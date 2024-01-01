Nicola Beer

Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Beer sont les suivants :

Priorités stratégiques

Matières premières critiques

Cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE

BEI Monde – Financements en Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec l’Allemagne et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

Passation efficace des marchés

Rationalisation des mandats

Présidente du comité de pilotage de la gestion des mandats

Membre suppléante du Conseil d’administration du FEI

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures