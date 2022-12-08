En amont de sa participation aux réunions de la COP15 à Montréal, la Banque européenne d’investissement (BEI) a publié un nouveau document sectoriel intitulé Forests at the heart of sustainable development (Les forêts au cœur du développement durable) et une brochure connexe soulignant l’impact des financements de la BEI et, plus généralement, le rôle des banques publiques dans le développement durable du secteur. Les forêts couvrent environ 30 % des surfaces émergées de la Terre et abritent environ 80 % de la biodiversité mondiale.

Le document donne une vue d’ensemble de la question de la durabilité dans le secteur forestier. Il expose les avantages pour la société, décrit l’environnement réglementaire et explore les défis rencontrés par les entreprises et les investisseurs actifs dans ce secteur.

Avec les prêts qu’il octroie à la foresterie depuis plus de 40 ans, le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, a acquis un vaste savoir-faire institutionnel s’agissant du financement d’opérations forestières durables et est prêt à en faire encore davantage.

Parmi les activités de la BEI au cours de la dernière décennie (2012-2021), citons notamment :

des prêts d’environ 15 milliards d’euros en faveur de la foresterie, ce qui fait de la Banque l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur ;

l’amélioration de plus de 3 millions d’hectares de paysages dégradés grâce à une gestion durable des forêts ;

l’octroi de plus de 1,3 milliard d’euros de financements à des projets dans l’UE destinés à la prévention des catastrophes, à la préparation et à la réaction à celles-ci et au redressement après leur survenue ;

l’engagement d’environ 220 millions d’euros dans des fonds de capital-investissement et de capital-risque dans l’Union européenne et au-delà qui ciblent la gestion durable des forêts et des terres et la réduction des émissions causées par la dégradation des terres et la déforestation. Ces fonds ont permis de mobiliser plus de 1,5 milliard d’euros d’investissements privés et publics en faveur de projets de restauration portant sur quelque 600 000 hectares de terres et 30 000 hectares de forêts et d’habitats naturels faisant l’objet de mesures de conservation.

Dans le cadre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI renforce son soutien aux investissements à long terme dans le secteur forestier, en mettant l’accent sur la protection de l’environnement, la conservation de la nature et la production durable de matériaux biosourcés et de bioénergie.

Christian Thomsen, vice-président de la BEI chargé de la bioéconomie : « Cette publication des experts de la BEI tombe à point nommé alors que le défi de la biodiversité est au centre des préoccupations mondiales à l’occasion de la COP15. Les forêts sont des puits de carbone naturels et donc des alliés essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. Elles sont également au fondement de la biodiversité mondiale. En tant que banque européenne du climat, nous nous engageons à investir dans les forêts de manière durable. Ce nouveau document de la BEI plaide clairement pour une gestion durable des forêts. Il permettra de guider l’intensification des financements en faveur de ce secteur. »