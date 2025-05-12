Coopération de longue date pour le financement des jeunes pousses bavaroises : Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, rencontre à Munich des entreprises soutenues par Bayern Kapital

EIB

Bayern Kapital, société bavaroise spécialisée dans le capital-risque et le capital de croissance, a accueilli le 9 mai dernier Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), à Munich pour visiter deux jeunes pousses locales, OroraTech et Tubulis. Toutes deux bénéficient de l’appui de Bayern Kapital par l’intermédiaire de Wachstumsfonds Bayern 2 (WB2), un fonds de croissance que Bayern Kapital a créé en 2020 avec LfA Förderbank Bayern. En 2021, la BEI a pris une participation de 50 millions d’euros dans ce fonds, portant ainsi à 165 millions d’euros le montant total dont il dispose pour aider les jeunes pousses de la région à prospérer.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La Bavière est devenue un pôle d’innovation et de technologie reconnu à l’échelle européenne. La Banque européenne d’investissement travaille avec des partenaires financiers expérimentés pour accélérer les investissements dans l’innovation et aider les entreprises de toute l’Allemagne à créer des emplois qualifiés, à améliorer leur compétitivité et à prospérer. La rencontre avec les équipes de Tubulis et d’OroraTech a confirmé une fois de plus que de telles réussites passent nécessairement par l’accès à des ressources financières suffisantes en phase de croissance. La décision d’octroyer des ressources européennes au fonds WB2 s’est donc avérée judicieuse. La société de gestion Bayern Kapital a agi avec rapidité et clairvoyance en investissant ces fonds là où cela est opportun. Nous nous réjouissons à l’idée d’intensifier encore notre collaboration à l’avenir. »

Monika Steger, directrice générale de Bayern Kapital : « Grâce au partenariat avec la BEI, nous avons pu, par l’intermédiaire du fonds WB2, apporter du capital de croissance à un nombre encore accru de jeunes entreprises innovantes bavaroises, et renforcer ainsi davantage la souveraineté technologique du Land de Bavière et son rôle de pôle économique et technologique. Cette coopération étroite de longue date illustre parfaitement comment des partenaires qui connaissent les conditions du marché local et sont intégrés dans les écosystèmes régionaux de l’innovation peuvent efficacement déployer des moyens financiers là où ils peuvent générer des succès mesurables et une croissance durable. »

Dans les secteurs d’avenir – sciences de la vie, espace, technologies propres, robotique, logiciels, intelligence artificielle ou encore informatique quantique –, la fourniture de capital-risque (ou de capital de croissance) est essentielle pour la réussite des jeunes pousses et des entreprises en expansion. Le développement et la mise à l’échelle des modèles économiques représentent souvent un processus complexe et gourmand en capital. Voilà pourquoi Bayern Kapital fournit, depuis près de 30 ans, du capital-risque aux jeunes pousses technologiques de Bavière.

En 2024, le Groupe BEI a investi 9,6 milliards d’euros en Allemagne. Ces dernières années, il a aussi élargi son portefeuille de produits, notamment pour multiplier les possibilités de mise à disposition de capital-risque et de capital de croissance sous diverses formes. Le financement de l’innovation et de la transformation numérique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, figure parmi les priorités stratégiques du Groupe BEI. Plusieurs nouvelles initiatives ont été mises en place à ce titre, dont la plateforme TechEU, dans le but de mieux soutenir les pionniers européens dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies propres.

Depuis 2015, Bayern Kapital cible également le segment du financement de la croissance, et depuis 2020, elle intervient par l’intermédiaire du fonds WB2. Afin de continuer à soutenir ce modèle probant, la BEI a fourni en 2021 50 millions d’euros supplémentaires au fonds WB2, portant ainsi le volume total à 165 millions d’euros. Les résultats obtenus sont remarquables : plus de 30 entreprises ont bénéficié d’un financement du fonds WB2, dont Quantum Systems, plancq, Luma Vision, Tricares, DeepDrive, Hololight, ou encore SimScale. Les investissements du fonds WB2 ont attiré d’importantes ressources privées supplémentaires en capital-risque.

OroraTech et Tubulis, qui ont pu mener à bien des étapes décisives de leur développement et obtenir des résultats avec le soutien du fonds WB2, ont reçu la visite de Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, vendredi dernier à Munich. Toutes deux sont un parfait exemple de la capacité d’innovation et du potentiel de croissance des jeunes pousses et des entreprises en expansion bavaroises. Bayern Kapital est déjà intervenue comme investisseur de référence de long terme dans plusieurs phases de leur développement.

OroraTech : détection précoce des incendies de forêt par satellite

OroraTech est une entreprise spécialisée dans les technologies spatiales qui occupe une place de premier plan dans le domaine de l’observation de la Terre par satellite à l’aide de caméras thermiques. La solution proposée par cette entreprise munichoise pour fournir des informations utiles à la prévention des feux de forêt permet la détection précoce, la surveillance et la prévision des incendies. Elle repose sur l’utilisation de satellites compacts équipés de caméras thermiques multispectrales spécialement conçues et basées sur l’intelligence artificielle. Les données thermiques collectées à la surface de la Terre par ces caméras aident à déterminer le lieu, l’étendue et le potentiel de propagation d’un incendie.

OroraTech dispose aujourd’hui de dix satellites opérationnels en orbite, et d’autres suivront. Elle a d’ores et déjà signé des contrats importants avec la Grèce et le Canada visant à protéger leurs forêts et, partant, la faune et la flore, les vies humaines et animales, ainsi que les bâtiments et les infrastructures critiques. Le fonds WB2 a pris une première participation dans OroraTech mi-2021 et l’a accompagnée dans plusieurs de ses tours de financement.

Tubulis : un développement visionnaire de nouveaux traitements anticancéreux ciblés

Tubulis illustre parfaitement le potentiel que recèle l’industrie biotechnologique en Allemagne et en Europe. Cette entreprise de biotechnologie suit une approche totalement novatrice dans le développement de traitements anticancéreux ciblés et fait figure de pionnière dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (CAM). Un CAM agit comme un vecteur de haute précision qui permet d’administrer une substance active donnée de manière ciblée dans les cellules cancéreuses. L’objectif consiste ici à cibler les cellules cancéreuses avec une précision encore plus grande que celle de bon nombre des traitements conventionnels. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire, Tubulis est à même de développer des CAM dotés de propriétés biophysiques améliorées, de manière flexible et adaptée à chaque indication. Cette innovation permet de surmonter les principales difficultés associées aux technologies CAM utilisées jusqu’ici, telles que les effets secondaires indésirables, les limites d’efficacité ou encore les restrictions d’utilisation. En clair : la technologie de Tubulis permet d’administrer une plus grande quantité du médicament approprié, avec moins d’effets secondaires, exactement là où cela est nécessaire.

Les deux principaux candidats CAM issus de la réserve croissante de produits de Tubulis (TUB-040 et TUB-030) font actuellement l’objet d’études cliniques concernant des indications oncologiques pour lesquelles il est urgent de disposer de nouveaux traitements plus efficaces. Par ailleurs, l’entreprise a mis en place des partenariats stratégiques avec Bristol Myers Squibb (BMS), acteur majeur du secteur pharmaceutique à l’avant-garde de la lutte contre le cancer, ainsi qu’avec Gilead, entreprise biotechnologique de premier plan. Ces collaborations représentent au total quelque 40 millions de dollars de paiements d’avance et 1,4 milliard de dollars de paiements d’étape potentiels. Le fonds WB2 est présent dans le capital de Tubulis depuis 2022.

Au cours des visites organisées à Planegg-Martinsried (Tubulis) et à Giesing (OroraTech), les délégations ont pu découvrir les projets de recherche-développement en cours, les laboratoires et bureaux ainsi que des prototypes de produits. Les deux PDG fondateurs, Dominik Schumacher pour Tubulis et Martin Langer pour OroraTech, ainsi que les responsables de Bayern Kapital et des représentants de LfA Förderbank Bayern, ont également participé aux rencontres.

Informations générales

À propos de Bayern Kapital

Bayern Kapital, société de capital-risque du Land de Bavière, figure parmi les investisseurs les plus actifs, les plus solides financièrement et les plus expérimentés de la région Allemagne-Autriche-Suisse. Forte de 700 millions d’euros sous gestion et de 30 années d’expérience dans le secteur du capital-risque, elle prend des participations allant jusqu’à 25 millions d’euros par entreprise et compte plus de 110 entreprises bénéficiaires actives. Bayern Kapital investit au sein de consortiums avec des investisseurs privés dans de jeunes pousses et des entreprises en expansion bavaroises des domaines des hautes technologies et des technologies de rupture qui s’appuient sur des modèles économiques innovants, tous secteurs confondus, de la phase d’amorçage et d’expansion jusqu’à la cession.

Depuis sa création en 1995, Bayern Kapital a investi plus de 500 millions d’euros en fonds propres dans plus de 320 de ces entreprises, dans des secteurs tels que les sciences de la vie, les logiciels et les technologies de l’information, les matériaux et les nouveaux matériaux, les nanotechnologies et les technologies environnementales. Plus de 12 000 emplois permanents ont ainsi pu être créés dans des entreprises viables en Bavière.

Bayern Kapital a accompagné dès les premiers stades la réussite des projets pionniers de nombreuses entreprises. Citons à titre d’exemple Casavi, Catalym, commercetools, egym, EOS, Fazua, Immunic, Isar Aerospace, IQM, Parcellab, Proglove, Qbilon, Riskmethods, SimScale, Sirion, tado, Tubulis, Marvel Fusion, Proxima Fusion, plancq, Akhetonics.