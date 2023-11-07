· Les institutions sont convenues de mettre à disposition un budget record pour les services de conseil de la BEI dans la région au titre du programme Jaspers, de 20 millions d’EUR au total.

Grâce à ces services de conseil renforcés, la BEI entend soutenir le processus d’élargissement en accompagnant la préparation de projets et de stratégies durables.

Depuis 2005, le soutien consultatif au titre du programme Jaspers a permis la mobilisation de plus de 317 milliards d’EUR d’investissements dans des centaines de nouveaux projets dans 27 pays.

Lors de la réunion des parties prenantes de Jaspers à Bruxelles, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont annoncé un nouvel accord permettant à la BEI de tripler son assistance-conseil pour les Balkans occidentaux et, éventuellement, la Turquie. Le soutien sera fourni dans le cadre du programme conjoint Jaspers et s’appuiera sur un budget d’assistance technique record de 20 millions d’EUR au maximum et des équipes d’experts étoffées au cours des six prochaines années.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Ce nouvel accord met à disposition des ressources record pour soutenir le processus d’élargissement de l’UE. L’objectif est d’accompagner les pays dans l’élaboration de stratégies, plans et investissements cruciaux, tout en renforçant leurs capacités de préparation et de mise en œuvre de projets. Grâce à son soutien consultatif renforcé, la BEI aidera ses partenaires des Balkans occidentaux à mettre en œuvre efficacement davantage de projets dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE, dans le droit fil de ses priorités stratégiques. De concert avec les services de conseil de la BEI et la Commission européenne, BEI Monde – notre branche spécialisée pour les activités en dehors de l’UE – interviendra avec détermination pour garantir un avenir durable aux citoyens dans le voisinage de l’UE, en aidant les pays à progresser dans les réformes, la croissance économique et l’action pour le climat. »

Depuis 2005, le programme de conseil Jaspers de la BEI est actif dans 27 pays et a soutenu la préparation de centaines de projets d’un coût supérieur à 317 milliards d’EUR dans les domaines des transports durables, de la protection de l’environnement, de l’innovation, des soins de santé et de la transition écologique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

Mathieu Bousquet, directeur faisant fonction à la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) de la Commission européenne : « Nous nous réjouissons de la signature d’un nouvel accord de contribution avec la BEI afin de poursuivre le soutien consultatif de Jaspers dans les Balkans occidentaux et en Turquie. Par l’intermédiaire de Jaspers, nous continuons à soutenir les pays bénéficiaires de l’instrument d’aide de préadhésion sur la voie de l’intégration dans l’Union européenne en accompagnant la préparation et la mise en œuvre de projets d’infrastructures techniquement solides, durables sur le plan environnemental et économiquement et financièrement viables. Il convient de noter que Jaspers propose également ses conseils aux États membres de l’UE pour leurs investissements et a déjà appuyé la préparation de processus d’adhésion. Je suis convaincu que les services de conseil offerts par Jaspers continueront de générer des retombées socio-économiques positives pour les citoyens. Les investissements devraient contribuer à réduire les temps de trajet, à améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau potable, à déployer une énergie propre et à mettre en place des infrastructures numériques sécurisées et des infrastructures d’éducation et de soins de santé économes en énergie. Cet accord s’inscrit dans le prolongement direct de notre soutien dans la région et des travaux en cours menés dans le cadre du Partenariat oriental par l’EPIC. L’assistance de Jaspers va de pair avec les priorités sectorielles définies dans la stratégie Global Gateway de l’UE, les plans économiques et d’investissement et le programme vert pour les Balkans occidentaux. »

Jaspers est actif dans les Balkans occidentaux depuis 2011, et le dernier accord s’appuie sur le succès de plus d’une centaine de missions de conseil pour la préparation de projets d’un coût de 9 milliards d’EUR dans les secteurs des transports, de l’eau, des déchets et de l’efficacité énergétique. À titre d’exemple, citons l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour les chemins de fer albanais, qui a abouti à l’octroi d’une subvention à l’investissement de 136 millions d’EUR au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux afin de remettre en état un tronçon de ligne ferroviaire de 120 km allant de Vorë à la frontière avec le Monténégro.

La réunion a également mis en lumière le renforcement de l’assistance de Jaspers en faveur de l’Ukraine, de la Moldavie et d’autres pays du Partenariat oriental de l’UE. Grâce au Mécanisme à l’appui d’investissements en faveur de la connectivité dans les pays du Partenariat oriental (EPIC) qui leur est propre, ces pays bénéficient d’un soutien consultatif de Jaspers pour améliorer la connectivité des transports tant au sein de la région du Partenariat oriental qu’entre les pays partenaires et l’Union européenne, en mettant fortement l’accent sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) étendu.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des corridors de solidarité UE-Ukraine ont été créés pour faciliter les exportations de céréales d’Ukraine vers les pays qui en ont besoin et, à long terme, pour améliorer la connectivité des transports de l’Ukraine et de la Moldavie avec l’Union européenne. En partenariat avec la Commission européenne, une stratégie a été élaborée au titre de Jaspers pour renforcer l’intégration des systèmes ferroviaires ukrainien et moldave dans l’UE. Les experts du programme ont également aidé à obtenir un financement au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe de l’UE afin de mettre en place des points de passage frontaliers favorisant un transport de marchandises plus rapide et de plus grande capacité.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle a financé des projets dans la région pour un montant total de près de 11 milliards d’EUR. Consultez la page Publications pour de plus amples informations sur les activités de la Banque dans les Balkans occidentaux.

À propos de Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes)

Jaspers est un programme de conseil géré par la Banque européenne d’investissement (BEI) et financé par la BEI et la Commission européenne. Depuis 2005, Jaspers est actif dans 27 pays et a soutenu la préparation de projets d’un coût supérieur à 317 milliards d’EUR. Jaspers offre un soutien consultatif aux bénéficiaires pour la préparation et la mise en œuvre de projets d’infrastructure, ainsi qu’une assistance au renforcement des capacités pour les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que pour les autres bénéficiaires de fonds de l’UE dans les États membres de l’UE, les pays des Balkans occidentaux candidats à l’adhésion à l’UE et les pays du Partenariat oriental. Le programme aide les pouvoirs adjudicateurs des pays bénéficiaires à préparer des projets visant à mettre en place des transports durables, à réduire la pollution et l’utilisation de combustibles fossiles, à développer l’innovation, à améliorer les soins de santé, à contribuer à la prévention des catastrophes naturelles, à promouvoir une économie circulaire et à soutenir la transition écologique.