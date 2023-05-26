Forum mondial de l’économie circulaire 2025

Le Forum mondial de l’économie circulaire (WCEF, pour World Circular Economy Forum), organisé à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), est l’une des principales manifestations internationales consacrées à l’économie circulaire. Ce forum offre une enceinte pour le partage des connaissances et du savoir-faire, la création de réseaux et de partenariats et la promotion de la transition vers une économie circulaire pour des responsables d’entreprises, de pouvoirs publics, d’universités ou encore de la société civile.

L’édition de cette année a mis l’accent sur les goulets d’étranglement qui empêchent d’atteindre une croissance durable et sur leurs causes profondes qui appellent des solutions circulaires d’urgence. Le vice-président Ambroise Fayolle y a représenté le Groupe BEI et mis en avant le soutien apporté à la transition vers une économie circulaire.

