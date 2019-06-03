La BEI soutient des projets liés à l’économie circulaire à l’aide d’une large gamme de services de financement et de conseil. De 2014 à 2018, elle a accordé 2,3 milliards d’euros de financements en faveur de projets de ce type dans divers secteurs.

Dans un entretien qu’il a accordé à Prognos avant le Forum mondial de l’économie circulaire, le président de la BEI, Werner Hoyer, explique pourquoi l’avenir devra être circulaire. Il y évoque les difficultés et les possibilités liées aux investissements dans l’économie circulaire, le rôle spécial que joueront les villes, les liens avec l’action en faveur du climat et l’appui qu’apporte la BEI pour faciliter la transition vers une économie circulaire.

Lisez l’article dans son intégralité en anglais.

Découvrez-le dans sa version allemande.

Cliquez ici pour découvrir l’action de la BEI en faveur de l’économie circulaire.