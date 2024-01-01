Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Nicola Beer

Vice-présidente de la BEI

Ressources essentielles

  Curriculum vitæ et déclaration d’intérêts

  Photothèque

  Vidéothèque

Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Beer sont les suivants :

Priorités stratégiques

  • Matières premières critiques
  • Cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE

BEI Monde – Financements en Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec l’Allemagne et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

  • Passation efficace des marchés
  • Rationalisation des mandats
  • Présidente du comité de pilotage de la gestion des mandats
  • Membre suppléante du Conseil d’administration du FEI

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures

  • Relations avec la Banque asiatique de développement
  • Relations avec la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII)

Derniers articles et discours

8 juillet 2025

Allemagne : un prêt de la BEI pour équiper le métro de Hambourg de nouvelles rames

La société Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) a obtenu de la Banque européenne d’investissement (BEI) un prêt pour financer l’acquisition de 41 rames de métro DT6. Le contrat vient d’être signé par Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, et Robert Henrich, président du directoire de HOCHBAHN, en présence du sénateur de Hambourg chargé des transports, Anjes Tjarks.
Transports Le Comité de direction Nicola Beer Allemagne Union européenne Infrastructures sociales
8 juillet 2025

Germany: EIB and state-owned ZUG.SH partner up to provide modern electric trains for regional rail transport

All aboard for modern regional rail transport in Schleswig-Holstein, Hamburg and Denmark! The European Investment Bank (EIB) is lending €250 million to enable Schleswig-Holstein to purchase 42 state-of-the-art electric trains that will improve regional passenger transport and promote competition in the sector. The loan was announced on 7 July by EIB Vice-President Nicola Beer at a meeting with Transport Minister Claus Ruhe Madsen and Bernhard Wewers of the Board of ZUG.SH (the public railway authority of Schleswig-Holstein). “Across Germany, we are co-funding a total of €5 billion in investment for new regional trains, and are pleased to be partnering with Schleswig-Holstein in this area,” EIB Vice-President Nicola Beer said.
Electricity Energy efficiency Management committee Nicola Beer Germany European Union Energy
30 juin 2025

Germany: Largest EIB financing for EWE – over 2,600 km of new underground power lines and more than 1,100 substations for Lower Saxony’s energy transition

The European Investment Bank (EIB) and EWE AG announced the largest EIB loan that EWE has ever received at a ceremony marking the 25th anniversary of the EIB’s Berlin office.
Management committee Nicola Beer Germany European Union Energy
Voir plus  

Portraits officiels

Vice-President Nicola Beer
Vice-President Nicola Beer
Vice-President Nicola Beer
©EIB
Télécharger original
EIB Vice-President
Nicola Beer
EIB Vice-President
©EIB
Télécharger original
EIB Vice-President
Nicola Beer
EIB Vice-President
©EIB
Télécharger original

Suivez Nicola Beer sur les réseaux sociaux

  X, formerly Twitter

  LinkedIn