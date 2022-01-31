Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
New York
22
-
26
sep 2024

La BEI à la Semaine du climat et à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York

Lieu: New York , us

Le partenariat est au cœur de l’action de la Banque européenne d’investissement. Ce principe était à l’œuvre lors de la Semaine du climat à New York et de la 79e Assemblée générale des Nations unies, au cours desquelles une délégation conduite par Nadia Calviño, présidente de la BEI, Ambroise Fayolle et Thomas Östros, vice-présidents de la BEI, a travaillé aux côtés de nos partenaires des Nations unies, de banques multilatérales de développement, de différents pays, de fondations philanthropiques et du secteur privé pour soutenir et annoncer des solutions à des enjeux mondiaux allant des changements climatiques et des soins de santé à l’égalité entre les hommes et les femmes.

 Lire notre « Avis aux médias »

Quoi de neuf ?

Dimanche 22 septembre Lundi 23 septembre Mardi 24 septembre Mercredi 25 septembre Jeudi 26 septembre

Projet Syndicate à la Semaine du climat à New York

11 heures - 12 heures (heure de l’Est)

La présidente Nadia Calviño a prononcé le discours liminaire de l’événement annuel de Project Syndicate à la Semaine du climat à New York. Le vice-président Ambroise Fayolle a livré les observations finales à l’issue d’une table ronde sur la réduction des déficits de financement de l’action pour le climat.

 Visionner l’événement

Renforcer le financement en faveur des ODD

14 h 30 - 15 h 45 (heure de l’Est)

La présidente Calviño et le vice-président Fayolle se sont joints à leurs homologues de banques multilatérales de développement, à des représentants d’agences de l’ONU et d’États membres, à l’occasion de la toute première réunion sur le renforcement du financement en faveur des objectifs de développement durable (ODD).

 Lire le communiqué de presse

Discussion informelle avec Nadia Calviño et Tedros Adhanom Ghebreyesus

11 heures - 11 h 30 (heure de l’Est)

Nadia  Calviño, présidente de la BEI, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), se sont entretenus sur l’importance de soutenir la santé mondiale et les soins primaires lors d’une conversation animée par Suzanne Lynch, de Politico.

 Visionner l’événement

Approches novatrices du financement de la santé mondiale

13 h 15 - 14 h 15 (heure de l’Est)

La présidente Calviño et le vice-président Östros se sont joints aux représentants d’autres banques multilatérales de développement lors de cet événement organisé par la BEI et l’OMS, au cours duquel les premiers plans de financement de la plateforme d’investissement d’impact pour la santé ont été lancés.

 Lire le communiqué de presse

Événement « Goalkeepers 2024 »

19 h 45 - 20 heures (heure de l’Est)

La présidente Calviño a rejoint d’éminents orateurs pour une discussion autour de solutions visant à maintenir les populations en bonne santé et correctement nourries, dans le cadre de l’événement « Goalkeepers » organisé chaque année par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Faire face aux urgences sanitaires

8 heures - 9 h 30 (heure de l’Est)

Le vice-président Östros a participé au lancement d’une initiative visant à renforcer la réponse mondiale aux situations d’urgence sanitaire lors de cet événement organisé par Gavi, l’Alliance du vaccin, et l’US International Development Finance Corporation (DFC).

 Lire le communiqué de presse

Financement de la transition : associer l’action pour le climat et le programme pour la compétitivité européenne

8 h 30 - 10 heures (heure de l’Est)

La présidente Calviño s’est entretenue avec des chefs d’entreprise du monde entier à l’occasion de cette table ronde organisée dans le cadre du Global Business Forum de Bloomberg Philanthropies.

Innover en temps de crise

13 h 30 - 14 h 45 (heure de l’Est)

La présidente Calviño a souligné le rôle de la BEI dans le soutien de la transition écologique et d’une planète en meilleure santé lors d’une table ronde dans le cadre de la réunion annuelle organisée par la Clinton Global Initiative.

 Visionner l’événement

Réunion plénière de haut niveau sur l’élévation du niveau de la mer

10 heures - 18 heures (heure de l’Est)

Le vice-président Fayolle a participé à cette réunion de haut niveau au siège de l’ONU sur la lutte contre les menaces liées à l’élévation du niveau de la mer dans un monde marqué par les conséquences du réchauffement planétaire.

Résistance aux agents antimicrobiens

10 heures - 18 heures (heure de l’Est)

Le vice-président Östros a participé aux discussions sur les solutions pour lutter contre les infections résistantes aux médicaments à l’échelle mondiale lors de cette réunion de haut niveau organisée par l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’Organisation mondiale de la santé animale et d’autres partenaires.

Soutenir l’électrification des transports

14 heures - 14 h 45 (heure de l’Est)

Le vice-président Fayolle a souligné le rôle de la BEI dans le soutien aux véhicules électriques et à la transition vers la neutralité carbone lors de cette discussion de haut niveau dans le cadre du Forum transatlantique 2024 sur la géoéconomie.

À LA UNE

Rapport conjoint 2023 des banques multilatérales de développement relatif au financement climatique

Cette publication analyse le financement climatique dans les économies à revenu élevé, faible ou intermédiaire et les pays les moins avancés, en soulignant l’importance de la participation du secteur privé et la nécessité d’établir des rapports transparents.

Consulter le rapport  

Faits marquants

Suivez nos annonces, nos entretiens et nos tables rondes.

Nos priorités

En savoir plus sur la Banque européenne d’investissement et ses grandes priorités stratégiques.

L’action en faveur du climat

L’action en faveur du climat est notre priorité absolue. Nous investissons dans les technologies de rupture qui mèneront à une économie à zéro émission nette.

Infrastructures sociales

Nous investissons dans des lieux de vie, d’apprentissage de nouvelles compétences et de prise en charge des malades et des personnes âgées. Nous jetons ainsi les bases d’une croissance inclusive et durable.

Les investissements dans le monde

Dans le monde entier, notre activité promeut l’initiative « Global Gateway » de l’UE, qui concrétise les ambitions en matière d’action climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies.

Transformation numérique et innovation technologique

Les technologies de pointe sont essentielles pour l’avenir de l’Europe. Nous soutenons la primauté technologique mondiale de l’Union européenne dans les domaines des technologies propres et de la santé.

Découvrez nos 8 priorités  

