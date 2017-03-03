President Hoyer at Delphi Economic Forum in Greece

« Les autorités de réglementation et les législateurs, tant nationaux qu’européens, doivent trouver un terrain d’entente et accélérer le rythme des réformes », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), à la cérémonie d’ouverture du deuxième Forum économique qui s’est tenu à Delphes (Grèce).

Et le président de poursuivre : « Pour stimuler l’investissement dans des domaines particuliers tels que la recherche et l'innovation, dans lesquels nous restons à la traîne, je pense qu’il faut mettre en œuvre des réformes de toute urgence. Nous avons l’habitude de parler d’un marché intérieur parfait et achevé, mais en réalité, les investisseurs sont chaque jour aux prises avec la diversité et le manque de cohérence des réglementations en vigueur dans les différents pays. »

Le Forum économique de Delphes, est une organisation à but non lucratif qui se veut impartiale, et qui travaille en étroite collaboration avec la société civile, des organisations publiques, des entreprises et des particuliers. Chaque année, il organise une manifestation qui porte le même nom. Il met en relation des chefs d’État et des chefs d’entreprises du monde entier avec des personnalités de premier plan du monde universitaire, des médias et de la société civile dans le but d'identifier et d’examiner les grands défis qui se posent et de promouvoir des politiques de croissance durables et socialement responsables pour la Grèce, l’Europe et la Méditerranée orientale.

Cette année, la conférence a pour thème « Perspectives pour la Grèce et la région – Vision à l'horizon 2020-2030 ». Elle se tient sous les auspices du président de la République hellénique, le professeur Prokopis Pavlopoulos.

Le président de la BEI, W. Hoyer, a déclaré à propos de la Grèce et de l’action de la banque de l’UE dans le pays : « Ici, en Grèce, où certaines difficultés persistent peut-être encore, la croissance est revenue et l’emploi progresse, probablement pas aussi rapidement que beaucoup le souhaiteraient, mais on observe clairement des signes de changement sur le plan économique. »

Werner Hoyer a expliqué comment l’Équipe d'investissement pour la Grèce a tenu son engagement en faveur de l’esprit d'entreprise et de l'innovation, qui s’est traduit par la signature de 16 nouveaux financements, auxquels il faut ajouter 8 contrats de garantie à l’appui de PME et pour des opérations de microfinance signés par le Fonds européen d’investissement l'année dernière. Au total, les financements du Groupe BEI en Grèce ont atteint 1,63 milliards d’EUR en 2016.

W. Hoyer a poursuivi en expliquant que le Groupe BEI continue à appuyer des investissements productifs porteurs de croissance durable. « Nous poursuivons notre dialogue avec les promoteurs du pays tout entier afin d’identifier des possibilités d’investissement. Notre réserve d’opérations nouvelles en Grèce affiche une croissance stable et nous sommes convaincus de pouvoir élargir encore notre soutien dans l’ensemble du pays .»

Pour en savoir plus sur le Forum économique de Delphes