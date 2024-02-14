© IStock

NWB Bank, banque du secteur public néerlandais, et la BEI ont signé un accord visant à mettre 400 millions d’EUR à la disposition des Offices des eaux des Pays-Bas.

Ce financement appuiera l’amélioration à l’échelle locale des infrastructures de protection contre les inondations et de traitement des eaux usées, ainsi que la gestion du niveau de l’eau.

Cet investissement devrait contribuer à mieux protéger la population néerlandaise contre la montée des eaux, tout en améliorant la biodiversité et la qualité des eaux de surface locales.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) ont signé un accord de prêt de 200 millions d’EUR visant à améliorer la protection contre les inondations et la qualité de l’eau aux Pays-Bas. En vertu de son mandat, la BEI peut prêter jusqu’à 50 % du montant total d’un projet. L’autre moitié sera fournie par NWB Bank. En conséquence, 400 millions d’EUR au total seront mis à la disposition des Offices des eaux des Pays-Bas à l’appui de projets d’investissement locaux.

NWB Bank rétrocédera les fonds aux Offices des eaux des Pays-Bas pour financer des projets de petite dimension axés principalement sur la protection contre les inondations, le traitement des eaux usées et la gestion du niveau de l’eau, par exemple en modernisant les écluses et les vannes. Dans le cadre de cet accord, la BEI et NWB Bank ont convenu d’une option visant à porter le montant des prêts à 400 millions d’EUR, ce qui pourrait déboucher sur 800 millions d’EUR de fonds disponibles.

Lidwin van Velden, présidente-directrice générale de NWB Bank : « Les Offices des eaux des Pays-Bas donnent le ton en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, ainsi qu’en ce qui concerne la biodiversité. Ils sont également les premiers à limiter leur consommation d’énergie et à la produire de manière durable. En proposant un financement à des conditions attrayantes, nous nous rapprochons encore plus des objectifs de développement durable. »

Ces projets devraient mieux protéger les Pays-Bas de la montée des eaux, mais aussi améliorer la préparation aux effets néfastes des changements climatiques, comme l’augmentation de la fréquence et de la durée des sécheresses, le niveau de l’eau pouvant être géré plus efficacement. En outre, l’amélioration du traitement local des eaux usées devrait avoir des effets bénéfiques sur la santé publique. Les interventions prévues contribueront également à l’emploi local pendant les phases de construction ou de mise en œuvre.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « La gestion de l’eau est cruciale pour que les Pays-Bas relèvent les défis des changements climatiques. En tant que banque européenne du climat, s’associer à NWB Bank, qui met son expertise au service des Offices des eaux des Pays-Bas, est une étape naturelle pour la BEI dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques. »

Les projets qui seront mis en œuvre par les Offices des eaux des Pays-Bas participeront au plan Delta, pour la restauration de la biodiversité (Deltaplan Biodiversiteitsherstel), qui vise à renforcer la biodiversité dans le pays en faisant en sorte que les conditions soient propices à la flore et à la faune vivant dans l’eau et à proximité de celle-ci, ainsi qu’à une eau de bonne qualité pour l’agriculture, la pêche (sportive), la navigation de plaisance et la natation. À titre d’exemple, on peut citer la création de berges respectueuses de la nature, le reméandrage et la renaturation des cours d’eau, la construction de passages pour les poissons et la mise en œuvre écologique de mesures d’entretien.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) est une banque nationale de promotion économique dont les actions sont, depuis sa création en 1954, détenues par les pouvoirs publics néerlandais. Sa clientèle comprend essentiellement des collectivités locales et régionales (Offices des eaux, municipalités et provinces), ainsi que des institutions garanties par l’État, telles que les associations de logement et les établissements de santé. NWB Bank est également active dans le domaine des partenariats public-privé et des projets liés aux énergies durables. Elle fournit à ses clients les financements dont ils ont besoin aux conditions les plus avantageuses, adaptées spécifiquement à chaque client, en mettant plus particulièrement l’accent sur la durabilité. NWB Bank finance ses activités sur les marchés financiers internationaux grâce à ses notes AAA/Aaa et est l’un des principaux émetteurs d’obligations vertes et sociales. Du fait de son envergure, NWB Bank est supervisée par la Banque centrale européenne (BCE).