Nicola Beer

Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Beer sont les suivants :
Priorités stratégiques
- Matières premières critiques
- Cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE
BEI Monde – Financements en Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est
Responsabilité globale des relations institutionnelles avec l’Allemagne et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI
Projets et fonctions internes
- Passation efficace des marchés
- Rationalisation des mandats
- Présidente du comité de pilotage de la gestion des mandats
- Membre suppléante du Conseil d’administration du FEI
Relations interinstitutionnelles et positions extérieures
- Relations avec la Banque asiatique de développement
- Relations avec la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII)