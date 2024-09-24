L’Union européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates s’associent pour élargir l’accès des femmes aux contraceptifs et à la santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

EIB

Aujourd’hui, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, l’Union européenne (UE) et la Fondation Bill et Melinda Gates ont annoncé qu’elles mettaient en place de nouveaux mécanismes de financement pour accélérer l’accès aux produits de santé, y compris des contraceptifs et des médicaments pour la santé maternelle sûrs, efficaces et abordables. Il sera ainsi possible de mieux répondre aux besoins d’un plus grand nombre de femmes vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Cette annonce fait suite à une réunion entre Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Un nouveau mécanisme est à l’étude avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), l’agence de l’ONU chargée de la santé sexuelle et reproductive. Ce mécanisme devrait contribuer à réduire les coûts et à lever les obstacles afin que davantage de femmes puissent bénéficier de la contraception et des médicaments pour la santé maternelle. Les femmes pourront ainsi décider quand fonder une famille, ce qui se traduira par une meilleure santé pour elles et les enfants, et donnera des moyens d’action aux communautés et économies locales. L’accès à une planification familiale sûre et volontaire est un droit humain qui contribue à réduire les problèmes de santé maternelle et le nombre de décès liés à la grossesse.

À l’heure actuelle, le FNUAP travaille avec les autorités nationales pour aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à accéder aux contraceptifs et aux médicaments pour la santé maternelle, mais il ne peut passer commande à l’appui des plans nationaux qu’une fois les contributions versées. Et ce même si plus de 60 % des promesses de dons sont pluriannuelles. Le nouveau mécanisme sera conçu pour concentrer en début de période les engagements pluriannuels des donateurs et permettre l’amélioration de la planification, de la visibilité et des engagements en faveur des pays à revenu faible ou intermédiaire. Ainsi, les femmes bénéficieront d’un accès plus large et plus durable aux produits de planification familiale.

Ce mécanisme de financement devrait être dirigé par la BEI, avec le soutien de la Commission européenne. Il sera appuyé par un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates en faveur du partenariat pour les fournitures du FNUAP (UNFPA Supplies), qui sera versé sur cinq ans.

En outre, la BEI et la Commission européenne mettent au point de nouvelles garanties financières d’un montant maximal de 170 millions d’euros en faveur de l’égalité entre les sexes et du développement humain, qui fixeront un certain volume de nouveaux produits à commercialiser, ce qui encouragera les investissements dans la fabrication à grande échelle de produits vitaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large entre la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et la Fondation Bill et Melinda Gates en vue d’accélérer les investissements visant à améliorer la santé et la nutrition dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, notamment via l’initiative HDX en faveur de l’accélération du développement humain, qui relève de la stratégie « Global Gateway ».

Plus de 257 millions de femmes et de filles dans le monde qui ne souhaitent pas tomber enceintes n’ont pas recours à une méthode contraceptive moderne[1]. En l’absence de ressources supplémentaires, le déficit de financement des produits contraceptifs dans les pays à revenu faible ou intermédiaire pourrait s’élever à 1,5 milliard de dollars en 2030. À l’heure actuelle, plus de 40 % des pays à revenu faible ou intermédiaire déclarent que plus de 4 centres sur 10 proposant ce service ont connu des ruptures de stock et qu’ils sont confrontés à de longs délais d’attente pour être réapprovisionnés.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Chaque femme, partout dans le monde, devrait avoir le droit de décider d'avoir des enfants ou non, de poursuivre des études et de réaliser ses rêves. Tout cela est possible grâce à une contraception sûre et abordable. C’est avec fierté que nous nous associons au Fonds des Nations unies pour la population, à la Commission européenne et à la Fondation Gates pour réduire les coûts et les obstacles auxquels les femmes sont confrontées et veiller à ce qu’elles soient aux commandes de leur vie. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « La promotion de l’égalité entre les sexes est au cœur de l’action extérieure de l’UE. Nous sommes fiers d’investir dans des produits et services de santé sexuelle et reproductive qui donnent aux femmes les moyens d’atteindre leur plein potentiel et contribuent à la construction de communautés inclusives et prospères. »

Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates : « Bien trop souvent, les femmes des pays à revenu faible ou intermédiaire ne peuvent pas choisir les solutions contraceptives qu’elles souhaitent et l’on n’en fait pas assez pour remédier à cette lacune. Le rôle moteur que jouent les institutions européennes aura une réelle incidence sur la vie des femmes et sur la santé de communautés et de pays entiers, car lorsque les femmes peuvent contrôler leur santé et leur avenir financier, cela profite à tout le monde. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Stratégie « Global Gateway »

La stratégie « Global Gateway » est une initiative de l’Union européenne visant à débloquer des investissements et à encourager la connectivité mondiale au moyen de projets dans les infrastructures durables. Lancée en 2021, elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros à l’horizon 2027 pour financer des programmes dans des secteurs stratégiques tels que la technologie numérique, le climat, l’énergie, les transports, la santé, l’éducation et la recherche. Cette initiative met l’accent sur une approche axée sur les valeurs, qui promeut la durabilité environnementale, l’inclusion sociale et la gouvernance démocratique tout en renforçant les liens commerciaux et la coopération au développement avec les pays partenaires.

Fondation Bill et Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a la même valeur, la Fondation Bill et Melinda Gates s’attache à aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s’emploie à améliorer la santé des populations et à leur offrir la chance d’échapper à la faim et à l’extrême misère. Aux États-Unis, elle veille à ce que tout le monde, en particulier les personnes aux ressources les plus limitées, bénéficie d’une égalité d’accès aux possibilités permettant à chacun et chacune de réussir à l’école et dans la vie. Depuis son siège de Seattle, dans l’État de Washington, la fondation est dirigée par Mark Suzman, son directeur général, sous la direction de ses co-présidents Bill Gates et Melinda French Gates et de son conseil d’administration.

