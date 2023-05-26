Forum mondial de l’économie circulaire 2025

Le Forum mondial de l’économie circulaire (WCEF, pour World Circular Economy Forum), organisé à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), est l’une des principales manifestations internationales consacrées à l’économie circulaire. Ce forum offre une enceinte pour le partage des connaissances et du savoir-faire, la création de réseaux et de partenariats et la promotion de la transition vers une économie circulaire pour des responsables d’entreprises, de pouvoirs publics, d’universités ou encore de la société civile.
L’édition de cette année a mis l’accent sur les goulets d’étranglement qui empêchent d’atteindre une croissance durable et sur leurs causes profondes qui appellent des solutions circulaires d’urgence. Le vice-président Ambroise Fayolle y a représenté le Groupe BEI et mis en avant le soutien apporté à la transition vers une économie circulaire.
Principaux événements
13 mai
- Des innovations circulaires pour stimuler une économie durable, 14 h 30 - 16 h (GMT+2) – avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement.
La session a permis d’examiner comment l’innovation et les signaux financiers positifs peuvent faciliter cette transformation.
- Accélérer la transition énergétique juste en assurant un cycle de vie responsable des minerais critiques, 16 h 30 - 17 h 30 (GMT+2) – Discours d’ouverture prononcé par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement.
La session a permis d’examiner la manière dont les stratégies en matière d’économie circulaire peuvent générer des retombées positives importantes pour le développement durable et le respect des droits des peuples autochtones, des communautés locales et des sociétés, en particulier de ceux qui sont les plus touchés par les activités minières.
- Des solutions pour accélérer la circularité en zone tropicale, 19 h 30 - 20 h 30 (GMT+2) – avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement.
La session a permis d’examiner comment la mise en œuvre de solutions concrètes et pratiques dans différents secteurs, notamment des partenariats innovants, contribue à accélérer la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire.
14 mai
- Unir les efforts à l’échelle régionale et mondiale pour un commerce circulaire, 14 h 30 - 16 h (GMT+2) – avec la participation d’Emmanuel Chaponniere, chef de la division Économie circulaire et développement durable à la BEI.
La session a permis d’explorer la convergence des chaînes de valeur mondiales, du commerce et des défis régionaux dans le cadre de la transition circulaire.
15 mai
- Global Gateway UE-ALC – Créer les chaînes de valeur de l’économie circulaire, 14 h - 15 h 30 (GMT+2) – avec la participation d’Emmanuel Chaponniere, chef de la division Économie circulaire et développement durable à la BEI.
La session a montré comment le programme d’investissement « Global Gateway » de l’UE dans l’économie circulaire prend forme grâce à un partenariat solide avec l’Amérique latine.
- La biodiversité, vecteur de circularité : le rôle des crédits biodiversité, 15 h - 16 h 30 (GMT+2) – avec la participation de Jane Feehan, spécialiste au sein du Groupe BEI.
La session a porté sur le rôle des crédits biodiversité, qui s’inscrit dans le droit fil des engagements de la COP 16 et des objectifs mondiaux en matière de durabilité.
- Politiques d’économie circulaire : rapprocher les régions, partager les solutions, 15 h 15 - 16 h 15 (GMT+2) – avec la participation d’Emmanuel Chaponniere, chef de la division Économie circulaire et développement durable à la BEI.
La session « Stimuler les financements pour l’économie circulaire : augmenter l’investissement public-privé pour un impact accru » a porté sur les solutions concrètes permettant aux acteurs publics et privés d’accroître les financements destinés à la transition circulaire.
- Des financements internationaux pour tirer parti des possibilités commerciales de l’économie circulaire mondiale, 17 h - 20 h (GMT+2) – avec la participation du représentant de la BEI au Brésil, Marco Diogo.
La session a permis de passer en revue les instruments de financement susceptibles d’aider à tirer parti des possibilités commerciales de l’économie circulaire sur les marchés mondiaux.
- Éliminer les produits chimiques dangereux des chaînes d’approvisionnement mondiales, 18 h 30 - 20 h (GMT+2) – avec la participation de Jane Feehan, spécialiste au sein du Groupe BEI.
La session a permis de présenter des solutions concrètes et évolutives pour opérer la transition des chaînes d’approvisionnement vers des pratiques plus sûres et plus durables.
- Comment l’harmonisation des lignes directrices de financement de l’économie circulaire peut stimuler l’investissement et ouvrir des perspectives, 21 h 30 - 23 h 30 (GMT+2) – avec la participation d’Emmanuel Chaponniere, chef de la division Économie circulaire et développement durable à la BEI.
La session a porté sur la nécessité d’harmoniser les lignes directrices de financement de l’économie circulaire dans le monde pour favoriser la compréhension mutuelle des entreprises et des investisseurs.
16 mai
- L’innovation du produit en tant que service accélère l’économie circulaire, 12 h 30 - 14 h (GMT+2) – avec la participation d’Elina Roine, directrice générale adjointe responsable des opérations de prêt et de conseil à la BEI.
Le webinaire a permis d’étudier comment ces modèles contribuent à réduire l’impact sur l’environnement en faisant converger la performance des entreprises avec l’efficacité des ressources et la durabilité à long terme.
Notre appui à l’économie circulaire
La BEI dans l’économie circulaire
Saisir tout le potentiel d’une économie circulaire et de la transition circulaire de l’économie.
Circular City Centre (C3)
Favoriser la transition circulaire des villes de l’UE.
The EIB circular economy guide
The EIB Circular Economy Guide highlights the need and rationale for a circular economy transition, with the aim of inspiring circular change. The guide presents how the EIB supports the circular economy through financing, advisory and awareness raising. It is regularly updated in response to our evolving understanding of circular economy needs and opportunities, reflecting changes in the policy framework.