La BEI à la 79e Assemblée générale des Nations unies : renforcer le système multilatéral, les investissements dans la santé mondiale et les financements climatiques

free

La présidente Nadia Calviño conduit la délégation de la BEI à la 79 e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

La BEI y annoncera de nouvelles initiatives en matière de financement de la santé mondiale et d’action pour le climat.

Les banques multilatérales de développement présenteront leurs financements récents en faveur du climat, qui s’élèvent à 125 milliards de dollars.

À l’occasion de la 79e Assemblée générale des Nations unies, Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), présentera de nouvelles solutions et des approches de financement innovantes destinées à relever les défis mondiaux, aux côtés de partenaires et de dirigeants du monde entier.

Parmi les initiatives de la BEI figurent le soutien à la santé des femmes avec la Fondation Gates et le lancement de nouveaux plans d’investissement pour renforcer les soins de santé primaires en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La présidente Calviño sera accompagnée des vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Elle rencontrera des chefs d’agences des Nations unies et des banques multilatérales de développement ainsi que des personnalités de premier plan du secteur privé pour étudier des moyens d’approfondir la collaboration.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Nous sommes fiers de contribuer au Sommet de l’avenir des Nations unies afin de créer et de développer des solutions aux défis d’aujourd’hui, ouvrant la voie à un multilatéralisme plus fort, plus inclusif et plus connecté. C’est ce que nous sommes venus faire ici, en mettant l’accent sur les investissements à fort impact en dehors de l’UE. Nous venons annoncer, aux côtés de nos partenaires, de nouvelles initiatives et de nouveaux projets destinés à soutenir les soins de santé primaires et la santé des femmes, ainsi qu’à accroître le financement de l’action pour le climat et de la résilience. »

Les banques multilatérales de développement (BMD) ont annoncé ce jour que le financement qu’elles consacrent à l’action climatique à l’échelle mondiale a atteint un montant record de 125 milliards de dollars en 2023. Par rapport à 2022, les financements privés mobilisés à l’échelle mondiale ont presque doublé pour atteindre 101 milliards de dollars. Au total, les BMD, y compris la Banque européenne d’investissement, ont mobilisé ensemble en faveur du climat plus du double du montant fourni en 2019, année où elles ont annoncé leur ambition d’augmenter les volumes des financements de l’action climatique, à l’occasion du sommet sur le climat convoqué par le secrétaire général des Nations unies.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de la transition juste : « Les efforts conjugués déployés par les banques multilatérales de développement dans le monde pour fournir 125 milliards de dollars d’investissements directs l’an dernier en faveur de l’action climatique envoient un message fort indiquant que les BMD agissent en tant que système pour parvenir à des résultats et que la communauté internationale peut compter sur elles, y compris sur la BEI, pour accélérer l’action mondiale en faveur du climat. En tant que premier bailleur de fonds multilatéral pour des projets à l’appui de l’action climatique, la BEI continuera de soutenir des opérations à fort impact telles que les technologies de pointe, l’adaptation aux changements climatiques et une transition juste pour les populations les plus vulnérables à ces changements. Pour que la transition verte soit une réussite, nous devons veiller à ce que l’action climatique profite à toutes et à tous. »

Le 23 septembre, les banques multilatérales se réuniront également à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, pour une table ronde de haut niveau sur la nouvelle plateforme d’investissement d’impact pour la santé destinée au financement des soins de santé primaires, organisée conjointement par la BEI et l’Organisation mondiale de la santé. Cette table ronde mettra en lumière les mesures prises au niveau des pays pour stimuler la santé et la vaccination des populations locales. Elle sera retransmise en direct sur les chaînes de la BEI et de l’OMS.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé du financement de la santé et de l’énergie : « Notre riposte collective à la pandémie de COVID-19 a montré qu’en unissant nos forces, nous pouvons en faire plus. Elle a également souligné la nécessité d’une plus grande collaboration pour relever les défis actuels en matière de santé mondiale et se préparer à d’éventuelles urgences futures. Dans les prochains jours, nous annoncerons de nouvelles initiatives qui, selon moi, amélioreront considérablement la santé des populations du monde entier. »

La BEI à l’Assemblée générale des Nations unies

La délégation de la BEI participera à plusieurs événements organisés en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Le dimanche 22 septembre, la présidente Calviño et le vice-président Fayolle participeront à une manifestation sur le financement climatique organisée par Project Syndicate, à laquelle prendront part également Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade, Gabriel Boric, président du Chili, Marina Silva, ministre brésilienne de l’environnement et du changement climatique, Mafalda Duarte, directrice générale du Fonds vert pour le climat, et Mukhtar Babayev, président désigné de la COP 29 et ministre de l’écologie et des ressources naturelles de l’Azerbaïdjan.

Une conversation informelle entre la présidente Calviño et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sera diffusée en direct sur les chaînes de l’ONU et de la BEI le 23 septembre à 11 heures (HAE) dans le cadre de la SDG Media Zone.

Entretiens avec les médias

Pour toute demande d’entretien avec des membres de la délégation de la BEI, veuillez vous adresser aux contacts pour la presse indiqués ci-dessous.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.