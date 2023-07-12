La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé, ce lundi 10 juillet, un nouveau contrat de financement en dinars tunisiens d’un montant équivalent à 12 millions d’euros avec ENDA Tamweel pour renforcer son soutien aux micro-entrepreneurs. Cette nouvelle opération soutenue par BEI Monde, la branche de la BEI dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement, intervient dans le cadre de la Facilité de Microfinance pour la région du Voisinage Sud mise en place en coopération avec l’Union européenne.

Il s’agit d’un financement à forte valeur ajoutée qui permettra de mettre à disposition pendant une durée de 5 ans avec des ressources à long terme et à des conditions financières particulièrement attractives. Grâce à une subvention de l’Union européenne, ENDA ne supportera aucun risque de change entre le dinar et l’euros. Ce financement porte à 36 millions d’euros le montant global des opérations signées par la BEI avec ENDA.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la Conférence BEI MED, organisée à Barcelone, en présence de M. Ricardo Mourinho Felix, Vice-président de la BEI, M. Mohamed Zmander, Directeur Général d'Enda tamweel, de M. Lionel Rapaille, Directeur des opérations de la BEI dans les pays voisins de l'UE et de M. Jean-Luc Revéreault, chef de la représentation de la BEI en Tunisie.

« Nous sommes convaincus qu’en Tunisie le secteur privé et en particulier les petites et micros-entreprises sont l’épine dorsale d’une croissance économique durable. C’est pourquoi la BEI est fière d’apporter son appui à ENDA Tamweel et de réaffirmer son engagement envers les micro-entrepreneurs et plus particulièrement les femmes et les jeunes, en leur facilitant l’accès aux financements. En Tunisie, nous continuerons à soutenir l’inclusion financière, maillon du progrès économique et dispositif à fort impact social ». a déclaré le Vice-Président de la BEI, suite à la signature du nouveau contrat de financement avec ENDA Tamweel.

De son côté, Mohamed Zmandar, Directeur général d’ENDA Tamweel a affirmé que « Ce nouveau financement avec la Banque européenne d’investissement représente une nouvelle étape dans le partenariat privilégié qui nous lie depuis de nombreuses années et réitère notre détermination et notre engagement en faveur de l’inclusion financière et sociale des populations vivant dans les régions les moins favorisés. Ce nouvel accord contribuera à stimuler la croissance économique et l’emploi dans le cadre d’une finance durable et responsable, un objectif et un engagement que nous portons en commun avec la BEI.»

Rappelons que les opérations signées avec ENDA Tameel ont permis de financer 36 mille projets promus par des femmes et des jeunes.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

