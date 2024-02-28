© European Union 2024

Les députés européens expriment leur soutien ferme et votent en faveur d’une résolution concernant les activités de financement de la BEI.

Les échanges avec les députés européens vont se poursuivre sur la base d’un objectif commun : maximiser l’impact des ressources et du potentiel de la BEI.

La présidente de la BEI et son homologue du Parlement européen signent un protocole d’accord en amont des élections européennes de juin.

La présidente Nadia Calviño a fait part ce jour, de la nouvelle stratégie ambitieuse du Groupe BEI aux députés européens, auxquels elle a présenté huit priorités stratégiques en matière de financement et de soutien. Réunis en séance plénière, les députés européens se sont prononcés sur une résolution concernant les activités de financement de la BEI, dans laquelle le Parlement a exprimé son soutien ferme au Groupe BEI pour sa contribution clé à l’avancement des grands objectifs de l’UE.

« Je me félicite du soutien apporté par le Parlement européen au Groupe BEI en tant que bras financier de l’UE. Notre partenariat avec le Parlement européen, dont les représentants sont élus au suffrage universel direct, est très précieux. La nouvelle stratégie du Groupe BEI, approuvée par les députés européens aujourd’hui et par les ministres des finances de l’UE la semaine dernière à l’occasion d’une réunion informelle du Conseil « Affaires économiques et financières » (Ecofin), sera axée sur le climat, la compétitivité et la cohésion, autant de leviers inséparables pour mener à bien la transition écologique et numérique en Europe. »

Le débat fait suite à deux mois d’échanges intenses et constants entre la nouvelle présidente du Groupe BEI et les actionnaires de la Banque, et au cours desquels Nadia Calviño s’est rendue dans plusieurs capitales pour y rencontrer des ministres et des chefs de gouvernement. Les ministres des finances de l’UE, réunis la semaine dernière à Gand à l’occasion d’une réunion du Conseil Ecofin, ont approuvé la stratégie et les huit priorités exposées par la présidente Calviño, délimitant le cadre pour les initiatives à venir.

Cette stratégie vise à tirer parti des atouts qui font la force du Groupe BEI et à déployer tout le potentiel de l’institution. Dans son allocution de ce jour devant les députés européens, Nadia Calviño a rappelé que les objectifs suivants doivent être placés au cœur de l’activité du Groupe BEI :

consolider la position de la BEI dans son rôle de banque du climat , en concrétisant l’objectif qu’elle s’est fixé de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements verts au cours de la décennie 2021-2030, qui sera décisive, et d’engager au moins la moitié de ses volumes de financement annuels à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale ;

, en concrétisant l’objectif qu’elle s’est fixé de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements verts au cours de la décennie 2021-2030, qui sera décisive, et d’engager au moins la moitié de ses volumes de financement annuels à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale ; accélérer la transformation numérique et l’ innovation technologique, notamment grâce au lancement du nouveau fonds FASTER (Fund for the Acceleration of Strategic Technologies and Economic Resilience), pour soutenir les investissements dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les sciences de la vie et les matériaux avancés ;

et l’ technologique, notamment grâce au lancement du nouveau fonds FASTER (Fund for the Acceleration of Strategic Technologies and Economic Resilience), pour soutenir les investissements dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les sciences de la vie et les matériaux avancés ; renforcer le rôle du Groupe BEI dans les domaines de la défense et la sécurité , la Banque étant prête à intervenir davantage pour contribuer aux capacités de dissuasion et de protection de l’Europe ;

et la , la Banque étant prête à intervenir davantage pour contribuer aux capacités de dissuasion et de protection de l’Europe ; continuer à apporter un soutien vigoureux aux investissements dans les régions relevant de l’objectif de cohésion , où près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne sont déjà engagés, y compris pour des projets favorisant une transition juste ;

, où près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne sont déjà engagés, y compris pour des projets favorisant une ; concevoir des financements innovants pour l’ agriculture et la bioéconomie , afin de maximiser l’impact des instruments existants et de mettre au point de nouveaux produits phares tels que des dispositifs d’assurance ou de réduction des risques pour les agriculteurs européens ;

et la , afin de maximiser l’impact des instruments existants et de mettre au point de nouveaux produits phares tels que des dispositifs d’assurance ou de réduction des risques pour les européens ; renforcer le soutien aux infrastructures sociales, notamment dans les domaines des soins de santé, de l’éducation et du logement intermédiaire ;

; utiliser les ressources et le savoir-faire de la BEI ainsi que son statut sur les marchés de capitaux pour soutenir l’approfondissement de l’union des marchés de capitaux ;

axer les activités de la BEI à l’extérieur l’UE sur le soutien à l’Ukraine, au processus d'élargissement et aux pays du voisinage ainsi que sur les projets relevant de l’initiative Global Gateway.

Avant le débat, la présidente Calviño a par ailleurs signé un protocole d’accord avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, afin de renforcer et d’intensifier la collaboration dans la perspective des élections européennes de juin. Les domaines de collaboration comprennent des activités de communication et de sensibilisation, favorisant une meilleure compréhension de la valeur ajoutée de l’Union européenne pour ses citoyens et encourageant ces derniers à faire usage de leur droit de vote.

Pour consulter les observations liminaires de la présidente Calviño, cliquer ici.

