La BEI à la Semaine du climat et à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York

Le partenariat est au cœur de l’action de la Banque européenne d’investissement. Ce principe était à l’œuvre lors de la Semaine du climat à New York et de la 79e Assemblée générale des Nations unies, au cours desquelles une délégation conduite par Nadia Calviño, présidente de la BEI, Ambroise Fayolle et Thomas Östros, vice-présidents de la BEI, a travaillé aux côtés de nos partenaires des Nations unies, de banques multilatérales de développement, de différents pays, de fondations philanthropiques et du secteur privé pour soutenir et annoncer des solutions à des enjeux mondiaux allant des changements climatiques et des soins de santé à l’égalité entre les hommes et les femmes.

