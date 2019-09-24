© European Union

Devant les dirigeants mondiaux réunis lundi aux Nations unies, Donald Tusk, président du Conseil européen a affirmé que « l’Europe est déterminée à prendre la tête de la lutte contre la menace climatique actuelle », en faisant de la Banque européenne d’investissement l’un des principaux instruments qui permettra à l’UE de concrétiser cette ambition.

Le président Tusk s’exprimait à l’occasion du sommet des Nations unies sur le climat à New York, où Werner Hoyer, président de la BEI, s’était adressé aux délégués présents dans l’hémicycle de l’Assemblée générale quelques heures auparavant afin de donner des précisions sur les ambitions en matière d’action climatique de la banque de l’UE.

Lors de l’Assemblée générale des Nations unies, le président de la BEI Werner Hoyer annonce de nouvelles ambitions climatiques et présente une initiative porteuse de changement pour le financement de l’action en faveur du climat en milieu urbain.

Donald Tusk a déclaré : « Plus gros bailleur de fonds mondial de la lutte contre les changements climatiques, l’Union européenne, conjointement à ses États membres, fournit plus de 40 % des financements publics mondiaux consacrés à la lutte contre les changements climatiques. Ces contributions ont plus que doublé depuis 2013, s’établissant désormais à plus de 20 milliards d’EUR par an. »

« Nous allons encore intensifier notre soutien, y compris par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement, qui est le bras financier de l’Union européenne. Le Conseil européen a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que la BEI revoie ses ambitions à la hausse pour atteindre les objectifs de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale non seulement au sein de l’UE, mais aussi à l’échelle mondiale. »

Donald Tusk a précisé que la nouvelle présidente élue de la Commission européenne présenterait, au cours des 100 premiers jours de son mandat, un pacte vert pour l’Europe. « En ce qui concerne l’avenir, nous savons que l’Europe doit aller plus loin et plus vite » a-t-il poursuivi.

