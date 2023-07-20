©Fit Ztudio/ Shutterstock

Ce prêt de la BEI servira à appuyer la contribution nationale de la Lituanie à des projets prioritaires financés par l’UE.

Il s’agit de la première tranche (300 millions d’EUR) d’un accord de cofinancement qui facilitera la mise en œuvre de projets d’une valeur totale de 7,7 milliards d’EUR destinés à soutenir la compétitivité, la création d’emplois et l’innovation.

La Lituanie bénéficiera des conditions de prêt attrayantes de la BEI dans un contexte d’inflation persistante, de hausse des taux d’intérêt et de resserrement des conditions de financement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la République de Lituanie ont signé un accord de financement de 300 millions d’EUR visant à soutenir des investissements dans la compétitivité à long terme, la création d’emplois et les transitions écologique et numérique, dans le cadre des perspectives financières pour la période 2021-2027.

Ce prêt représente la première tranche d’un engagement de la BEI d’un milliard d’EUR à l’appui d’investissements ciblant toutes les régions de Lituanie. Il soutiendra également la transition juste de trois territoires à forte intensité de carbone, qui sont les plus touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat.

Le prêt-programme structurel approuvé est un produit spécifique destiné à cofinancer des projets soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens. Le volume total des investissements prévus est de 7,7 milliards d’EUR ; environ 6 milliards d’EUR seront financés par les Fonds structurels de l’UE, le reste devant être fourni sous forme d’un cofinancement national comprenant également le prêt de la BEI.

« L’accord conclu avec la BEI est un nouvel exemple de l’efficacité de notre coopération ; il donnera à la Lituanie un coup de pouce pour mettre en œuvre des projets financés par l’UE et réaliser les objectifs ambitieux fixés dans des domaines tels que les transitions écologique et numérique. La BEI offre des prêts à long terme à des conditions favorables, ce qui permet d’accroître l’efficacité du cofinancement des projets au regard des finances publiques nationales », a déclaré la ministre des finances, Gintarė Skaistė.

« Garantir une source stable de financement à la République de Lituanie est particulièrement important dans des conditions de marché volatiles et dans un contexte d’inflation élevée », a ajouté Thomas Östros, vice-président de la BEI. « La banque de l’UE se félicite de signer cet important accord de prêt visant à soutenir les programmes nationaux d’investissement public, à stimuler la compétitivité et à accélérer les transitions écologique et numérique. »

Il s’agira du troisième prêt-programme structurel de la BEI en faveur de la République de Lituanie. La banque de l’UE et la Lituanie ont déjà conclu deux accords similaires lors de périodes de financement précédentes – pour 1,1 milliard d’EUR et 1,3 milliard d’EUR respectivement.

À propos de la BEI

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Le montant total des financements de la BEI en Lituanie depuis 1994 s’élève à 4,6 milliards d’EUR. Depuis l’ouverture du premier bureau du Groupe BEI dans les États baltes à Vilnius en 2020, la Banque a considérablement étendu ses activités à l’appui de l’innovation, des soins de santé, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises. En 2022, près de 303 millions d’EUR de financements du Groupe BEI sont allés à des projets lituaniens, principalement à l’appui des infrastructures maritimes, des petites entreprises et de l’innovation. Le port de Klaipėda a bénéficié d’un prêt de la BEI pour moderniser ses infrastructures et le groupe Teltonika IoT a reçu un prêt pour accélérer ses activités de recherche, de développement et d’innovation. Du côté du FEI, Mano Bankas et Orion Leasing soutiennent les petites et moyennes entreprises lituaniennes par des microcrédits et des contrats de crédit-bail contribuant en partie à l’action pour le climat. Le FEI a également investi 25 millions d’EUR dans Contrarian Ventures, un fonds paneuropéen de capital-risque axé sur les technologies climatiques.