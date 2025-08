Espagne : la BEI prête 115 millions d’euros à Adif AV pour la modernisation et l’agrandissement de la gare ferroviaire de Barcelone Sants

EIB

Les fonds investis seront consacrés à l’amélioration du terminal pour voyageurs et à l’optimisation de la mobilité dans cette gare intermodale stratégique pour le réseau ferroviaire.

Le projet permettra de fluidifier la mobilité et de renforcer les services de transport de passagers sur les lignes de trains à grande vitesse, de trains de banlieue et de trains régionaux, ainsi que les connexions aux transports publics urbains.

Ce prêt traduit l’engagement du Groupe BEI en faveur des transports durables et contribue à consolider son rôle de banque européenne du climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Adif Alta Velocidad (Adif AV) ont signé un prêt de 115 millions d’euros à l’appui d’investissements dans la rénovation et l’agrandissement du terminal pour voyageurs de la gare intermodale de Barcelone Sants, dans le but d’accroître la capacité d’accueil du bâtiment et d’améliorer la zone d’accès. Ce financement permettra d’effectuer des investissements pour répondre aux besoins croissants de transport de voyageurs à la gare ferroviaire principale de Barcelone, nœud stratégique du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Les travaux prévus portent sur la réorganisation et la transformation du bâtiment accueillant les voyageurs, avec la création d’une nouvelle salle d’embarquement pour les trains à grande vitesse et l’agrandissement de la zone donnant accès aux lignes de trains de banlieue et de trains régionaux vers la place des Pays catalans. Ils concernent aussi la rénovation intégrale de ladite place conformément au projet initial, l’amélioration des conditions de ventilation et d’évacuation des quais et l’installation de réseaux de télécommunications fixes et mobiles.

Le projet permettra d’augmenter de 30 % la superficie de l’actuel terminal pour voyageurs et devrait, une fois achevé, fluidifier la mobilité et l’accessibilité entre le terminal ferroviaire et d’autres moyens de transport tels que le métro, le bus ou le taxi. Ces améliorations permettront d’éviter les encombrements de la circulation, de réduire les files d’attente et d’accroître le confort, la fiabilité et l’attractivité des services ferroviaires. Ces investissements profiteront à la fois aux voyageurs qui empruntent les trains de banlieue et les trains régionaux et à ceux qui circulent sur les lignes à grande vitesse d’Adif.

Ce prêt illustre une fois encore l’engagement ferme du Groupe BEI à l’appui de solutions de mobilité plus durables, telles que le rail, qui contribuent à réduire les émissions de CO 2 et à fournir des transports publics de qualité à toute la population.

Le projet répond à la priorité stratégique et à l’objectif transversal du Groupe BEI consistant à allouer au moins la moitié de son volume de financement annuel à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, consolidant ainsi sa position de banque du climat qui est l’une des huit priorités stratégiques du Groupe définies dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027.

La BEI et Adif AV entretiennent une collaboration de longue date qui facilite les investissements dans le déploiement, la maintenance, la sécurité et la modernisation des infrastructures ferroviaires espagnoles. En janvier dernier, la BEI et Adif AV ont signé un prêt de 350 millions d’euros en faveur de la rénovation et de la modernisation des infrastructures ferroviaires classiques et à grande vitesse du pays.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact. Ces financements contribuent à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Adif Alta Velocidad

En tant que premier investisseur dans les infrastructures en Espagne, Adif Alta Velocidad conduit la transition vers un nouveau modèle de mobilité, plus durable, structurant, multimodal, sûr et intelligent. L’entreprise déploie un réseau ferroviaire visant à compléter les axes à grande vitesse et les corridors de transport transeuropéens. La libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs, la transformation numérique et un changement culturel à grande échelle sont quelques-uns des défis que l’entreprise doit relever pour faire du rail le mode de transport du XXIe siècle. Adif AV est une entreprise qui relève du ministère des transports et de la mobilité durable.