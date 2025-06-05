EIB

Cette semaine, une délégation du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a participé à Dublin au International Social Housing Festival, festival international du logement social, afin de marquer son soutien au secteur du logement.

Tanguy Desrousseaux, directeur du département Logement, villes et régions du Groupe BEI, a participé à une discussion informelle avec deux bailleurs de logements en Irlande, Housing Finance Association (HFA) et Approved Housing Bodies (AHB).

À cette occasion, les échanges ont principalement porté sur le partenariat entre HFA et la BEI, qui a joué un rôle déterminant dans l’intensification de la fourniture de logements en Irlande, et sur les perspectives de nouveaux accords entre les deux institutions. Ces huit dernières années, la BEI a prêté 750 millions d’euros à HFA, ce qui a permis de financer la construction de plus de 5 000 logements abordables et la rénovation énergétique de 550 habitations.

Gerry Muscat, conseiller de direction en matière de logement au sein du Groupe BEI, a pris la parole lors des tables rondes « Ensuring Sustainability and Affordability – Challenges and Opportunities for the European Affordable Housing Plan » (assurer la durabilité et l’accessibilité financière : difficultés et possibilités pour le plan européen pour des logements abordables) et « Financing Affordable Housing in the EU – Opportunities and Challenges in the new European Context » (Financement des logements abordables dans l’UE : possibilités et difficultés dans le nouveau contexte européen). Par ailleurs, Andrea Colantonio, économiste principal, a représenté le Groupe BEI en tant que membre du jury qui a décerné les Trophées européens de l’habitat responsable et a participé à une table ronde intitulée « Guiding Europe Home – The compass for a New Housing Paradigm » (guider l’Europe en matière de logement : la boussole d’un nouveau paradigme de l’habitat).

Cette conférence fait suite à une série d’événements organisés par le Groupe BEI dans le domaine du logement, qui confirment son engagement à soutenir ce secteur dans toute l’Europe.

En juillet 2024, le nouveau groupe de travail du Groupe BEI sur le logement a organisé un événement inaugural à Luxembourg, qui a réuni quelque 300 parties prenantes publiques et privées afin de discuter du renforcement du soutien financier en faveur de logements abordables et durables dans l’ensemble de l’UE. Cet événement a été suivi, à l’automne, à Bruxelles et Milan, de réunions techniques avec les parties prenantes en vue de contribuer à la mise au point d’une plateforme paneuropéenne d’investissement en collaboration avec la Commission.