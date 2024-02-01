Le Groupe Banque européenne d’investissement a renforcé son soutien aux entreprises et à l’économie lituaniennes.

Les financements ont été fortement axés sur la promotion de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale ainsi que sur le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Selon l’enquête 2023 de la BEI sur l’investissement, l’incertitude quant à l’avenir et les coûts de l’énergie sont les principales entraves à l’investissement.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a annoncé avoir mis à disposition 654 millions d’EUR pour le financement de projets en Lituanie en 2023. Ce volume d’investissement important représente une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente et vient s’ajouter aux près de 2,4 milliards d’EUR de financements du Groupe BEI dans le pays au cours des cinq dernières années.

Pour soutenir les investissements dans les transitions écologique et numérique et aider la Lituanie à promouvoir une économie plus intelligente, plus durable et plus connectée, la BEI a signé un accord de financement de 300 millions d’EUR avec les autorités lituaniennes. Ce prêt représente la première tranche d’un engagement de la BEI de 1 milliard d’EUR destiné à soutenir des investissements dans toutes les régions de Lituanie et à faciliter la transition juste de trois territoires à forte intensité de carbone, qui sont les plus touchés par le passage à une économie neutre pour le climat.

Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l’action pour le climat et la durabilité environnementale, la BEI s’est également engagée à financer le parc éolien terrestre de Mažeikiai. Ce parc éolien produira suffisamment d’électricité pour répondre aux besoins de 90 000 ménages et contribuer à réduire la dépendance de la Lituanie à l’égard des importations d’électricité. En outre, la BEI a signé un accord de financement avec Klaipėdos vanduo, une compagnie des eaux lituanienne, afin de soutenir l’agrandissement et la rénovation du réseau local d’approvisionnement en eau.

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille moyenne (ETI) fait partie des priorités du Groupe BEI. Outre le contrat de financement signé entre la BEI et Luminor afin d’améliorer l’accès au financement pour les PME et les ETI en Lituanie, le Fonds européen d’investissement (FEI) a mis près de 250 millions d’EUR de financements à disposition des entreprises lituaniennes par l’intermédiaire de banques ou d’institutions de financement telles que Noviti Finance, Finbee Verslui, SME Bank et SME Finance. Ces financements, soutenus par le programme InvestEU, sont également destinés aux microentreprises qui ont du mal à accéder à des prêts traditionnels et qui sont soumises aujourd’hui à différentes pressions financières.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations dans la région : « Nous sommes fiers d’annoncer ces investissements importants à l’appui de projets en Lituanie. Ils sont les témoins de notre ferme engagement à promouvoir l’action pour le climat et la durabilité environnementale et à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises. Nous sommes convaincus que ces investissements contribueront non seulement à soutenir le processus de décarbonation et l’indépendance énergétique de la Lituanie, mais qu’ils auront également une incidence positive sur l’économie, la création d’emplois et le bien-être général dans le pays. »

En 2023, les financements du Groupe BEI en Lituanie ont représenté 0,9 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et appuyé des investissements d’une valeur de près de 2,3 milliards d’EUR. Ces investissements ont bénéficié à plus de 1000 petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, ce qui a permis de préserver plus de 15 500 emplois et montre l’importance de la BEI pour la croissance économique et le développement de la Lituanie.

Enquête de la BEI sur l’investissement en Lituanie

La BEI a également publié ce jour son enquête annuelle sur l’investissement et le financement de l’investissement (EIBIS). Les résultats obtenus pour la Lituanie montrent que le volume d’investissement global a augmenté depuis la pandémie, principalement sous l’effet de la croissance des investissements du secteur privé.

Les entreprises lituaniennes sont préoccupées par les perspectives d’investissement et se heurtent à des entraves en la matière. Elles sont pessimistes quant au climat politique et économique, et plus nombreuses à s’attendre à une détérioration des conditions dans leur secteur. L’incertitude quant à l’avenir et les coûts de l’énergie sont les principales entraves à l’investissement.

Malgré ces difficultés, les entreprises lituaniennes investissent massivement pour atténuer les effets des changements climatiques. En 2023, 70 % d’entre elles ont effectué des investissements visant à réduire les émissions de carbone, ce qui est supérieur à la moyenne de l’UE. En outre, les entreprises sont plus nombreuses à prévoir des investissements au cours des trois prochaines années. Cependant, elles considèrent davantage la transition vers des normes climatiques plus strictes comme un risque plutôt que comme une occasion à saisir. Veuillez consulter l’enquête complète ICI.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.