI, aux côtés du consortium d’institutions européennes de financement du développement et d’autres investisseurs publics, sous réserve de conformité avec ses politiques et de l’obtention d’approbations internes. L’expérience du Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique apporte des outils et des connaissances pour promouvoir, par exemple, le soutien à la constitution de réserves de projets, l’élaboration de taxinomies nationales, le renforcement des capacités et l’établissement de rapports, ainsi que l’utilisation d’instruments de rehaussement du crédit.

Les signataires reconnaissent et conviennent que la présente lettre d’intention n’est pas un accord contraignant et qu’elle ne représente aucun engagement de financement de leur part. Toute coopération entre les signataires et tout engagement de leur part susceptibles d’être formalisés feront l’objet d’accords distincts, définissant les modalités et conditions applicables à ce type d’engagement, qui pourront être exécutés par les représentants habilités desdits signataires conformément aux politiques, lois, règles, règlements et procédures de chacun des signataires et sous réserve de leurs autorisations internes (y compris l’approbation préalable de chacun des organes de décision des signataires ou toute autre approbation qui pourrait être requise).

Informations générales

Les obligations vertes sont des titres de dette dont le produit est intégralement consacré au financement d’investissements verts. Depuis leur lancement en 2007, elles se sont imposées dans le monde entier comme un outil clé pour mobiliser des capitaux d’investisseurs privés à l’appui de projets respectueux de l’environnement, et contribuent ainsi au financement du développement durable. La coalition GGBI voit dans les obligations vertes un potentiel pour également développer et renforcer les marchés des capitaux locaux dans les pays en développement.