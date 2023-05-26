Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
São Paulo
13
-
16
mai 2025

Forum mondial de l’économie circulaire 2025

Le plus grand événement mondial pour les pionniers de l’économie circulaire

Lieu: Ibirapuera Park, São Paulo , br

Le Forum mondial de l’économie circulaire (WCEF, pour World Circular Economy Forum), organisé à l’initiative de la Finlande et du Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra), est l’une des principales manifestations internationales consacrées à l’économie circulaire. Ce forum offre une enceinte pour le partage des connaissances et du savoir-faire, la création de réseaux et de partenariats et la promotion de la transition vers une économie circulaire pour des responsables d’entreprises, de pouvoirs publics, d’universités ou encore de la société civile.

L’édition de cette année a mis l’accent sur les goulets d’étranglement qui empêchent d’atteindre une croissance durable et sur leurs causes profondes qui appellent des solutions circulaires d’urgence. Le vice-président Ambroise Fayolle y a représenté le Groupe BEI et mis en avant le soutien apporté à la transition vers une économie circulaire.

Lire notre avis aux médias

WCEF

Principaux événements

13 mai

  • Des innovations circulaires pour stimuler une économie durable, 14 h 30 - 16 h (GMT+2) – avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement.
    La session a permis d’examiner comment l’innovation et les signaux financiers positifs peuvent faciliter cette transformation.
  • Accélérer la transition énergétique juste en assurant un cycle de vie responsable des minerais critiques, 16 h 30 - 17 h 30 (GMT+2) – Discours d’ouverture prononcé par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement.
    La session a permis d’examiner la manière dont les stratégies en matière d’économie circulaire peuvent générer des retombées positives importantes pour le développement durable et le respect des droits des peuples autochtones, des communautés locales et des sociétés, en particulier de ceux qui sont les plus touchés par les activités minières.
  • Des solutions pour accélérer la circularité en zone tropicale, 19 h 30 - 20 h 30 (GMT+2) – avec la participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement.
    La session a permis d’examiner comment la mise en œuvre de solutions concrètes et pratiques dans différents secteurs, notamment des partenariats innovants, contribue à accélérer la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire.

14 mai

15 mai

16 mai

  • L’innovation du produit en tant que service accélère l’économie circulaire, 12 h 30 - 14 h (GMT+2) – avec la participation d’Elina Roine, directrice générale adjointe responsable des opérations de prêt et de conseil à la BEI.
    Le webinaire a permis d’étudier comment ces modèles contribuent à réduire l’impact sur l’environnement en faisant converger la performance des entreprises avec l’efficacité des ressources et la durabilité à long terme.

Notre appui à l’économie circulaire

La BEI dans l’économie circulaire

Saisir tout le potentiel d’une économie circulaire et de la transition circulaire de l’économie.

Circular City Centre (C3)

Favoriser la transition circulaire des villes de l’UE.

26 mai 2023

The EIB circular economy guide

The EIB Circular Economy Guide highlights the need and rationale for a circular economy transition, with the aim of inspiring circular change. The guide presents how the EIB supports the circular economy through financing, advisory and awareness raising. It is regularly updated in response to our evolving understanding of circular economy needs and opportunities, reflecting changes in the policy framework.

Circular economy Climate and environment

