Belgique : le secteur spatial européen décolle avec l’octroi d’un financement de la BEI de 37,5 millions d’euros au fabricant belge de satellites Aerospacelab

EIB

Le financement, soutenu par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne, appuiera l’entreprise en expansion spécialisée dans la fabrication de satellites de pointe.

L’opération renforcera la sécurité européenne et l’innovation satellitaire locale, en améliorant les capacités de télécommunications et d’observation de la Terre.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme TechEU du Groupe BEI qui vise à mobiliser €70 milliards d’euros en faveur des champions technologiques européens d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un financement de 37,5 millions d’euros au fabricant belge de satellites Aerospacelab pour soutenir les activités de recherche-développement de l’entreprise et renforcer l’autonomie stratégique de l’Union européenne dans le domaine des technologies spatiales. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la levée de fonds de série B dont Aerospacelab a récemment annoncé la clôture. L’opération bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme phare de l’Union européenne (UE) visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires entre 2021 et 2027.

Le financement de la BEI, qui prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement, permettra à Aerospacelab d’étoffer sa gamme de plateformes satellitaires capables d’embarquer un plus grand nombre de charges utiles de masse toujours plus élevée et de perfectionner les charges utiles elles-mêmes, de sorte à élargir le champ des applications aux opérations de télécommunications et d’observation de la Terre. Le prêt d’amorçage-investissement permet par sa souplesse de soutenir la croissance des entreprises innovantes sans entraîner de forte dilution de la propriété. Le financement de la BEI vient compléter de nouveaux apports de fonds propres d’investisseurs existants et nouveaux.

Aerospacelab fait œuvre de pionnière dans le déploiement d’infrastructures logicielles et matérielles avancées qui permettront la fabrication en série de grandes constellations de petits satellites dans des délais courts, renforçant ainsi la capacité de l’UE à s’imposer dans le domaine des technologies de pointe du « nouvel espace » telles que les communications par satellite, actuellement dominées par Starlink, l’opérateur de satellites de SpaceX. Ce premier investissement de la Banque dans une entreprise spatiale belge et dans la fabrication de microsatellites vient compléter son portefeuille du « nouvel espace » en faveur de l’autonomie stratégique. Parmi les entreprises déjà soutenues par la BEI figurent Spire Global, D-Orbit, EnduroSat, Kayrros, Gomspace, LeafSpace et Sateliot.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « La sécurité de l’UE dépend du développement et du maintien de capacités spatiales autonomes. La BEI est et restera l’un des principaux bailleurs de fonds dans ce domaine. Cet accord de prêt d’amorçage-investissement illustre notre engagement à porter nos financements en faveur des innovateurs européens à un niveau record, de sorte que les idées et les technologies nées en Europe y restent et s’y développent. »

L’innovation spatiale bénéficie aux régions relevant de l’objectif de cohésion de l’UE en renforçant l’accès aux communications à haut débit par satellite. Les technologies satellitaires ont également des retombées positives dans l’ensemble de l’économie européenne, car l’observation de la Terre à partir de l’espace soutient des applications dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, la gestion des ressources naturelles, la prévention des catastrophes, la surveillance du climat et la réduction des émissions de carbone grâce à l’optimisation des voies maritimes.

Benoît Deper, directeur général et fondateur de l’entreprise : « Ce soutien de la Banque européenne d’investissement est déterminant pour Aerospacelab. Son obtention non seulement valide notre approche modulaire innovante de la fabrication industrielle de satellites, mais elle nous donne aussi les moyens de renforcer nos opérations et de mettre sur le marché mondial des satellites fabriqués en Europe. Grâce à ce soutien, nous sommes en mesure d’accélérer des initiatives ambitieuses de R&D et de jouer un rôle moteur dans la prochaine phase d’innovation de l’industrie spatiale. »

Thomas de Béthune, chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique : « Cet accord de financement, soutenu par InvestEU, souligne notre soutien indéfectible à l’innovation et à l’autonomie stratégique dans l’Union européenne. En tirant parti des ressources d’InvestEU, nous donnons aux entreprises européennes en Belgique les moyens de jouer un rôle de premier plan dans les technologies spatiales de pointe. Grâce à des investissements stratégiques de ce type, nous faisons en sorte que l’Europe reste à l’avant-garde des avancées technologiques tout en stimulant la croissance et en renforçant la sécurité collective. »

TechEU

L’accord s’inscrit dans le cadre du programme phare TechEU du Groupe BEI, la plus grande initiative de financement de l’innovation en Europe. Le programme a vocation à soutenir 1 000 nouveaux champions technologiques européens chaque année en fournissant des produits de capital-risque, de façon à réduire nettement les contraintes de financement pour les entreprises en expansion.

La BEI a mis en place un portail TechEU spécifique faisant office de service à guichet unique pour les innovateurs européens. Le portail est doté d’un outil intégré et simple à utiliser, l’« Investment Readiness Checker ». Cet « évaluateur de l’état de préparation à l’investissement » permet aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion actives dans les technologies propres, les sciences de la vie et les technologies spatiales et de défense de découvrir comment le Groupe BEI peut les accompagner dans leurs ambitions.

Durant la période 2025-2027, le Groupe BEI mobilisera 70 milliards d’euros via une palette complète d’instruments financiers pour soutenir des projets à haut risque et des entreprises innovantes tout au long de leur parcours d’investissement, et ce de l’idée au marché. L’objectif est de mobiliser 250 milliards d’euros d’investissements à l’appui des technologies de rupture et des infrastructures de base.

Les technologies spatiales ayant des applications dans le domaine de la défense constituent l’un des domaines prioritaires de TechEU, conformément à l’ambitieuse stratégie du Groupe BEI. Ce dernier entend porter le volume de ses financements pour des projets qui renforcent la sécurité européenne à un nouveau record cette année, tout en élargissant les critères d’admissibilité des investissements.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Au cours des dix dernières années, le FEI a soutenu divers fonds de capital-risque qui investissent dans des entreprises spatiales européennes en phase de démarrage, tandis que la BEI s’est affirmée comme l’un des principaux bailleurs de fonds du « nouvel espace ». En 2023, la BEI a signé un protocole d’accord avec la Région wallonne afin de développer l’économie spatiale.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Fondée en 2018, Aerospacelab redéfinit l’industrie de la fabrication de satellites grâce à un modèle d’intégration verticale et à une stratégie de constellations évolutives. En combinant la production rapide de satellites avec des opérations concrètes, elle met à la disposition des États, des entreprises et des organisations des technologies fiables et efficaces qui permettent d’obtenir des informations en temps réel pour éclairer la prise de décision sur Terre et assurer la connectivité.