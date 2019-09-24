Lors du sommet des Nations unies sur le climat, Werner Hoyer, président de la BEI, a annoncé les nouvelles ambitions climatiques de la banque de l’UE. « Le monde va dans la bonne direction, mais il a pris du retard et nous devons accélérer notre intervention. Nous devons mieux utiliser les ressources publiques limitées et mobiliser des investissements privés en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Sans investissements privés, nous n’y arriverons pas », a-t-il déclaré.

Dans un article paru dans Project Syndicate, il explique comment les secteurs public et privé peuvent coopérer pour financer la transition verte.

