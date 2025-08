Italie : la BEI et Mediobanca aux côtés des microentreprises et de l’entrepreneuriat féminin avec 200 millions d’euros de nouveaux financements

EIB

La BEI accorde un prêt de 100 millions d’euros à Mediobanca afin de faciliter l’accès des PME italiennes au crédit.

L’accord vise à mobiliser jusqu’à 200 millions d’euros de nouveaux financements en faveur de l’économie réelle.

60 % des ressources mobilisées profiteront aux microentreprises et 20 % à la promotion de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation économique des femmes, l’Italie centrale et méridionale bénéficiant d’une attention particulière.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Mediobanca ont conclu un nouvel accord de 100 millions d’euros visant à améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) italiennes. L’accord cible tout particulièrement les microentreprises, l’entrepreneuriat féminin et les entreprises présentes dans des régions relevant de la politique de cohésion.

Le contrat de 100 millions d’euros a été signé par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Emanuele Flappini, directeur financier du groupe Mediobanca. Cette toute première collaboration entre la BEI et Mediobanca prévoit que les ressources seront principalement intermédiées par Compass Banca, filiale de Mediobanca. Le financement octroyé par la BEI devrait permettre de mobiliser jusqu’à 200 millions d’euros de nouveaux financements en faveur de l’économie réelle.

Les fonds octroyés par la BEI seront mis à disposition par Mediobanca sous la forme de nouveaux prêts à des conditions avantageuses, dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises bénéficiaires et d’encourager de nouveaux investissements. Sur le montant total alloué aux PME italiennes, 60 % seront réservés aux microentreprises (de moins de 10 salariés), tandis que 20 % seront consacrés aux entreprises dirigées par des femmes ou à des projets promouvant l’égalité entre les sexes. Une attention particulière sera également accordée aux entreprises établies dans les régions d’Italie centrale et méridionale relevant de la politique de cohésion.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Soutenir l’accès au crédit pour les microentreprises, les entrepreneuses et les entreprises implantées dans les régions moins développées, c’est investir dans l’avenir de l’Italie. L’inclusion et le développement territorial sont deux piliers essentiels de la stratégie d’investissement de la BEI. Il ne saurait y avoir de croissance réelle si elle n’est pas équitablement répartie. De la même manière, il n’y a pas d’innovation si des régions entières ou des pans de la population productive en sont exclus. Avec cet accord, nous visons à rendre le système économique italien plus cohérent, plus dynamique et plus durable. »

Emanuele Flappini, directeur financier du groupe Mediobanca : « Accompagner la croissance des entreprises italiennes a toujours fait partie de notre mission. Nous avons progressivement adapté notre engagement aux nouvelles réalités du tissu productif national, aujourd’hui principalement composé de petites et moyennes entreprises. Par conséquent, c’est avec une grande satisfaction que nous inaugurons notre collaboration avec la Banque européenne d’investissement. L’objectif est de canaliser davantage de ressources vers les microentreprises, en accordant une attention particulière aux entrepreneuses et aux régions du pays confrontées aux plus grands défis. Ainsi, nous mettons en œuvre un projet qui non seulement incarne les valeurs de la “banque responsable”, caractéristiques de notre ADN, mais qui contribue en parallèle à créer un système économique plus cohérent, plus dynamique et plus durable en Italie. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.