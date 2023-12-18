Belgique : la BEI et la Wallonie s’allient pour soutenir la croissance du secteur spatial wallon

Un accord de coopération (memorandum of understanding – "MoU") a été signé ce matin par d’une part la Wallonie, représentée par le Ministre-Président Elio Di Rupo, le Vice-Président et Ministre de l'Economie Willy Borsus, le Ministre du Budget Adrien Dolimont et d'autre part la Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Kris Peeters, Vice-Président. Les partenaires veulent tirer profit du potentiel de transformation de la technologie spatiale au bénéfice de la Wallonie et la positionner comme un des leaders européens du secteur.

L’accord signé ce jour vise à définir un cadre pour une coopération accrue entre la BEI et la Wallonie visant à soutenir le développement du secteur spatial wallon. Objectif : aider la Région wallonne à identifier les projets pour lesquels le soutien de la BEI pourrait être apporté, sous forme de financement et d'assistance-conseil technique et financière. Le protocole d'accord offre également la possibilité pour la BEI de proposer ses instruments financiers en appui des projets soutenus par la Région wallonne dans le domaine spatial. Par ailleurs, il ambitionne de créer les conditions nécessaires pour attirer les investissements du secteur privé. Il permet également d’envisager la création d’une plateforme de fonds régionaux dédiée à l'espace.

Le développement de l'économie spatiale nécessite des investissements importants et les projets spatiaux doivent trouver des financements adéquats pour se développer dans l’Union européenne et ses régions. La BEI, étant le plus grand financier du secteur spatial européen, soutient à la fois les opérateurs établis qui lancent de nouvelles initiatives et les entreprises en développement.

Ces investissements importants doivent soutenir la recherche et l'innovation industrielle et scientifique, notamment par le développement de matériaux et de procédés innovants, de systèmes embarqués et de communication, en particulier la cybersécurité, ainsi que l'économie des données et les services liés aux données issues de l'observation de la terre. Les secteurs et les défis à relever sont nombreux.

Cet accord vient renforcer les relations, déjà très fortes, entre la BEI et la Wallonie en termes de prêts et de garanties pour des projets importants dans la Région.

Kris Peeters, Vice-Président de la BEI : « Notre ambition commune, avec cet accord de coopération, est d'accélérer les investissements dans l'aérospatial en Wallonie, notamment en mettant le savoir-faire de la BEI en matière de structures de cofinancement complexes au service du financement de l'expansion du secteur spatial wallon. La Wallonie a une longue tradition dans le secteur aérospatial et ce protocole d’accord permettra à la BEI de soutenir efficacement le dynamisme de cet écosystème porteur de progrès économique et sociétal. »

Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Wallonie : « Je me réjouis de ce nouvel accord de coopération entre la BEI et la Wallonie qui tend à renforcer encore davantage la compétitivité du secteur en Wallonie. Le domaine du spatial est un vecteur de développement économique et un domaine extrêmement porteur pour l'avenir. Notre Région a développé depuis des années une véritable expertise en la matière. Dans le cadre de son plan de relance, le Gouvernement wallon a approuvé le financement de plusieurs projets destinés à développer une chaîne de valeur spatiale en wallonne comme la conception de doubles panneaux solaires pour microsatellites dans la filière Observation de la Terre ou encore le projet de systèmes d’actionnement intégrés et intelligents pour lanceurs réutilisables. Il est important de poursuivre dans cette voie et positionner le secteur sur la scène européenne ! »

Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie et Ministre de l'Economie : « Le présent accord constitue une nouvelle étape dans le développement structurel de notre secteur spatial. Le développement de l'économie spatiale nécessite des investissements importants et les projets spatiaux doivent trouver un financement adéquat pour se développer en Europe. La Wallonie dispose d'un secteur spatial solide qui compte environ 40 acteurs industriels et scientifiques robustes, générant un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions € et employant plus de 2.000 personnes en Wallonie. L'ambition est de poursuivre la croissance de ce secteur et de devenir un chef de file européen dans le secteur spatial. »

Adrien Dolimont, Ministre du Budget : « Le spatial est un secteur stratégique pour la Wallonie depuis plus de 50 ans. Historiquement, notre région compte des entreprises disposant d’un savoir-faire mondialement reconnu et depuis une dizaine d’années, des entreprises plus récentes au développement exponentiel. Le secteur est engagé dans une mutation importante avec le développement de nouvelles applications, notamment au service de la transition climatique. Le New Space bouscule les codes habituels. Les opportunités pour la Wallonie sont donc énormes dans cette dynamique. Pour un Ministre du budget, ce soutien de la BEI, au côté du secteur privé et des outils publics, est donc le bienvenu. »

Pour rappel, en 2022, les dirigeants de l'UE ont identifié l'espace comme un domaine stratégique et ont appelé à une stratégie spatiale de l'UE pour la sécurité et la défense. S'appuyant sur cette dynamique politique, la Commission européenne et la haute représentante ont élaboré la toute première stratégie spatiale de l'UE pour la sécurité et la défense. Le protocole d'accord pourrait ainsi être à l'origine de nouvelles opérations de financement en Wallonie, s’inscrivant notamment dans le cadre de l'Initiative Stratégique pour la Sécurité Européenne (ISSE) de la BEI.

En ce qui concerne plus directement les entreprises wallonnes, deux thématiques seront prioritaires dans cet accord : l’observation de la Terre et les lanceurs réutilisables. Ces deux filières sont par ailleurs soutenues dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie.

Skywin, le pôle aérospatial wallon, a élaboré une feuille de route pour chacune de ces thématiques.

Par cet accord, la BEI s’engage à discuter des aspects d'investissement et de financement des projets liés à la feuille de route de l'Observation de la Terre 2025, ainsi qu'à la feuille de route des Lanceurs Réutilisables 2025. La Wallonie s'engage à calibrer les programmes d'investissement potentiels en fonction des sources de financement, et à discuter des alternatives de cofinancement avec la BEI.

En s’associant à l’expertise de la BEI, la Wallonie maximise les possibilités de développement de ses projets dans le secteur spatial.

La BEI a consacré quelque 2,3 milliards d’EUR pour des projets réalisés en Belgique en 2022. La BEI est un partenaire clé dans le développement de divers secteurs en Belgique, notamment l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, l’environnement, la santé et l’éducation, la connectivité numérique, la recherche, le développement et l’innovation. Elle a contribué aux financements en Wallonie, particulièrement pour les infrastructures de transport, de soins de santé, de gestion de l’eau, pour le réseau de distribution d’électricité, ainsi que pour les écoles.

Annexe : les engagements mutuels de l’accord de coopération entre la Wallonie et la Banque européenne d’investissement signé à Namur le 18 décembre 2023

Le BEI exprime son intention, à titre non contraignant, de :

Échanger des informations et des connaissances sur le secteur spatial afin de créer une compréhension commune des défis et des enjeux clés pour le financement ;

Participer à des discussions sur les aspects d'investissement et de financement des projets liés à la feuille de route de l'Observation de la Terre 2025 et à la feuille de route et aux objectifs des Lanceurs Réutilisables 2025, calibrer des schémas d'investissement potentiels par rapport aux sources de financement et discuter des alternatives de cofinancement par la BEI ;

Évaluer des projets d'investissement en capital (censés stimuler le potentiel de croissance à long terme de l'économie wallonne) afin de déterminer leur conformité aux exigences et priorités de la BEI, en vue d'étendre de nouveaux financements aux projets en Wallonie, sous réserve, entre autres, des résultats satisfaisants de la diligence raisonnable effectuée par la BEI pour chaque projet, de l'approbation des propositions de prêts individuelles correspondantes par les instances compétentes de la BEI et de la conclusion de la documentation appropriée par les contreparties du projet concernées ;

Travailler avec le gouvernement wallon pour définir les besoins/manques du marché et un programme de projets éligibles, a priori, pour un éventuel soutien-conseil et financement de la BEI, à condition que le financement de tels projets soit en tout cas soumis à l'approbation des instances gouvernantes compétentes de la BEI ;

Si demandé par le gouvernement wallon, évaluer la possibilité de fournir une assistance technique et un soutien-conseil financier aux projets, sous réserve de l'approbation des instances gouvernantes compétentes de la BEI, le cas échéant, afin d'améliorer l'identification des investissements prioritaires et la définition des plans de dépenses de projets spécifiques, facilitant ainsi la soumission de demandes de financement et/ou de mesures tirant parti des fonds de la BEI ou des ressources régionales et/ou de l'UE ;

Définir des méthodes de financement adaptées aux projets, en tenant compte des caractéristiques individuelles de chacun, évaluant la possibilité d'un soutien de la BEI ;

Mettre à disposition son savoir-faire et explorer des structures de financement plus complexes, susceptibles de contribuer à accélérer la mise en œuvre des investissements dans le secteur ;

Aider les autorités wallonnes à utiliser le cadre de financement communautaire des Fonds de l'UE existant (dans la mesure du contrôle de la BEI) et envisager de nouveaux prêts-cadres, généraux ou spéciaux, avec la Région wallonne, conformément à toutes les exigences applicables ;

Aider à identifier comment les initiatives européennes (y compris la Facilité pour la Reprise et la Résilience - FRR et le Fonds pour l'innovation) pourraient soutenir le développement du marché spatial et la mise en place d'instruments potentiels en combinaison avec le financement de la BEI ;

Contribuer à la mise en œuvre d'investissements importants en Wallonie et renforcer l'importance et la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'UE ; et

Jouer un rôle significatif dans le développement ultérieur du secteur spatial en évaluant le financement de projets spatiaux en Wallonie.

Par cet accord, la Wallonie se déclare, entre autres, prête à :