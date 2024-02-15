92 millions d’euros de nouveaux financements en 2023 axés notamment sur la construction d’écoles et le soutien aux micro-entrepreneurs, en coopération la Commission européenne

Augmentation de 47% du volume des décaissements à hauteur de 172 millions d’euros en 2023 pour accélérer la mise en œuvre des projets

Déploiement d’expertises en faveur des secteurs de l’eau et assainissement, du transport et des réseaux électriques

Lors d’une rencontre avec la presse, la Banque européenne d’investissement (BEI), à travers BEI Monde, sa branche dédiée au développement, a confirmé qu’elle reste pleinement mobilisée en Tunisie avec 92 millions d’euros de nouveaux financements octroyés en 2023, ainsi qu’une augmentation de près de 50% des décaissements en faveur de projets visant une croissance économique durable, résiliente et inclusive au bénéfice de tous les Tunisiens. La Banque de l’Union européenne (UE) déploie également des expertises techniques et des accompagnements sectoriels, grâce notamment aux fonds d’appui de l’Union européenne, dans les secteurs de l’eau et l’assainissement, le transport et les réseaux électriques.

« Le soutien à une économie résiliente et inclusive est au cœur de notre mission à la BEI. En 2023, nous avons poursuivi notre mobilisation en Tunisie en allouant 92 millions d'euros à la création d'infrastructures éducatives innovantes et au soutien vital des micro-entrepreneurs. Ce sont des initiatives essentielles pour le développement durable du pays et nous sommes déterminés à poursuivre et à amplifier cet appui en 2024. » a souligné la Vice-présidente de la BEI, Nicola Beer. Et d’ajouter « Grâce à l'appui continu de l'Union européenne, nous renforçons également notre action d’expertise dans les secteurs clés pour le pays comme l’eau, le transport et l’énergie. En agissant ainsi, nous contribuons à un avenir plus prospère pour la Tunisie et ses habitants. »

En marge de la Conférence BEI-MED de juillet 2023, un accord de financement de 40 millions d'euros a été signé pour la construction de 80 écoles primaires modernes, dans le prolongement des efforts pour lutter contre l'abandon scolaire et promouvoir une éducation équitable et de qualité. En collaboration avec le ministère de l’Éducation, ce projet vise à améliorer les conditions d’apprentissage pour 14.500 élèves, intégrant des principes de construction durable et l'utilisation de panneaux photovoltaïques. Ce projet bénéficie également d'une subvention de l'UE de 25 millions d'euros, reflétant un engagement commun pour assurer un avenir prometteur à la jeunesse tunisienne.

La BEI a également alloué un prêt de 12 millions d'euros à ENDA Tamweel pour appuyer les micro-entrepreneurs, avec un accent sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes. Ce financement porte à 36 millions d'euros le total investi par la Banque dans ENDA, marquant un engagement fort envers l’inclusion financière comme maillon du progrès économique et dispositif à fort impact social.

Par ailleurs, l'année 2023 a également été marquée par une augmentation de 47% des versements en faveur de projets cruciaux pour le développement, avec un total de 172 millions d’euros, contre 117 millions d’euros en 2022. Cette tendance ascendante des décaissements témoigne d'une mobilisation accrue dans le cadre de l'assistance technique mise en œuvre au titre de l’initiative Résilience économique, facilitant ainsi l'utilisation rapide et efficace des fonds.

En 2023, la BEI a déployé des assistances techniques clés dans les secteurs de l'eau, du transport et de l'énergie. Cette collaboration a permis d'octroyer 1,2 million d'euros à l'Office National de l'Assainissement (ONAS) pour renforcer ses infrastructures d'assainissement, marquant une étape importante vers l'amélioration des services de traitement de l’eau. Dans le domaine du transport, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a bénéficié de 1 million d'euros, un financement destiné à l'électrification des trains et à la promotion de solutions de mobilité plus propres. En outre, un projet pionnier de stockage d'électricité par pompage-turbinage a reçu un soutien financier de 1,5 million d'euros, soulignant l'engagement de l'UE et de la BEI à encourager l'adoption de technologies énergétiques innovantes et durables.

"La BEI se positionne plus que jamais comme un partenaire de confiance de la Tunisie et se mobilise pour répondre aux défis auxquels le pays est confronté, tels que la sécurité alimentaire, l’indépendance énergétique, l’accès à l’éducation pour le plus grand nombre ou les déplacements entre les gouvernorats. Le soutien aux entrepreneurs fait également l’objet de nos priorités. La relance de l’économie tunisienne ne pourra se faire qu’en investissant dans les infrastructures durables et résilientes et en mobilisant chaque fois que c’est possible le secteur privé." a souligné le Chef de la représentation BEI en Tunisie, Jean-Luc Revéreault.

Informations générales

En Tunisie, la BEI finance des projets à fort impact économique et social dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, l’aménagement urbain, le transport et l’énergie.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/