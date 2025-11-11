Le Groupe BEI étend le champ d’application de son outil en ligne novateur pour accélérer l’accès au financement vert à l’échelle mondiale

Getty

Le Groupe BEI étend le champ d’application de son outil Green Checker à l’extérieur de l’UE, à l’appui des investissements verts.

L’outil de vérification aide à évaluer les incidences sur l’environnement, à estimer les avantages climatiques et à se conformer aux normes de l’UE et de la BEI.

Il est proposé gracieusement aux banques désireuses d’augmenter leur portefeuille vert et aux PME, ainsi qu’aux organismes publics qui veulent accéder à un financement vert.

Les promoteurs d’investissements durables du monde entier peuvent désormais accéder à un nouvel outil numérique puissant pour recenser les projets admissibles à un financement vert. Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a étendu le champ d’application de son Green Checker à des pays extérieurs à l’Union européenne pour que des partenaires des secteurs public et privé puissent plus aisément concevoir et évaluer des projets favorables au climat et à la durabilité environnementale et obtenir un financement.

L’outil, dans sa version améliorée, est adapté aux marchés régionaux et se caractérise par une simplification des données à saisir et des paramètres flexibles pour tenir compte des conditions locales. Il est maintenant disponible dans plusieurs pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des Balkans occidentaux, du Caucase et du voisinage oriental.

Le lancement officiel du Green Checker a eu lieu ce jour lors de la 30e conférence des Nations unies sur le climat (COP 30) à Belém, au Brésil. L’outil fait partie de la contribution plus large de la Banque visant à accélérer la finance verte dans le cadre de la stratégie d’investissement « Global Gateway » de l’UE.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le Green Checker est un outil porteur de transformation. Il aide les entreprises à déterminer si leurs projets satisfont aux critères climatiques et environnementaux et sont admissibles à un financement de la BEI par l’intermédiaire de nos banques partenaires. Nous élargissons maintenant son champ d’application à des pays en dehors de l’Europe de sorte à accélérer les investissements climatiques à l’échelle mondiale. Le Green Checker est destiné à simplifier l’évaluation des projets liés au climat, en particulier pour les PME. »

Le Green Checker guide les utilisateurs, étape par étape, dans un processus clair pour évaluer la performance environnementale d’un projet donné et déterminer si celui-ci répond aux critères des financements verts de la BEI. Les rapports ad hoc générés estiment les avantages climatiques, tels que les économies d’énergie et les réductions d’émissions attendues, et confirment la compatibilité avec la taxinomie de l’UE et les normes climatiques de la BEI.

Quoique principalement destiné aux intermédiaires financiers, tels que les banques commerciales, les sociétés de crédit-bail et les institutions nationales de développement, le Green Checker est un outil gratuit accessible au public. Cela signifie que les petites et moyennes entreprises, les petits organismes publics et les clients individuels peuvent également évaluer leurs projets et accéder à des possibilités de financement vert à l’aide de cet outil.

Outre le Green Checker, les services de conseil de la BEI mettent au point d’autres outils gratuits en ligne pour accompagner les banques et les entreprises. Citons notamment le guide sur la décarbonation, que la BEI a soutenu par l’intermédiaire de conseils en Macédoine du Nord et au Maroc. Ces ressources, combinées à une assistance technique sur mesure au titre de lignes de crédit et de programmes, tels que le programme d’assistance technique Greening Financial Systems pour l’écologisation des systèmes financiers, aident les économies à s’adapter aux risques climatiques, à adopter des stratégies durables et à investir dans des projets qui réduisent les incidences sur l’environnement et renforcent la résilience.

Stratégie « Global Gateway »

« Global Gateway » est la stratégie de l’UE qui vise à réduire les disparités en matière d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche.

Cette stratégie est l’incarnation d’une approche de l’Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement. Ensemble, nous visons à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Le Groupe BEI à la COP 30

Un aperçu des activités du Groupe BEI à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, connue sous le nom de COP 30, est disponible sur le site web de l’organisation. Le Groupe BEI partage un pavillon avec le groupe des banques multilatérales de développement. Le programme complet est disponible ici.

Deuxième phase de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat

Le Groupe BEI poursuit son action avec l’adoption de la deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, initiative pionnière dans le domaine, et maintient ainsi le cap en tant que bailleur de fonds de référence à l’appui de la révolution industrielle verte, de la sécurité énergétique et de la prospérité partagée. Prolongeant le succès remarquable de la Feuille de route de la banque du climat depuis son lancement en 2020, cette deuxième phase définit les priorités du Groupe BEI jusqu’à la fin de cette décennie. Il s’agit de soutenir la compétitivité, la sécurité et le leadership technologique de l’Europe, et de doubler le volume de financement pour l’adaptation tout en simplifiant les procédures en vue d’accélérer les investissements verts.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.