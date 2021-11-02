Le 2 novembre 2021, lors de la COP 26, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2021, les présidents de la Banque asiatique de développement (BAsD) et de la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un protocole d’accord qui renforce leur coopération en Asie et dans la région du Pacifique.

Cette coopération vise principalement à accroître le cofinancement de projets verts, tout en mobilisant le secteur privé, et à proposer une assistance technique permettant le lancement de projets bancables.

La BEI et la BAsD œuvreront à l’appui des secteurs suivants : les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, les transports durables et l’aménagement urbain, les chaînes de valeur de l’agriculture durable, la sécurité hydrique, la foresterie et l’utilisation des terres, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe, la préservation de la biodiversité, la propreté des océans et l’économie bleue.

En outre, les deux banques examineront les moyens de collaborer dans la mise au point d’instruments financiers d’atténuation des risques et les financements en monnaie locale pour les pays en développement membres de la BAsD. Elles partageront leurs savoir-faire, en particulier en matière de développement de produits et de meilleures pratiques, et renforceront les détachements de personnel et les échanges de connaissances.

« S’appuyant sur l’ambition de la BAsD de fournir, sur la période 2019-2030, 100 milliards de dollars de financements climatiques à ses pays membres en développement et sur la Feuille de route de la banque du climat, mise en œuvre par la BEI, notre partenariat peut apporter un soutien non négligeable au moment où les pays d’Asie et du Pacifique préparent leur adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets », a déclaré Masatsugu Asakawa, président de la BAsD. Il a également félicité le Groupe BEI de sa décision de créer, pour gérer les activités en dehors de l’Union européenne, une branche consacrée au développement.

« Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les banques multilatérales de développement doivent travailler ensemble et renforcer le financement de l’action en faveur du climat », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « Nous œuvrons depuis longtemps en étroite collaboration avec la Banque asiatique de développement pour financer des projets dans le domaine de l’énergie durable et des transports durables. Le protocole d’accord que nous signons aujourd’hui à la COP 26 renforcera encore notre coopération, notamment en Asie et dans la région du Pacifique. Ensemble, nous sommes déterminés à soutenir les pays dans leur transition vers une économie verte et à les aider à atteindre les objectifs de développement durable. »

La BAsD s’est engagée à faire de la zone Asie-Pacifique une région prospère, inclusive, résiliente et durable tout en poursuivant ses efforts d’éradication de l’extrême pauvreté. Créée en 1966, elle compte 68 pays actionnaires, dont 49 pays de la région.

Depuis 25 ans, la BEI soutient le développement économique et social dans la région Asie-Pacifique via des projets allant de la réduction des temps de transport – avec notamment une nouvelle ligne de métro destinée aux habitants de Bangalore – à la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans le Népal occidental.