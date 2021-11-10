La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) ont signé, le 9 novembre 2021, un protocole d’accord établissant un cadre de coopération pour l’utilisation accrue des données d’observation de la Terre au titre du programme Copernicus. Grâce à ce nouveau partenariat, les deux parties travailleront de concert pour que les données dont disposent les équipes Copernicus sur le climat et l’atmosphère viennent étayer les activités de la BEI en tant que banque européenne du climat.

Conformément à sa Feuille de route 2021-2025 en tant que banque du climat et à son rôle de bras financier de l’Union européenne, la BEI s’est engagée à intensifier sensiblement les efforts d’adaptation aux changements climatiques et à veiller à ce que toutes les opérations qu’elle soutient soient adaptées à la variabilité météorologique actuelle et aux effets futurs des changements climatiques. Le nouvel accord de coopération avec le CEPMMT l’aidera à atteindre ces objectifs.

Financement de l’adaptation aux changements climatiques

En vertu de son nouveau Plan pour l’adaptation aux changements climatiques, lancé lors de la COP26 à Glasgow, la BEI augmentera considérablement le financement de l’adaptation en Europe et dans le monde pour tendre vers une adaptation plus intelligente, plus systémique et plus rapide. La volonté de tirer parti des meilleurs outils et informations disponibles pour soutenir une adaptation plus intelligente aux changements climatiques figure au cœur du nouvel accord avec le CEPMMT.

« Nous nous engageons à faire en sorte que nos investissements soient fondés sur les meilleures données et informations disponibles en matière de climat. Nous sommes donc très enthousiastes à l’égard de notre partenariat avec le CEPMMT. Notre coopération sera bénéfique pour les processus décisionnels de la BEI et de ses clients et appuiera l’élaboration de stratégies efficaces d’adaptation aux changements climatiques au sein de l’UE et dans le monde », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« Ce partenariat constitue une étape importante dans la coopération entre nos deux organisations. Les équipes Copernicus chargées des changements climatiques et de la surveillance de l’atmosphère fourniront à la BEI des outils et des services de données solides, soumis à des contrôles de qualité et faisant autorité, afin d’étayer ses approches et stratégies d’adaptation intelligente », a indiqué Florence Rabier, directrice générale du CEPMMT.

Dans le cadre de cet accord, la BEI et le CEPMMT collaboreront pour améliorer l’utilisation des données, informations et outils détenus ou négociés par le service Copernicus concernant les changements climatiques (C3S) et le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS) afin d’éclairer les approches, les décisions et les stratégies de la BEI en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets.

Copernicus est la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union européenne et le CEPMMT met en œuvre ces services Copernicus au nom de la Commission européenne, en bénéficiant d’un financement de l’UE. L’équipe C3S fournit des informations sur le climat passé, présent et futur en Europe et dans le reste du monde, tandis que l’équipe CAMS produit des données relatives à la pollution de l’air et à la santé, à l’énergie solaire, aux gaz à effet de serre et au forçage climatique à l’échelle mondiale.