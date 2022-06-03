Depuis 100 jours, nous assistons au courage dont fait preuve la population ukrainienne dans sa résistance face à l’agression militaire non provoquée de la Russie. Les Ukrainiens, toutes et tous, se comportent en héros. Nous devons les soutenir sans relâche. Nous devons être à leurs côtés, pendant et après la guerre, lorsque l’Ukraine envisagera son redressement et entamera sa reconstruction future. Je constate avec une grande fierté que quelques semaines à peine après cette invasion, nous sommes parvenus à déployer rapidement 668 millions d’euros en faveur du gouvernement ukrainien afin qu’il puisse faire face à ses besoins urgents de liquidités. Des investissements supplémentaires de 1,5 milliard d’euros sont prévus pour reconstruire ce que détruit l’armée russe. Une aide humanitaire de 2,5 millions d’euros, coordonnée par l’Institut BEI, est mise en œuvre pour soutenir directement les populations touchées par la guerre. Enfin, une enveloppe de 4 milliards d’euros sera débloquée afin d’aider celles et ceux que la violence a déplacés mais aussi les communautés locales des États membres de l’UE qui les accueillent et les hébergent. Nous sommes la banque de l’UE et notre soutien est inébranlable. Nous sommes et serons aux côtés de l’Ukraine, attachés au bien-être et à la reconstruction de cette nation.

La BEI aux côtés de l’Ukraine