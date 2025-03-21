La BEI renforce les financements pour la sécurité et la défense et pour les matières premières critiques en Europe

EIB

Le Groupe BEI élargit encore les critères d’admissibilité pour les investissements dans le domaine de la sécurité et de la défense.

La BEI prévoit de multiplier par deux ses concours à l’appui des matières premières critiques dans le cadre d’une nouvelle initiative.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a arrêté ce jour une série de mesures visant à renforcer encore les investissements dans les domaines de la sécurité et de la défense et des matières premières critiques.

Le Conseil d’administration de la BEI a en outre approuvé de nouveaux financements pour un montant total de 8,9 milliards d’euros à l’appui de projets portuaires et ferroviaires, de l’éducation, de l’énergie et de la modernisation des réseaux, du secteur de l’eau ainsi que de l’investissement des entreprises.

« Le message des dirigeants européens est clair : nous devons renforcer les capacités de l’Europe en matière de sécurité et de défense. Les décisions prises aujourd’hui montrent que la BEI fait partie de la solution », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI.

Renforcer la sécurité et la défense européennes

Le Conseil d’administration a décidé d’élargir encore les critères d’admissibilité appliqués par le Groupe BEI pour le financement de l’industrie et des infrastructures européennes de sécurité et de défense, de sorte que le périmètre des activités exclues soit aussi limité que possible, conformément aux propositions avalisées par les dirigeants de l’UE lors du Conseil européen extraordinaire du 6 mars.

L’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE), déjà en place au sein de la BEI et dotée d’une enveloppe de 8 milliards d’euros, sera intégrée dans un objectif de politique publique transversal et permanent, qui viendra compléter les objectifs de politique publique existants. Pour les financements dans ce domaine, il n’y aura pas de plafond prédéfini. Leur volume maximum sera déterminé chaque année dans le Plan d’activité du Groupe BEI.

Cela permettra au Groupe BEI de répondre aux besoins de financement d’une manière qui préserve ses opérations et sa solide assise financière à l’appui de projets de sécurité et de défense et d’investissements dans des domaines tels que les casernes et les installations de stockage, les véhicules terrestres et aériens, les drones et les hélicoptères, les radars et les satellites, l’avionique ainsi que la propulsion et l’optique de pointe, la protection des frontières terrestres, la mobilité militaire, les infrastructures critiques, le déminage et la décontamination, l’espace, la cybersécurité, les technologies antibrouillage, les équipements militaires, la protection des infrastructures dans les fonds marins et la recherche.

Ces mesures, qui s’inscrivent en complément du livre blanc sur la défense européenne et du plan « Readiness 2030 » de la Commission européenne, faciliteront plus encore les investissements visant à renforcer les capacités industrielles de défense de l’Europe, tout en favorisant les synergies avec les États membres de l’UE, les banques nationales de promotion économique, le secteur privé et d’autres parties prenantes de premier plan. Le Groupe BEI devrait au moins doubler ses contributions à l’appui de projets de sécurité et de défense cette année, soit un nouveau record.

Initiative stratégique pour les matières premières critiques

Le Conseil d’administration de la BEI a en outre adopté une nouvelle initiative stratégique pour les matières premières critiques, qui renforcera le rôle de premier plan que le Groupe BEI joue en tant que fournisseur de financements et de conseils à l’appui des projets de l’ensemble de la chaîne de valeur à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, contribuant à la réalisation des objectifs du règlement de l’UE sur les matières premières critiques.

Un accès sûr à ces matières premières critiques est crucial pour les transitions écologique et numérique de l’Europe et essentiel pour assurer la compétitivité de l’industrie européenne à l’échelle internationale, y compris dans les domaines de la sécurité et de la défense ainsi que de l’aérospatiale.

La nouvelle initiative prévoit un financement de 2 milliards d’euros pour les investissements dans les matières premières critiques cette année, un nouveau groupe de travail sur les matières premières critiques et un guichet unique dédié à la création et à la gestion d’une réserve d’opérations et d’activités de conseil dans le domaine des matières premières critiques, ainsi qu’un renforcement de l’expertise technique et des partenariats.

8,9 milliards d’euros de financements pour les transports, l’éducation, l’énergie, l’eau et les entreprises

La BEI a par ailleurs décidé d’accorder plus de 8,9 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de projets, notamment des investissements ferroviaires de grande envergure en Tchéquie, en Allemagne, en Espagne et au Costa Rica, des aménagements portuaires en Estonie, la modernisation d’écoles en France et au Portugal, des projets hydriques au Kenya et en Lettonie ou encore des projets énergétiques en Andorre, en Allemagne et en Espagne.

De nouveaux concours de la BEI à l’appui de l’investissement des entreprises amélioreront l’accès au financement pour des pharmacies en Espagne, des entreprises détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs en Afrique, ainsi que des entreprises en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal et au Bangladesh.

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

