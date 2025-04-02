France : la BEI prête 25 millions d’euros à la deeptech Fairmat pour accélérer l'industrialisation de ses matériaux composites de nouvelle génération

Fairmat

Ce financement sous la forme de dette à risque soutient un acteur reconnu de la French Tech en pleine croissance dans l’économie circulaire.

Il contribue à la préservation des ressources et à réduire la pollution dans le traitement des déchets.

Il renforce la compétitivité des entreprises en facilitant leurs approvisionnements en matériaux composites essentiels à de nombreux secteurs d’activité.

Fairmat, société française spécialisée dans le recyclage des matériaux composites en fibres de carbone, a signé avec la Banque européenne d'investissement un contrat de prêt à risque d'un montant de 25 millions d'euros. Pionnier du recyclage des composites carbone, cette société née en 2020 a mis au point un procédé de recyclage mécanique quasi neutre en carbone qui permet d’économiser quatre fois plus de CO2 que pour un composite neuf.

Ce premier financement de Fairmat par la Banque européenne d’investissement s’inscrit dans une levée de fonds d’un montant total de 51,5 millions d’euros. Elle combine le prêt en dette à risque de la BEI à hauteur de 25 millions d’euros et 26,5 millions d’euros d’apports en capital auprès de Bpifrance via son fonds Large Venture, Slate VC, le family Office Cape Capital ainsi que les investisseurs historiques Singular, Temasek, CNP et Pictet Group. Il s’agit de la troisième levée de fonds de Fairmat après un premier tour de 8,6 millions d’euros en septembre 2021, suivi d’une Série A de 34 millions d’euros en novembre 2022.

Cet investissement de la BEI permettra à Fairmat d’accélérer son industrialisation, de renforcer sa présence aux États-Unis et de poursuivre sa diversification vers de nouveaux secteurs qui sont de plus en plus nombreux à utiliser des matériaux composites. Déjà bien implanté dans le secteur du sport utilisant ce matériau recyclé à partir des déchets des industries aéronautiques, automobile ou éolienne pour les équipements de running ou les raquettes, Fairmat poursuit son déploiement dans des industries plus larges, telles que la mobilité, l’électronique et l’énergie.

L’entreprise a sécurisé 2 900 tonnes de matière par an et contracté 50 millions d’euros de revenus annuels sur un marché des matériaux durables en pleine croissance. Evalué à 330 milliards d’euros en 2024, il devrait atteindre 640 milliards d’euros d’ici 2033. Cette demande est portée par la nécessité pour les industriels de trouver des solutions performantes, recyclables et sans surcoût écologique.

L’industrialisation des composites chez Fairmat repose sur la donnée, l’IA et la robotique pour optimiser chaque lot de matière recyclée en temps réel. Ses deux usines de Bouguenais en France, dans l’agglomération nantaise et de Salt Lake City dans l’Etat de l’Utah aux Etats-Unis intègrent capteurs et algorithmes prédictifs pour améliorer la production, réduire les pertes et accélérer l’adoption industrielle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient activement la transition vers une économie circulaire à partir du recyclage et de la valorisation des déchets qui ne cessent d’augmenter à l’échelle de la planète. Dans l’Union européenne (UE), les citoyens et les entreprises produisent plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an, principalement issus de la construction, des mines et de l’industrie, soit 4,8 tonnes par habitant. Depuis 2020, la BEI a consacré environ 5 milliards d’euros au cofinancement de projets liés à l’économie circulaire dans différents secteurs.

Benjamin Saada, fondateur et directeur général de Fairmat, commente : « Les matériaux sont à la base de toute production industrielle. Disrupter cette industrie, c’est avoir un impact colossal, à la fois sur la planète et pour le consommateur. En seulement 3 ans, nous avons obtenu une validation de marché exceptionnelle de la part des plus grandes entreprises européennes et américaines dans le domaine du sport. Avec cette levée de fonds nous avons tous les leviers pour exécuter notre vision : livrer à grande échelle, accélérer notre expansion internationale et concrétiser notre ambition de créer la première supply chain mondiale circulaire ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, déclare : « Le soutien à l’économie circulaire est crucial pour la transition et l’indépendance énergétiques de l’Europe. Le modèle très innovant mis place par Fairmat permet de valoriser des matériaux recyclés de grande valeur avec un vrai bénéfice environnemental par rapport aux pratiques actuelles, principalement d’enfouissement et d’incinération des déchets. Son impact est également positif pour la compétitivité des entreprises en contribuant à la sécurisation de leurs approvisionnements en matériaux composites essentiels à de nombreux secteurs d’activité. La BEI est donc très heureuse de soutenir un projet qui combine une approche durable de réemploi des matériaux avec un modèle économique performant ».

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

A propos de Fairmat :

Créée en 2020 par Benjamin Saada, Fairmat répond à un défi majeur : l'explosion des déchets et la raréfaction des matériaux performants. Grâce à une approche deeptech, Fairmat recycle, mais aussi boucle complètement le cycle des matériaux en disruptant les process industriels. Ses usines en France et aux États-Unis, sont intelligentes, agiles et automatisées, intégrant robotique, software, IA et machine learning pour une production ultra-efficiente et évolutive. Avec « Infinity Recycling », une nouvelle technologie brevetée, Fairmat va encore plus loin en permettant un recyclage quasi infini, grâce à un procédé breveté au plasma froid qui récupère la fibre de carbone intacte.