La BEI à la Semaine du climat et à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York

Le partenariat est au cœur de l’action de la Banque européenne d’investissement. Ce principe était à l’œuvre lors de la Semaine du climat à New York et de la 79e Assemblée générale des Nations unies, au cours desquelles une délégation conduite par Nadia Calviño, présidente de la BEI, Ambroise Fayolle et Thomas Östros, vice-présidents de la BEI, a travaillé aux côtés de nos partenaires des Nations unies, de banques multilatérales de développement, de différents pays, de fondations philanthropiques et du secteur privé pour soutenir et annoncer des solutions à des enjeux mondiaux allant des changements climatiques et des soins de santé à l’égalité entre les hommes et les femmes.
Projet Syndicate à la Semaine du climat à New York
11 heures - 12 heures (heure de l’Est)
La présidente Nadia Calviño a prononcé le discours liminaire de l’événement annuel de Project Syndicate à la Semaine du climat à New York. Le vice-président Ambroise Fayolle a livré les observations finales à l’issue d’une table ronde sur la réduction des déficits de financement de l’action pour le climat.
Renforcer le financement en faveur des ODD
14 h 30 - 15 h 45 (heure de l’Est)
La présidente Calviño et le vice-président Fayolle se sont joints à leurs homologues de banques multilatérales de développement, à des représentants d’agences de l’ONU et d’États membres, à l’occasion de la toute première réunion sur le renforcement du financement en faveur des objectifs de développement durable (ODD).
Discussion informelle avec Nadia Calviño et Tedros Adhanom Ghebreyesus
11 heures - 11 h 30 (heure de l’Est)
Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), se sont entretenus sur l’importance de soutenir la santé mondiale et les soins primaires lors d’une conversation animée par Suzanne Lynch, de Politico.
Approches novatrices du financement de la santé mondiale
13 h 15 - 14 h 15 (heure de l’Est)
La présidente Calviño et le vice-président Östros se sont joints aux représentants d’autres banques multilatérales de développement lors de cet événement organisé par la BEI et l’OMS, au cours duquel les premiers plans de financement de la plateforme d’investissement d’impact pour la santé ont été lancés.
Événement « Goalkeepers 2024 »
19 h 45 - 20 heures (heure de l’Est)
La présidente Calviño a rejoint d’éminents orateurs pour une discussion autour de solutions visant à maintenir les populations en bonne santé et correctement nourries, dans le cadre de l’événement « Goalkeepers » organisé chaque année par la Fondation Bill et Melinda Gates.
Faire face aux urgences sanitaires
8 heures - 9 h 30 (heure de l’Est)
Le vice-président Östros a participé au lancement d’une initiative visant à renforcer la réponse mondiale aux situations d’urgence sanitaire lors de cet événement organisé par Gavi, l’Alliance du vaccin, et l’US International Development Finance Corporation (DFC).
Financement de la transition : associer l’action pour le climat et le programme pour la compétitivité européenne
8 h 30 - 10 heures (heure de l’Est)
La présidente Calviño s’est entretenue avec des chefs d’entreprise du monde entier à l’occasion de cette table ronde organisée dans le cadre du Global Business Forum de Bloomberg Philanthropies.
Innover en temps de crise
13 h 30 - 14 h 45 (heure de l’Est)
La présidente Calviño a souligné le rôle de la BEI dans le soutien de la transition écologique et d’une planète en meilleure santé lors d’une table ronde dans le cadre de la réunion annuelle organisée par la Clinton Global Initiative.
Réunion plénière de haut niveau sur l’élévation du niveau de la mer
10 heures - 18 heures (heure de l’Est)
Le vice-président Fayolle a participé à cette réunion de haut niveau au siège de l’ONU sur la lutte contre les menaces liées à l’élévation du niveau de la mer dans un monde marqué par les conséquences du réchauffement planétaire.
Résistance aux agents antimicrobiens
10 heures - 18 heures (heure de l’Est)
Le vice-président Östros a participé aux discussions sur les solutions pour lutter contre les infections résistantes aux médicaments à l’échelle mondiale lors de cette réunion de haut niveau organisée par l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’Organisation mondiale de la santé animale et d’autres partenaires.
Soutenir l’électrification des transports
14 heures - 14 h 45 (heure de l’Est)
Le vice-président Fayolle a souligné le rôle de la BEI dans le soutien aux véhicules électriques et à la transition vers la neutralité carbone lors de cette discussion de haut niveau dans le cadre du Forum transatlantique 2024 sur la géoéconomie.
-
Vidéo – Nadia Calviño et Tedros Adhanom Ghebreyesus sur les nouvelles approches du financement de la santé mondiale
Regardez Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, en conversation avec Suzanne Lynch de Politico.
-
Vidéo – La présidente Calviño invitée de l’émission de CNN « Quest Means Business »
La présidente Calviño souligne le rôle crucial joué par les banques multilatérales de développement comme la BEI pour promouvoir la stabilité et la prospérité en Europe et au-delà.
-
L’UE et la Fondation Bill et Melinda Gates s’associent pour élargir l’accès des femmes à la santé reproductive
Le partenariat vise à mettre au point de nouveaux mécanismes de financement pour rendre la santé reproductive plus accessible en réduisant les coûts et en levant d’autres obstacles aux soins.
-
Les premiers plans d’investissement sont lancés dans le cadre d’un partenariat historique entre l’OMS et des banques multilatérales de développement
La plateforme d’investissement d’impact pour la santé répond au besoin crucial d’une action coordonnée visant à renforcer les soins primaires dans le monde entier.
-
Podcast – La présidente Calviño invitée des Bloomberg Talks
Écoutez la présidente Calviño discuter du rôle de la BEI dans le pacte vert pour l’Europe avec Alix Steele et Damian Sassower de Bloomberg.
-
Un partenariat pour soutenir le financement des urgences sanitaires
Les institutions de financement du développement participantes du G7, MedAccess, la BEI et la Société financière internationale annoncent la signature d’un protocole d’accord pour une initiative de financement rapide de contre-mesures médicales.
-
Vidéo – La présidente Calviño à la réunion annuelle de la Clinton Global Initiative
La présidente Calviño explique comment la BEI change la donne dans les domaines du climat et de la santé.
-
Vidéo – La présidente Calviño sur l’action climatique des banques multilatérales de développement
Regardez le discours liminaire de Nadia Calviño lors de l’événement annuel de Project Syndicate à la Semaine du climat à New York.
-
Vidéo – Ambroise Fayolle sur la mobilisation du financement climatique
Regardez le discours de clôture du vice-président Fayolle à l’issue de la première session de l’événement annuel de Project Syndicate à la Semaine du climat à New York.
L’action en faveur du climat est notre priorité absolue. Nous investissons dans les technologies de rupture qui mèneront à une économie à zéro émission nette.
Nous investissons dans des lieux de vie, d’apprentissage de nouvelles compétences et de prise en charge des malades et des personnes âgées. Nous jetons ainsi les bases d’une croissance inclusive et durable.
Dans le monde entier, notre activité promeut l’initiative « Global Gateway » de l’UE, qui concrétise les ambitions en matière d’action climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies.
Les technologies de pointe sont essentielles pour l’avenir de l’Europe. Nous soutenons la primauté technologique mondiale de l’Union européenne dans les domaines des technologies propres et de la santé.
