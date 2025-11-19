La BEI et Société Générale collaborent pour financer des entreprises innovantes et en forte croissance dans le secteur des technologies propres

MOC Cleantech

L’accord de coopération (memorandum of cooperation) vise à soutenir conjointement les petites et moyennes entreprises européennes engagées dans la transition énergétique et en pleine croissance, dès leurs premières phases de développement.

La BEI apportera des garanties via une enveloppe de 250 millions d’euros, soutenue par le programme européen InvestEU.

Dans le cadre de ce programme de garanties, Société Générale proposera des facilités de fonds de roulement afin d’accompagner les leaders émergents de la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Société Générale ont signé un accord de coopération afin de développer des collaborations conjointes et renforcer leur soutien aux entreprises à faible et moyenne capitalisation (small and midcaps), innovantes et en forte croissance dans le secteur des technologies propres (cleantech).

La combinaison des garanties de la BEI et des facilités de fonds de roulement de Société Générale répondra au déficit de financement auquel sont confrontés les industriels émergents des technologies propres, qui font souvent face à de longs cycles de production et de vente et peinent à accéder à suffisamment de financements de fonds de roulement à des conditions compétitives, ce qui limite leur potentiel de croissance.

Grâce à une enveloppe pouvant atteindre 250 millions d’euros adossée au programme de la Commission européenne dédié à l’innovation et à la durabilité à InvestEU, la BEI fournira des garanties en tant que collatéral pour les startups et scale-ups de la cleantech, afin de débloquer des facilités de fonds de roulement fournies par Société Générale, telles que des garanties de restitution d’acompte et des garanties de performance. Avec ce programme de la BEI, Société Générale accélérera son soutien aux leaders émergents de la transition énergétique, dans le cadre de l’enveloppe dédiée à la transition environnementale lancée par la banque en 2023.

La BEI et Société Générale cibleront des entreprises qui favorisent notamment la décarbonation de l’économie, l’utilisation durable et la protection des ressources naturelles, la transition vers une économie circulaire, le développement d’une bioéconomie durable, ainsi que la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement naturel. Les technologies propres couvrent différents secteurs et domaines (énergie, mobilité, bioéconomie, économie circulaire et décarbonation de l’industrie).

Jean-Christophe Laloux, Directeur général des opérations de l’UE – Banque européenne d’investissement : « Nous sommes très heureux de signer notre premier accord de coopération sur les technologies propres avec Société Générale, et nous nous réjouissons de soutenir conjointement la montée en puissance des entreprises européennes. En tant que banque du climat de l’Europe, la BEI considère le développement du secteur des technologies propres comme un outil essentiel pour réussir la transition écologique. »

Lénaïg Trenaux, Co-Directrice mondiale Énergie, Batteries, Mines & Industries – Durabilité et Impact – Société Générale : « Ce partenariat illustre la contribution de Société Générale à la transition environnementale. En unissant nos forces avec la BEI, nous renforçons notre action et permettons aux leaders émergents de la transition énergétique d’obtenir les financements nécessaires pour se développer et proposer des solutions bas-carbone à fort impact en Europe. »

L’accord de coopération a été signé à Paris par Jean-Christophe Laloux, Directeur général des opérations de l’UE pour la BEI, et par Lénaïg Trenaux, Codirectrice mondiale Énergie, Batteries, Mines & Industries – Sustainable and Impact Advisory pour Société Générale. Le financement de la BEI s’inscrit dans le cadre de TechEU, le programme du Groupe Banque européenne d’investissement dédié à l’accélération de l’innovation en Europe, et contribue à l’EU Clean Industrial Act.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).