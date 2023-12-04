En marge de la COP 28 à Dubaï, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement du Rwanda (BRD) ont signé un accord visant à faire progresser le développement durable dans le pays. La ligne de crédit de 20 millions d’euros est associée à une subvention d’assistance technique fournie au titre du programme Greening Financial Systems de la BEI, qui appuie le Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), et soutenue par le Fonds Initiative internationale pour le climat et le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’action climatique. Elle vient concrétiser l’engagement de ces partenaires en faveur d’Ireme Invest, l’instrument phare du Rwanda pour le financement de la lutte contre les changements climatiques par le secteur privé, qui a été lancé à l’occasion de la COP 27 à Charm El-Cheikh.

Cet accord, qui témoigne de la collaboration solide entre la BEI et la BRD, tire parti de leurs atouts respectifs pour faire face à l’urgence de la crise climatique. La ligne de crédit et l’assistance technique fournies accéléreront la transition du Rwanda vers une économie sobre en carbone, tout en servant de modèle pour une coopération internationale efficace face aux défis mondiaux.