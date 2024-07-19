EIB

Les dirigeants des cinq plus grandes banques nationales de promotion économique en Europe se sont réunis, ce jour, au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg pour discuter de leurs domaines actuels de collaboration et des moyens d’approfondir leur partenariat.

Accueillis par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, ils ont débattu des priorités communes, notamment le logement social et intermédiaire, l’économie circulaire, l’eau, les matières premières critiques, ainsi que la sécurité et la défense.

Les dirigeants des institutions présentes se sont également penchés sur le renforcement de la coopération dans des domaines opérationnels tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle et l’information sur la durabilité, ainsi qu’au niveau des opérations de financement.

Le groupe informel « 5+1 » comprend la Banque européenne d’investissement et les cinq plus grandes institutions nationales de promotion économique en Europe, à savoir :

Ces institutions étaient représentées par leur dirigeant : Mirosław Czekaj pour BGK, Eric Lombard pour CDC, Dario Scannapieco pour CDP, José Carlos García de Quevedo pour ICO et Stefan Wintels pour KfW.

La prochaine réunion « 5+1 » devrait être organisée par CDC à Paris en décembre 2024.

En savoir plus sur la collaboration du Groupe BEI avec les banques et institutions nationales de promotion économique.