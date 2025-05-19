Portugal : la BEI soutient la rénovation d’écoles publiques à hauteur de 300 millions d’euros

Le financement de 300 millions d’euros permettra de moderniser des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire dans tout le pays.

Les investissements portent sur l’amélioration de la sécurité des bâtiments scolaires, de l’accessibilité et de l’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 300 millions d’euros avec la République portugaise afin de cofinancer le « programme de récupération et de rénovation des écoles », qui prévoit la modernisation de centaines d’écoles publiques à travers le pays. Le contrat a été signé par l’Institut de gestion du crédit (IGCP).

Représentant l’un des investissements publics dans l’éducation les plus importants des dernières décennies, l’opération contribue directement aux priorités européennes en matière d’infrastructures sociales, de cohésion, d’action pour le climat et de développement durable.

Ces fonds permettent de porter à au moins 499 le nombre d’établissements d’enseignement qui pourront demander à bénéficier de travaux de rénovation, d’agrandissement voire de construction de nouvelles écoles, afin de garantir des environnements d’apprentissage plus modernes, sûrs, inclusifs et économes en énergie.

La modernisation des établissements scolaires permettra d’améliorer significativement les conditions d’enseignement et d’apprentissage, tout en favorisant une réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce au renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Le projet contribue à la réalisation d’objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale ainsi qu’aux objectifs de cohésion économique et sociale. Ce programme bénéficie également d’un soutien supplémentaire au moyen d’instruments de financement nationaux et européens.

