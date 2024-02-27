© Helaba

La BEI accorde un prêt de 81 millions d’EUR pour la construction du nouveau lycée Martin Behaim.

Ce bâtiment moderne à ossature bois et à consommation d’énergie quasi nulle pourra accueillir quelque 1 500 élèves.

Le financement est assorti de conditions avantageuses grâce à un partenariat entre des banques publiques, l’organisme municipal de logement et l’État de Bavière.

La Banque européenne d’investissement participe au financement d’un nouveau bâtiment scolaire à Nuremberg à hauteur de 81 millions d’EUR, aux côtés de la Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. La Sparkasse Nürnberg, l’organisme de logement WBG Kommunal GmbH et l’État de Bavière contribuent également à l’opération, dont le montant total s’élève à 175 millions d’EUR.

La construction contemporaine à ossature bois qui accueillera les quelque 1 500 élèves et 160 enseignants du lycée Martin Behaim devrait être achevée d’ici 2026. L’établissement comprendra aussi une cantine moderne et une salle de sport avec de vastes installations extérieures. Le bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle sera équipé de panneaux solaires fournissant de l’électricité, ainsi que d’un système géothermique pour la production de chaleur et de froid. Il sera également composé de béton recyclé à partir des matériaux de l’ancien bâtiment.

La banque Helaba possède des années d’expérience dans le financement de constructions scolaires. Elle finance souvent des établissements en Autriche, au Royaume-Uni et en Irlande dans le cadre de partenariats public-privé, notamment avec des entreprises privées qui restent propriétaires des écoles et reçoivent un loyer de la commune rémunérant l’exploitation et l’entretien. La BEI a elle aussi déjà participé au financement de nouveaux établissements à Vienne mis en œuvre au moyen de partenariats public-privé.

Nuremberg est une métropole en forte croissance qui nécessite d’urgence l’ouverture de nouvelles écoles, en particulier d’établissements qui restent ouverts toute la journée. La construction du nouveau lycée Martin Behaim vise donc à satisfaire ces besoins.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Allemagne : « Le système éducatif a besoin d’espaces appropriés qui contribuent à créer un environnement d’apprentissage créatif. La BEI est heureuse de soutenir la construction d’établissements qui donnent aux élèves l’envie d’aller à l’école et qui leur permettent de s’adonner à un large éventail d’activités sportives et de loisirs, en dehors des cours. »

Sabine Möller, directrice de la division Financement d’actifs à la Helaba Landesbank Hessen-Thüringen : « Comme la BEI, nous sommes ravis de soutenir à nouveau la Ville de Nuremberg dans la réalisation d’un projet moderne et particulièrement durable, en nous appuyant sur notre expertise de longue date dans le financement de projets d’infrastructures sociales. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Helaba

Avec près de 6 300 employés et un actif total de 212,4 milliards d’EUR, le groupe Helaba compte parmi les grandes banques de la place financière de Francfort. Il offre aux entreprises, aux banques et aux investisseurs institutionnels une gamme complète de services financiers. Les pratiques durables ont toujours fait partie de son modèle économique et s’inscrivent dans le droit fil de sa mission en tant qu’institution de droit public. Son objectif est d’accompagner les clients dans leur transition durable grâce à des services de conseil spécialisés dans les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des financements appropriés. Outre ses activités financières, le groupe Helaba opère dans de nombreux domaines de la vie publique et appuie des projets novateurs dans l’éducation, la culture, l’environnement, le sport et les services sociaux.