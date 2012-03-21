>@EIB/To be defined

Werner Hoyer, président de la BEI, qui était accompagné de Dario Scannapieco, vice-président, a rencontré le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, ainsi que son Premier ministre Mario Monti, à l'occasion d'une visite officielle à Rome le 19 mars. M. Hoyer a également présenté les résultats 2011 de la BEI en Italie lors d'une conférence de presse qu'il a donnée dans le bureau de la Banque à Rome.