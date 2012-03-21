Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a ouvert un bureau dédié à la Belgique, pour soutenir le financement stratégique et la croissance durable dans le pays, et stimuler ainsi le potentiel de l’écosystème animé, dynamique et hautement innovant des entreprises belges. La nouvelle structure sera hébergée dans les locaux de la représentation permanente européenne du Groupe à Bruxelles. Elle sera dirigée par Torsten Brand, qui possède la double nationalité belge et allemande, et qui travaille pour la BEI depuis dix ans. La décision du Groupe BEI, basé à Luxembourg et qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), met en évidence sa détermination à soutenir l’économie belge et à intensifier son engagement auprès des entreprises et du secteur public du pays.