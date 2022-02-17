Tous les grands défis d’aujourd’hui que ce soit le changement climatique ou la pandémie de COVID-19 revêtent une dimension mondiale.

Opérationnel dès cette année, EIB Global qui réunit en une seule entité toute l’activité de la BEI en dehors de l’Union européenne a pour mission d’y amplifier l’impact de notre action. Les compétences et ressources de la Banque seront ainsi mobilisées pour agir au plus près des besoins des populations, en étroite collaboration avec Team Europe et l’ensemble de nos partenaires, les institutions de financement du développement et la société civile.

Dans la droite ligne de l’Accord de Paris sur le Climat et des objectifs de développement durable des Nations Unies, notre objectif est de financer des projets qui permettent de s’adapter aux changements climatiques tout en réduisant leurs conséquences, de mettre en place des solutions durables et innovantes. Des outils financiers spécifiques ainsi que des dispositifs d’accompagnement et d’assistance continueront à être déployés pour soutenir les projets plus risqués notamment dans le domaine climatique et aider les populations les plus vulnérables à avoir accès à l’eau, à l’électricité et aux soins de santé. Les femmes sont également au cœur de cette mobilisation afin qu’elles puissent être plus autonomes, participer sur un pied d’égalité à la vie en société comme à celle de l’entreprise.

Car les besoins sont là, encore plus importants aujourd’hui pour l’ensemble des pays en voie de développement : plus de 2 000 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sont nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies et ceux de l’accord de Paris. Il est nécessaire d’investir plus et mieux avec l’ensemble des partenaires !

La BEI est plus que jamais mobilisée, forte de son expertise et action dans ces pays depuis de nombreuses années : 70 milliards d’euros y ont d’ores et déjà été investis par la BEI depuis 2012, dans des secteurs clefs tels que l’énergie, l’agriculture, la formation des jeunes. Face à crise pandémique, la BEI a soutenu l’initiative COVAX et des organismes tels que l’Institut Pasteur de Dakar au Sénégal à devenir des centres régionaux de fabrication et de distribution de vaccins contre le COVID-19. Nous collaborons avec l’un des chefs de file du secteur des vaccins à ARN messager – BioNTech en Allemagne – pour établir davantage de réseaux de fabrication régionaux dans d’autres régions du continent.

Un premier pôle régional à Nairobi

EIB Global interviendra au plus près des populations, des entreprises et des institutions locales en Afrique. Nous mettons l’accent sur l’assistance technique afin de faciliter le repérage et la préparation de projets afin qu’ils bénéficient de nos financements. Nous continuerons notre soutien aux établissements de microfinance dans des régions où les habitants n’ont souvent pas accès à une banque.

EIB Global soutiendra les plus petits entrepreneurs comme les plus grandes industries. Nous créons de nouveaux pôles régionaux constitués d’experts locaux et internationaux pour faciliter le financement de projets et si possible en monnaies locales, accompagner les porteurs de projets. Le premier pôle régional a d’ores et déjà créé à Nairobi, au Kenya.

EIB Global s’attachera à démontrer que les prêts à l’appui du développement en collaboration avec nos partenariats financiers accélèrent la croissance, rendent les zones rurales plus prospères, transforment les villes en pôles d’innovation et renforcent les économies.

Originally published in Jeune Afrique