Le Ministre de l’Économie et de la Planification M. Samir Saïed et M. Ricardo Mourinho Felix Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) ont procédé, ce lundi 10 juillet, en marge de la Conférence BEI MED, à la signature d’un financement de 40 millions d’euros soit l’équivalent de 132 millions de dinars pour la construction de 80 écoles primaires modernes, réparties sur les villes côtières, le centre et le sud de la Tunisie. Ce financement qui s’inscrit dans la continuité d’un précédent Programme de modernisation des établissements scolaires du secondaire, intervient dans le cadre de BEI Monde, la branche de la BEI dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement.

Ce nouveau financement témoigne de la forte mobilisation de la BEI pour soutenir le gouvernement tunisien dans ses efforts de lutte contre l’abandon scolaire et la réduction du taux de redoublement et de garantir une éducation inclusive et équitable.

Ce projet, fruit d’une étroite collaboration avec le ministère tunisien de l’Éducation et l’Union Européenne (UE), a pour objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage et d’enseignement pour 14500 élèves inscrits au cycle primaire et consiste non seulement en la construction d’écoles primaires, mais également l’acquisition de moyens de transport scolaire et la digitalisation des écoles.

Il est à souligner aussi que ces nouvelles constructions seront respectueuses des principes de la construction bioclimatique et l’économie d’énergie, grâce notamment à l’installation de panneaux photovoltaïques.

Ce financement s’inscrit pleinement dans les priorités de UE pour la Tunisie et l'Agenda pour la Méditerranée. Il bénéficie de la garantie européenne dans le cadre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI) - « L'Europe dans le monde ». Il bénéficie d’une subvention de l’Union européenne (UE) de 25 millions d’euros au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV).

A l’issue de cette signature, M. Samir Saïed ministre de l’Économie et de la Planification a souligné à cette occasion que « le financement signé en faveur du Ministère de l’éducation, s’inscrit dans la cadre des efforts entrepris par l’État Tunisien visant à renforcer une éducation inclusive et à réduire l’abandon scolaire. Ce projet témoigne de la volonté et l’engagement de la Tunisie pour assurer un meilleur avenir à ses jeunes. »

Son Excellence l’ambassadeur de l’Union européenne, Marcus Cornaro a souligné quant à lui que « L’éducation est l’un des piliers de notre coopération avec la Tunisie, avec comme objectif commun de garantir un système éducatif de qualité et inclusif pour chaque enfant dans le pays. Au travers du Programme de Modernisation des Établissements Scolaires, l’Union Européenne en Tunisie s’est engagée à soutenir un apprentissage dans un environnement scolaire sain, salubre, respectueux de l’environnement et connecté, pour que les adultes de demain puissent construire au mieux leur projet de vie. « Pierre par pierre, la maison se construit. Et nous la bâtissons ensemble ».

De son côté, M. Mourinho Felix a déclaré « qu’appuyer le développement d’un environnement d’apprentissage de qualité et l’amélioration des espaces éducatifs est une priorité majeure pour la BEI. Nous sommes fiers d’apporter notre soutien à l’État tunisien pour garantir un meilleur enseignement à la jeunesse tunisienne. Pour la BEI, investir dans l’éducation c’est permettre aux populations de concourir au développement durable. »

Il est à signaler que la première phase du Programme de modernisation des établissements scolaires, avait été lancée depuis 2017 avec l’appui de la BEI et avec pour objectif la modernisation des collèges et des lycées. Dans ce cadre, 256 établissements scolaires ont été réhabilités et 124 projets sont en cours, 21 écoles ont été construites et 36 chantiers sont en cours. En tout, 21 500 places ont été créées.

Informations générales

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

