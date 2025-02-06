Italie : la BEI prête 30 millions d’euros pour améliorer l’efficacité et la résilience du service de l’eau de Pescara

EIB

La première tranche de 20 millions d’euros du prêt « vert » octroyé à l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A (ACA) a été signée.

Soutenu par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne, il contribuera à garantir un accès plus large et plus fiable à l’eau et à optimiser la gestion des eaux usées.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé l’octroi d’un prêt de 30 millions d’euros à l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A (l’ACA), l’entreprise publique qui assure les services intégrés de l’eau auprès de quelque 450 000 habitants des provinces de Pescara, Chieti et Teramo. La première tranche de 20 millions d’euros a été signée par Milena Messori, cheffe du bureau de la BEI en Italie, et par Giovanna Brandelli, présidente de l’ACA. Soutenu par le programme InvestEU de l’Union européenne, le financement vise à soutenir le programme d’investissement de l’ACA dans le secteur de l’eau et des eaux usées pour la période allant de 2024 à 2026.

Il s’agit également du premier prêt « vert » accordé par la BEI à une entreprise dans la région des Abruzzes. Proposé par la BEI, ce type d’instrument financier se destine à des projets axés sur la durabilité, l’action pour le climat et la protection de l’environnement. Les principales initiatives financées portent sur l’extension du réseau d’approvisionnement en eau, en vue d’assurer un accès plus vaste et plus fiable à l’eau, et sur l’introduction de technologies de pointe pour améliorer la qualité de l’eau et la gestion des eaux usées. Parallèlement, des solutions seront mises en œuvre pour optimiser les processus opérationnels, réduisant ainsi les coûts et renforçant l’efficacité globale du système d’approvisionnement en eau.

L’accent mis sur le soutien à la résilience du secteur en vue des futurs phénomènes climatiques extrêmes renforcera la capacité de la région à faire face aux périodes de sécheresse et aux crises dues au manque d’eau, comme celle qui a touché les Abruzzes en 2024. Le projet aura un impact positif non seulement sur la gestion des ressources en eau, mais aussi sur la qualité de vie de la population.

L’accord s’inscrit dans le cadre de la collaboration existante entre la BEI et la municipalité de Pescara. En mars 2022, un financement de 35 millions d’euros avait déjà été signé pour la rénovation des installations de tri des déchets, l’achat de véhicules à faible impact environnemental et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les écoles et autres bâtiments publics.

Milena Messori, cheffe du bureau de la BEI en Italie : « Le nouvel accord témoigne à nouveau de notre engagement vis-à-vis des entreprises publiques en Italie et de notre soutien à l’amélioration des infrastructures hydriques du pays. Avec le soutien d’InvestEU, nous aidons l’ACA Pescara à réduire les pertes en eau, à renforcer son efficacité et à assurer un service de l’eau de qualité en faveur des citoyennes et citoyens, notamment face aux défis que posent les changements climatiques. »

Giovanna Brandelli, présidente de l’ACA : « Ce financement représente le premier prêt vert jamais accordé par la BEI à une entreprise abruzzaise. Le montant de 30 millions d’euros dont bénéficiera l’ACA aura un impact important sur l’amélioration du réseau d’eau régional et garantira un meilleur service dans les années à venir. C’est la première fois que l’ACA reçoit une telle somme d’une banque aussi prestigieuse. C’est la preuve que la voie dans laquelle l’entreprise s’est engagée commence à porter ses fruits, avec des retombées positives sur les services fournis. L’accent mis sur le soutien à la résilience du secteur face à de futurs phénomènes climatiques extrêmes renforcera la capacité de la région à faire face aux périodes de sécheresse et aux crises dues au manque d’eau, comme celle qui a touché les Abruzzes en 2024. »

L’Italie, première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau

Avec plus de 1 640 projets et quelque 84 milliards d’euros de financements accordés depuis 1958, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Au cours des dix dernières années, l’Italie a notamment été la principale bénéficiaire des ressources de la Banque consacrées au secteur de l’eau, avec la signature d’opérations représentant un financement total de 4 milliards d’euros. Ce premier prêt accordé par la BEI à l’ACA Pescara, s’ajoute à ceux récemment annoncés, qui bénéficieront à Iren (200 millions d’euros) ; à Valle Umbra Servizi (35 millions d’euros) ; à ETRA (100 millions d’euros) ; à Acquedotto Pugliese (270 millions d’euros) ; à Como Acqua (50 millions d’euros) ; à Gruppo Hera (460 millions d’euros) ; à ACEA (435 millions d’euros) ; à Acque (130 millions d’euros) ; et à CIIP (50 millions d’euros).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. En renforçant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales et l’union des marchés de capitaux, la BEI œuvre en faveur d’une Europe plus forte dans un monde pacifique et prospère. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa « Feuille de route de la banque du climat ». Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à un environnement plus sain.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros au total à l’appui de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le concours financier du Groupe BEI en 2024 a soutenu plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe et a mobilisé 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses, des entreprises en expansion et des innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires