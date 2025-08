Le Groupe BEI engage plus de 15 milliards d’euros pour de nouveaux investissements

EIB

Les Conseils d’administration de la BEI et du FEI approuvent 15,5 milliards d’euros pour des investissements dans les transports, le logement, l’éducation, l’énergie et les entreprises.

La BEI accroît son soutien à la résilience dans le domaine de l’eau.

Le Groupe Banque européenne d’investissement a approuvé de nouveaux financements pour un montant total de 15,5 milliards d’euros afin de soutenir la croissance et l’innovation des entreprises, d’améliorer la connectivité dans les secteurs des transports et de l’énergie, d’investir dans le logement et de renforcer la résilience dans le domaine de l’eau.

Les décisions ont été prises lors des réunions de juillet des Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), qui se sont tenues cette semaine. Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé 14,5 milliards d’euros de nouveaux financements et le Conseil d’administration du FEI a autorisé la mise à disposition d’un milliard d’euros de nouvelles ressources pour soutenir la transition écologique, appuyer les investissements en capital-risque et en capital-investissement et renforcer les fonds de crédit privé et d’infrastructure.

« Qu’il s’agisse d’énergies propres, d’accès à une eau saine, de transports intelligents, de logements de qualité, d’éducation ou d’innovation, ces investissements visent à bâtir l’avenir », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. « En tant que bras financier de l’UE, le Groupe BEI donne vie aux priorités de l’Europe. »

Résilience dans le domaine de l’eau : le programme du Groupe BEI salué

Le Conseil d’administration de la BEI a salué les initiatives visant à renforcer les financements ciblés pour améliorer la résilience dans le domaine de l’eau à l’échelle mondiale.

Le Groupe BEI est le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde pour les investissements liés à l’eau. Son nouveau programme pour la résilience dans le domaine de l’eau, élaboré en coordination avec la stratégie de la Commission européenne pour la résilience dans le domaine de l’eau, devrait mobiliser 40 milliards d’euros d’investissements à l’échelle mondiale sur les trois prochaines années. Il permettra d’accroître l’accès à une eau propre et saine, d’améliorer la résilience hydrique des communautés et de renforcer la compétitivité du secteur de l’eau dans l’UE.

De nouveaux projets de modernisation des réseaux d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Grèce et aux Pays-Bas ont également été approuvés.

Améliorer les transports

La BEI a décidé de soutenir de nouveaux investissements ferroviaires en Estonie, en Allemagne et en Italie, d’améliorer les liaisons routières en Pologne, en Roumanie et en Moldavie et d’accroître l’efficacité énergétique des aéroports en France, en Allemagne et en Espagne.

Renforcer les réseaux et l’efficacité énergétiques

Les nouveaux projets énergétiques approuvés renforceront les réseaux électriques en France, en Allemagne et en Amérique du Sud, amélioreront l’efficacité énergétique industrielle au Portugal et accéléreront la production de biocarburants en Italie.

Investir dans des logements abordables et économes en énergie

Le Conseil d’administration a approuvé trois projets dans le secteur du logement, qui permettront de simplifier l’octroi de financements pour la construction de logements économes en énergie, la rénovation écoénergétique de bâtiments et l’installation de panneaux solaires en Allemagne, et de soutenir la construction ou la rénovation de logements abordables au Portugal.

Appuyer la croissance et l’innovation des entreprises

Les nouveaux financements approuvés par la BEI soutiendront des entreprises en Croatie, en Italie, en Pologne et en Espagne, l’innovation dans les Balkans occidentaux et le reboisement des forêts et des zones humides dégradées en Afrique, ainsi que des investissements d’entreprises privées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Un soutien au secteur privé sera notamment apporté au titre du troisième pilier du programme pluriannuel global en faveur de la Palestine de la Commission européenne.

Des financements ont également été approuvés à l’appui du recyclage des matières premières critiques en Allemagne, de la production d’engrais à faible teneur en carbone en Amérique du Sud, d’installations de traitement des déchets novatrices en Espagne et de l’innovation pharmaceutique en Europe.

Les opérations du FEI approuvées cette semaine comprennent 278 millions d’euros de nouvelles opérations de dette et 725 millions d’euros d’opérations de capital-risque, de capital-investissement et de crédit privé. Elles appuieront des investissements du secteur privé dans les énergies propres, la décarbonation et la préservation de la biodiversité. Ces ressources du FEI sont notamment destinées à soutenir des fonds qui facilitent la croissance des entreprises de biotechnologie, promeuvent les investissements durables d’entreprises et renforcent l’octroi de capital-risque aux entreprises en phase de démarrage.

Renforcer la sécurité et la défense européennes

En mars de cette année, le Groupe BEI a convenu d’élargir ses critères d’admissibilité pour les investissements dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Les Conseils d’administration de la BEI et du FEI ont approuvé une liste révisée des activités exclues. Les critères d’admissibilité ont été élargis et des aspects techniques clarifiés afin qu’un financement accru puisse bénéficier à certains projets relatifs à la sécurité et la défense. Ces ajustements font suite à une évaluation approfondie du marché, qui a permis de recenser les besoins de financement de ce secteur de l’UE, la capacité de financement du Groupe étant préservée.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

