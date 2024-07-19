Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La BEI accueille les dirigeants des cinq plus grandes banques nationales de promotion économique en Europe

19 juillet 2024
EIB

Les dirigeants des cinq plus grandes banques nationales de promotion économique en Europe se sont réunis, ce jour, au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg pour discuter de leurs domaines actuels de collaboration et des moyens d’approfondir leur partenariat.

Accueillis par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, ils ont débattu des priorités communes, notamment le logement social et intermédiaire, l’économie circulaire, l’eau, les matières premières critiques, ainsi que la sécurité et la défense.

Les dirigeants des institutions présentes se sont également penchés sur le renforcement de la coopération dans des domaines opérationnels tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle et l’information sur la durabilité, ainsi qu’au niveau des opérations de financement.

Le groupe informel « 5+1 » comprend la Banque européenne d’investissement et les cinq plus grandes institutions nationales de promotion économique en Europe, à savoir :

Ces institutions étaient représentées par leur dirigeant : Mirosław Czekaj pour BGK, Eric Lombard pour CDC, Dario Scannapieco pour CDP, José Carlos García de Quevedo pour ICO et Stefan Wintels pour KfW.

La prochaine réunion « 5+1 » devrait être organisée par CDC à Paris en décembre 2024.

En savoir plus sur la collaboration du Groupe BEI avec les banques et institutions nationales de promotion économique.

 

Photos

Family photo of participants
EIB hosts heads of five largest European national promotional banks
Family photo of participants
©EIB
Télécharger original

Plus récent

Mots-clés correspondants

  • Le Comité de direction
  • Nadia Calviño
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
20 décembre 2012

Rencontre du Vice Premier Ministre luxembourgeois Jean Asselborn et du Président de la BEI Werner Hoyer

Ce jeudi 20 décembre 2012, Werner Hoyer, Président de la BEI, a accueilli Jean Asselborn, le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg au siège de l’institution au Kirchberg.

Luxembourg Union européenne
11 avril 2025

Le Groupe BEI approuve de nouveaux financements en faveur de la sécurité de l’Europe, des transports, de l’énergie, de l’eau et des « deep tech », ainsi qu’un soutien aux entreprises ukrainiennes

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et celui du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé, lors de leurs réunions respectives cette semaine, de nouveaux financements pour soutenir la prospérité et la résilience économiques, stimuler l’innovation et l’autonomie stratégique de l’UE dans les nouvelles technologies et approfondir les partenariats à l’échelle mondiale.

Conseil d'administration Eau Institutional Solidarity with Ukraine Transports Climat Énergies renouvelables Gestion de l'eau et des eaux usées FEI Le Comité de direction Nadia Calviño Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Sécurité et défence Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.