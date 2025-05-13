La BEI au Forum mondial de l’économie circulaire 2025 pour la promotion de la compétitivité et de la croissance durable

La BEI participera à plus de 10 sessions de l’édition 2025 du Forum mondial de l’économie circulaire, qui se tiendra au Brésil du 13 au 16 mai 2025, pour discuter des progrès de l’économie circulaire.

En 2024, les financements de la BEI en faveur de l’économie circulaire ont atteint un niveau record de 1,4 milliard d’euros.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a accordé 5,1 milliards d’euros à l’appui de projets liés à l’économie circulaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) participe au Forum mondial de l’économie circulaire 2025, qui se tiendra du 13 au 16 mai 2025 à São Paulo, au Brésil, et pourra être suivi en ligne dans le monde entier. Le Forum mondial de l’économie circulaire, organisé chaque année à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), est l’une des principales manifestations internationales consacrées à l’économie circulaire, dont le but est de rendre la production et la consommation plus durables en prolongeant le cycle de vie des ressources, des matériaux et des biens.

Ce forum offre une plateforme pour le partage des connaissances et du savoir-faire, la création de réseaux et la promotion de la transition vers une économie circulaire. L’édition de cette année mettra l’accent sur les goulets d’étranglement qui empêchent d’atteindre une croissance durable et leurs causes profondes qui nécessitent d’urgence des solutions circulaires.

La BEI, l’un des principaux bailleurs de fonds bilatéraux pour le climat et l’environnement, présentera son éventail de produits de financement et de conseil pour développer et soutenir l’économie circulaire. Elle discutera également du rôle de l’économie circulaire dans la sécurisation de l’approvisionnement en matériaux stratégiques et des avantages à mener des projets tout le long des chaînes de valeur.

« Nous renforçons notre soutien à l’économie circulaire conformément aux objectifs de l’Union européenne qui placent la circularité au cœur de notre stratégie de décarbonation », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Au cours des cinq dernières années, la BEI a consacré 5 milliards d’euros au cofinancement de 153 projets liés à l’économie circulaire dans différents secteurs. La circularité est essentielle pour préserver des ressources limitées et stratégiques, renforcer la résilience et la compétitivité et réduire notre incidence sur le climat et l’environnement. »

Les prêts de la BEI en faveur des projets relevant de l’économie circulaire n’ont cessé d’augmenter au fil des ans : ils ont atteint 5,1 milliards d’euros sur la période 2020-2024 et un niveau record de 1,4 milliard d’euros pour la seule année 2024. Parmi les projets récemment financés figurent un prêt de 17 millions d’euros à Swappie, le plus grand reconditionneur d’iPhone en Europe, un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros à Fairmat, une entreprise française pionnière dans le recyclage des matériaux composites en fibre de carbone, et un prêt de 75 millions d’euros pour améliorer la gestion des déchets solides au Bénin.

En début d’année, le Conseil d’administration de la BEI a aussi approuvé un plan d’action visant à renforcer le soutien aux matières premières critiques, dans le but de doubler le volume annuel de financement de ces projets, y compris les solutions circulaires, pour le porter à 2 milliards d’euros. Ce plan prévoit également la mise en place d’un nouveau groupe de travail sur les matières premières critiques et un guichet unique dédié à la création et à la gestion d’une réserve d’opérations et d’activités de conseil dans le domaine des matières premières critiques, ainsi qu’un renforcement de l’expertise technique et des partenariats.

Retrouvez la BEI au Forum mondial de l’économie circulaire 2025

Le vice-président Fayolle mène la délégation de la BEI et prendra d’abord part à une table ronde lors de la séance plénière d’ouverture, le 13 mai. Au total, les spécialistes de la BEI participeront à plus de 10 sessions. La liste complète des sessions au cours desquelles interviendra la BEI est disponible ici.

Les personnes présentes sur place peuvent rencontrer les spécialistes de la BEI à leur stand du pavillon OCA, dans le parc d’Ibirapuera à São Paulo, les 13 et 14 mai.

Pour les demandes d’entretien, veuillez joindre la personne désignée pour les contacts avec la presse ci-dessous.

Pour de plus amples informations sur le soutien que la BEI apporte à l’économie circulaire, consultez : Économie circulaire (eib.org)

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.