Jaspers : des investissements pour plus de 356 milliards d’euros soutenus depuis 2005 grâce aux services de conseil de la BEI

Jaspers, le partenariat entre la BEI et la Commission européenne visant à fournir des services de conseil aux bénéficiaires des fonds de l’UE, a soutenu plus de 2 300 projets dans 33 pays depuis sa création en 2005.

La réunion des parties prenantes de 2024 a notamment eu pour thèmes le renforcement de la résilience face aux changements climatiques, le soutien à une transition juste et l’amélioration de la convergence des niveaux de vie entre les régions.

L’élargissement des activités de Jaspers à l’Ukraine et à la Moldavie a été confirmé.

Le 14 novembre 2024, les parties prenantes du dispositif Jaspers (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) ont tenu leur réunion annuelle à Bruxelles. Depuis sa création en 2005, l’équipe Jaspers, qui figure parmi les principaux prestataires de services de conseil de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Commission européenne, a réalisé plus de 2 300 missions dans 33 pays bénéficiaires. À ce jour, les activités de Jaspers ont permis d’investir plus de 356 milliards d’euros dans le secteur de l’eau, les transports durables, l’action pour le climat, la protection de l’environnement, l’innovation, les soins de santé, l’énergie et d’autres domaines importants.

Lors de cette réunion annuelle, la BEI et la Commission européenne ont signé un accord de contribution pour Jaspers, qui couvre la période 2025-2027. Cet accord maintient la stabilité du soutien combiné apporté par Jaspers, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne (UE), pour les trois prochaines années et confirme l’admissibilité de l’Ukraine et de la Moldavie aux prestations de Jaspers, comme annoncé en juin 2024. L’année dernière, la BEI et la Commission européenne avaient déjà convenu de tripler le soutien consultatif pour les Balkans occidentaux et potentiellement la Turquie.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Jaspers est la plus grande initiative en matière de conseil à l’appui de la politique de cohésion de l’Union européenne. Le soutien de ses experts a permis à des pouvoirs publics de toute l’UE et au-delà de lancer des projets dans l’intérêt des citoyens. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à fournir des services de conseil au titre de Jaspers dans les années à venir et d’intensifier notre soutien aux Balkans occidentaux, à l’Ukraine et à la Moldavie. »

Plus de 200 représentants des pays bénéficiaires de Jaspers ont assisté à l’événement en présentiel et en ligne. Cette réunion a notamment mis en lumière les enseignements tirés et la manière dont ils peuvent éclairer les futures politiques de cohésion. En outre, elle a porté sur d’importants domaines prioritaires pour les activités de Jaspers, tels que la résilience face aux changements climatiques, la transition juste, l’innovation, le logement, la mobilité et les villes durables. Plusieurs projets couronnés de succès ont été présentés, à savoir la stratégie polonaise de préparation aux inondations, des initiatives bulgares de recherche, d’innovation et de transition numérique, ainsi que la mise en place de pôles urbains multimodaux (lieux stratégiques de convergence de différents modes de transport – ferroviaire, routier, aérien et maritime) en Espagne.

À propos de Jaspers

Jaspers, un partenariat financé par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) et mis en œuvre par les services de conseil de la BEI, fournit des recommandations à l’appui de stratégies et de projets qui contribuent à une Europe plus verte, plus connectée et plus innovante. Ce dispositif offre une assistance gratuite aux autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’à d’autres bénéficiaires de fonds de l’UE dans les États membres de celle-ci, ainsi que dans les pays en phase de préadhésion et ceux relevant du partenariat oriental. L’équipe Jaspers compte plus de 120 personnes au sein de la BEI et s’appuie sur un large éventail de compétences sectorielles. Elle apporte son appui tout au long du cycle d’un projet allant de la planification à l’exécution, en passant par le renforcement des capacités techniques et le transfert de connaissances. Elle aide les bénéficiaires à aligner leurs projets sur les normes les plus exigeantes de l’UE, améliorant ainsi leurs chances d’obtenir des fonds européens et des prêts potentiels de la BEI.